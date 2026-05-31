חברת סימד הולדיגנס המפעילה מחנות קיץ, מודיעה הבוקר כי לא תשלם היום (31 במאי) את תשלום הריבית בגין סדרת אג"ח (א'), וכי בעל השליטה האחים מייקל ודיוויד שאבסלס "נטלו התחייבויות פיננסיות אישיות בהיקפים משמעותיים מאוד, המובטחות על פניו בהתאם לפרטים שממשיכים להתברר, בנכסי ותזרימי חברות הבנות".

● המסלולים שזינקו, וזה ששוב נשאר מאחור: מה קרה לחיסכון שלכם במאי?

● יונט קרדיט: כחלון הודה והורשע במסגרת הסדר הטיעון

לפי הדיווח של החברה בסוף השבוע, התגלה שסכום של 34 מיליון דולר (כ-100 מיליון שקל) הועבר לתאגידים שבשליטת בעלי השליטה האחים מייקל ודיוויד שאבסלס. לפי מה שדווח בשישי זה "נעשה בשוגג, כתוצר לוואי של הדרך בה התנהלה החברה טרם ההנפקה". אולם כיום מתברר שבעלי השליטה נטלו הלוואות אישיות, וככל הנראה פעלו לשעבד חלק מפעילויות החברה.

סימד פרסמה קול קורא לקבלת הצעות למינוי עורך דין למתן ייעוץ משפטי לנאמן ולמחזיקי האג"ח (א') ביום ראשון. מהדיווח הנוכחי נמסר עוד כי "דירקטוריון החברה פועל, בהתייעצות עם הנאמן לאגרות החוב של החברה ויועציו המשפטיים בארה"ב לצורך קבלת החלטות וביצוע פעולות נדרשות לצורך הגנה על נכסי החברה והחברות הבנות שלה וזכויות נושיה".

בדיווח שהוציאה החברה בשבוע שעבר נכתב כי בעקבות הממצאים, ועדת הביקורת של החברה החליטה להורות לאחים שאבסלס להחזיר את מלוא הסכום לקופת החברה, בתוספת ריבית בשיעור של 7% (שיעור הריבית שנושאות אגרות החוב) - החלטה אותה קיבלו בעלי השליטה, שהתחייבו להחזיר את הכספים תוך יום. אלא שהיום (ה') הודיעו הבעלים כי אין ביכולתם להשיב את הכספים עד סוף חודש מאי, כפי שקבעה ועדת הביקורת, וכי אין ביכולתם להעריך מתי כספים אלו יושבו לחברה.

במקביל, עוד בטרם הודיעו הבעלים על כך שאין ביכולתם להשיב את הכספים בעתיד הנראה לעין, פנתה רשות ני"ע בבקשה לחברה לבחון האם החלוקות שבוצעו לבעלים, "עומדות בקנה אחד עם הוראות שטר הנאמנות לאגרות החוב של החברה".

הנפקה חריגה בנוף של שוק החוב המקומי

הנפקת סימד הייתה יחסית חריגה בנוף של שוק החוב המקומי המשופע בעיקר בחברות נדל"ן ופיננסים. לעומת זאת, סימד עוסקת,בניהול ובהפעלה של מחנות קיץ לילדים ולבני נוער בארה"ב, בעיקר ממשפחות יהודיות. נכון להיום, מפעילה החברה 30 מחנות הפרוסים ברובם בארבע מדינות בארה"ב - ניו יורק, פנסילבניה, ניו ג'רזי ומיין - בעיקר בעונת הקיץ (יוני-אוגוסט).

המחנות עצמם פועלים בשטחים שבבעלות חברות הנמצאות בשליטה של החברה. את הנפקת החוב של סימד, שהתאגדה באיי הבתולה (BVI), הובילה חברת החיתום אינפין בניהולו של יהונתן כהן. לקראת ההנפקה, קיבלה סימד עצמה דירוג של Baa1 מחברת מידרוג והאג"ח שהנפיקה דורגו A3, ונקבע אלו יישאו ריבית שנתית קבועה (לא צמודה) של 7%. על פי החברה, בהנפקה השתתפו שורה של גופי גמל וקרנות ישראלים, כמו גם תאגידים פיננסיים אחרים.

תמורת ההנפקה הייתה אמורה לשמש את סימד לתשלום לבעלי השליטה בהיקף של 50 מיליון דולר, עבור רכישת נכסים בהם הם מחזיקים, כמו גם לפירעון מוקדם של הלוואות בהיקף דומה, עבורן העמידו הבעלים ערבויות אישיות. בתוך כך, נקבע כי חלק מהמחנות (13) שתרכוש החברה מבעליה ישועבדו למחזיקי האג"ח. יתרת התמורה הייתה אמורה לשמש להרחבת הפעילות באמצעות רכישת נכסים מניבים.