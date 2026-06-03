קריסתה המסתמנת של חברת מחנות הקיץ האמריקאית סימד, ממשיכה לטלטל את שוק ההון המקומי. כעת, בשוק מנסים להבין מי הגוף שעומד מאחורי עסקה מסתורית לרכישת אג"ח של החברה האמריקאית, בהיקף של 21 מיליון שקל.

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במסגרת שורה של עסקאות, שבוצעו שלשום (ב') מחוץ לבורסה, רכש גוף, שבשלב זה זהותו לא ידועה, אג"ח של סימד במחיר של 47.5 אגורות ליחידה. זאת, לאחר שמוקדם יותר באותו היום הודיעה הבורסה על הפסקת המסחר בנייר בצל חוסר הוודאות סביבה, על רקע ההעלמות המסתורית של 100 מיליון שקל מקופת החברה, שעשתה את דרכה אל בעלי השליטה.

על רקע פרטי הפרשה, שהיקפה ומידת החומרה שלה מתבררים בימים אלו, עולות בשוק לא מעט תהיות באשר לזהות הגוף הרוכש והאינטרסים שלו. ברקע, החשש כי אותו הגוף מחזיק במידע שאינו חשוף לציבור, במה שעושי להוות פרק נוסף בסאגה המתהווה במסגרתה עשויים המשקיעים המקומיים לראות כיצד הסכומים שניתנו לחברה במסגרת גיוס החוב, שביצעה סימד לפני פחות משנה, יורדים לטמיון.

בתוך כך, היום (ד') צפויה להתקיים אספת מחזיקי האג"ח של החברה, בה צפויים המחזיקים להצביע על בחירה ומינוי של עו"ד ישראלי ואמריקאי שייצג אותם. כמו גם, החלטה לקרוא לנאמן לפעול לממש ולסגור פוזיציית גידור מט"ח שביצעו הבעלים בעלות של 2.7 מיליון שקל. בנוסף, היו המחזיקים אמורים להצביע על העמדת האג"ח לפירעון מיידי, אך זו ירדה מסדר היום.

כיצד נעלמו 100 מיליון שקל מקופת החברה?

נזכיר, כי תחילתה של הפרשה בסוף השבוע האחרון, עת נחשף כי נמשכו מקופתה של סימד סכום של 34 מיליון דולר (כ-100 מיליון שקל) לחשבונות פרטיים של בעלי השליטה בה, האחים מייקל ודיוויד שאבסלס. זאת, לאחר שבדצמבר האחרון גייסה סימד 620 מיליון שקל, בהובלת חברת החיתום אינפין של יהונתן כהן. בעקבות הגילויים, הושהה המסחר בסדרת האג"ח הבודדה שגייסה, שהספיקה לקרוס למחיר שמגלם לה תשואה דו-ספרתית של 26% (אג"ח זבל).

בתחילת השבוע, מסרה החברה כי בעלי השליטה יידעו את הדירקטורים, היועצים המשפטיים וכן את הנאמן למחזיקי האג"ח, כי "מעבר למשיכות שבוצעו, הם גם נטלו התחייבויות פיננסיות אישיות בהיקפים משמעותיים מאוד המובטחות, על פניו בהתאם לפרטים שממשיכים להתברר, בנכסים ותזרימי חברות בנות של החברה ".

בנוסף, הודיעה החברה, בעקבות שיחת דירקטוריון בה בעלי החברה הודו לכאורה במעשים, כי לא יוכלו לעמוד בתשלום הריבית (בסך של מעל ל-20 מיליון שקל), שהיה מתוכנן ליום ראשון האחרון למחזיקי האג"ח. מה שהביא את חברת דירוג האשראי מידרוג לחתוך בחדות את הדירוג של אגרות החוב מ- A3 ל- C .

חברת מחנות הקיץ שהגיעה לת"א

ההסתבכות של סימד היא פרק עגום נוסף בעלילות חברות ה -BVI שהציגו סדרה של קריסות "מפוארות" בעבר. מדובר בשורה ארוכה של חברות שהחלו "לעשות עלייה" לבורסה המקומית לפני יותר מעשור, במטרה לגייס כאן חוב זול יחסית לטובת פעילותן מעבר לים. מאז כמה מהן כבר הספיקו להתרסק: אורבנקורפ, ברוקלנד אפריל, סטארווד ווסט, אול-יר, הרץ ודה זראסאי, שמחקו בסך הכול יותר מ-4 מיליארד שקל למשקיעי האג"ח המקומיים .

אל שבניגוד למרבית חברות ה- BVI שפועלות בתחומי הנדל"ן המניב, סימד עוסקת כאמור בניהול ובהפעלה של מחנות קיץ לילדים ולבני נוער בארה"ב, בעיקר ממשפחות יהודיות. נכון להיום, מפעילה החברה 30 מחנות הפרוסים ברובם בארבע מדינות בארה"ב - ניו יורק, פנסילבניה, ניו ג'רזי ומיין - בעיקר בעונת הקיץ (יוני-אוגוסט) .

תמורת ההנפקה של החברה הייתה אמורה לשמש את סימד לתשלום לבעלי השליטה בהיקף של 50 מיליון דולר, עבור רכישת נכסים בהם הם מחזיקים, כמו גם לפירעון מוקדם של הלוואות בהיקף דומה, עבורן העמידו הבעלים ערבויות אישיות. בתוך כך, נקבע כי חלק מהמחנות (13) שתרכוש החברה מבעליה ישועבדו למחזיקי האג"ח. יתרת התמורה הייתה אמורה לשמש להרחבת הפעילות באמצעות רכישת נכסים מניבים.

לצד האחים שאבסלס המובילים את החברה, בראשות דירקטוריון סימד עומד שחר נחמיאס, המשמש כמנהל העסקים של קיבוץ גדות וקשור לאחד מבעלי השליטה - דיוויד שאבסלס. השניים שיחקו בעבר בקבוצת הכדורסל של אוניברסיטת מסצ'וסטס לואל, בה למד נחמיאס תואר במדעי המחשב.

לסימד שני דירקטורים חיצוניים - דורון תורג'מן (בעברו מנכ"ל קווי זהב והחברה הבת ביקום, שהיו בעלות בבזק), ועו"ד לימור בלדב, שמשמשת כדח"צית בחברות שונות. דירקטור נוסף בחברה הוא בני גבאי, ששימש בעבר כמנהל כספים בחברת אפילידיי.