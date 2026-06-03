שמו של יזם הנדל"ן צחי אבו מסרב לרדת מהכותרות. בשבוע שעבר פרסמה חברת ההתחדשות העירונית גפן, שבשליטת אבו, הצעה לרכישת מניות השליטה (45%) בחברת אנשי העיר, מיד קבוצת הנדל"ן רוטשטיין של יצחק מירילשוילי, לפי שווי של 240 מיליון שקל. ההצעה לרכישת מניות אנשי העיר , משקפת שווי הגבוה בכ־50% משווי המניה בעת פרסום הדיווח.

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קודם לכן, דווח כי אבו נמצא במו"מ להכניס לבורסה את פעילות חברת הטכנולוגיה הביטחונית אלבטק, אותה הוא מחזיק בחלקים שווים עם התעשייה האווירית. זאת, באמצעות מכירת מניותיו באלבטק, לחברת האנרגיה הציבורית טורבוג'ן לפי שווי חברה של כ־1.2 מיליארד שקל. זאת בעסקה המבוססת על הקצאת מניות, שבסופה יהפוך אבו לבעל השליטה בטורבוג'ן (55%). אם יושלמו העסקאות צפוי אבו לשלוט בלא פחות מחמש חברות ציבוריות הנסחרות בשוק המקומי.

"יכול לצמוח בשוק לגבהים משמעותיים"

בשוק מספרים כי המהלכים האחרונים של אבו נובעים כולם "מיצר הפעלתנות שלו, שלא מאפשר לו לנוח", אך לא רואים קשר ישיר בין העסקאות. בסביבת איש העסקים מאשדוד מספרים כי הרכישה המסתמנת של אנשי העיר, שבמקרה שתושלם - תמוזג לתוך גפן - היא "המשך ישיר" להשקעה שקיבלה גפן מלאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות של בנק לאומי, בתחילת השנה בהיקף של 50 מיליון שקל, בתמורה ל־15% בחברה. זאת, לצד הלוואה בהיקף של 150 מיליון שקל מלאומי, שנועדה לתמוך בהרחבת עסקיה של גפן.

בגפן זיהו הזדמנות להתרחב באופן משמעותי בת"א, באמצעות רכישת השליטה באנשי העיר, שנסחרת במחיר הנמוך בכ־50% מערכה בהנפקה לפני פחות משנה, בין היתר בשל הקיפאון בשוק הנדל"ן המקומי וזה של ת"א בפרט. "שווי הפורטפוליו של אנשי העיר גבוה בהרבה מהשווי שלה בבורסה", אומר גורם בסביבתו של אבו. "כרגע יש אי־ודאות סביב המכירות בת"א, אבל צחי מאמין שזו העיר האחרונה להיכנס למיתון והראשונה לצאת ממנו. ברגע שיחזרו הביקושים, וזה יקרה, ת"א תדהר".

לעומת זאת בעסקת טורבוג'ן, העוסקת בפיתוח מיקרו־טורבינת גז לייצור של חשמל וחום במבנים, יוצא אבו מאזור הנוחות שלו בתחום הנדל"ן. בשוק יש שמעריכים כי הוא לקח על עצמו סיכון עם כניסה לתחום ש"רחוק מלהיות 'הפורטה' שלו". עם זאת, ההערכות הן שאבו רוצה ליהנות מהגאות בשוק הביטחוני בשנים האחרונות, וזיהה הזדמנות לשלב אותה עם פעילות ציבורית שבה כבר השקיע בעבר (10 מיליון שקל).

על פי ההערכות, אלבטק, העוסקת במתן שירותים לתעשיית ההייטק הביטחונית והאזרחית, היא בעלת מחזור הכנסות צומח של 700־800 מיליון שקל. "צחי חושב שהחברה הזו יכולה לצמוח לגבהים משמעותיים, לאור מה שקורה היום בשוק הביטחוני", אומר הגורם בסביבתו. עם זאת, הוא מדגיש שאבו גם זיהה פוטנציאל בפעילות הקיימת של טורבוג'ן, שכן "ב־30 השנים הקרובות אין מנוס מהפסקת הקמת תחנות כוח בעולם, והפתרון של טורבוג'ן יכול לפרוץ".

רכש חמש חברות בחמש שנים

עד לפני מספר שנים היה צחי אבו דמות אלמונית בשוק ההון הישראלי. בשנת 2020 עלה שמו לכותרות לאחר שרכש תמורת 720 מיליון שקל את פי גלילות, מתחמי קרקע המשמשים לאחסון דלקים (בסמוך לצומת גלילות), מידי דלק ישראל שהייתה באותה עת בשליטת יצחק תשובה.

זאת לאחר שתשובה נקלע למשבר חוב בתקופת הקורונה וחיפש לממש חלק מנכסיו. הרכישה הפכה למהלך הראשון של אבו בזירה הארצית, לאחר ששנה קודם לכן החל לנהל את פעילות הנדל"ן המשפחתית שהקים אביו יחיאל, שהתרכזה עד אז בעיקר בעיר אשדוד בה גדל.

זמן קצר לאחר עסקת הענק בגלילות, הגיע אבו לראשונה לשוק ההון, כשרכש בשנת 2021 את השליטה בחברת ארנה גרופ הציבורית (כיום ארי נדל"ן), שהחזיקה באותה העת בשני קניונים - ארנה בנהריה וסטאר סנטר באשדוד - תמורת 130 מיליון דולר (כ־380 מיליון שקל), מידי איש העסקים השוויצרי מרכוס וובר.

תחת אבו, התרחבה ארי נדל"ן באמצעות רכישת קניון בהקמה באילת (סטאר אילת) וקניון נוסף בקפריסין (My Mall) . בנוסף, לקראת סוף 2025 זכתה החברה במכרז של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), לרכישת קרקע להקמת תחנת כוח סמוך לגבעת חביבה תמורת 363 מיליון שקל. מאז רכישת השליטה בארנה זינק שווי ארי נדל"ן בכמעט 300%, והיא נסחרת כיום לפי שווי של כ־2.1 מיליארד שקל, ששווי החזקותיו של אבו בה עומד על יותר ממיליארד שקל.

בשנת 2022 ביצע אבו מהלך נוסף בזירה הבורסאית, כשרכש את השליטה בשלד הבורסאי של חברת הקנאביס קאנומד, שינה את שמה לגפן מגורים והפך אותה לחברת נדל"ן מניב המתמקדת בתחום ההתחדשות העירונית. לתוך החברה תכנן אבו לצקת את פעילות ההתחדשות העירונית שבבעלותו, אך המהלך נתקל בהתנגדות עזה מצד הדירקטורים החיצוניים בגפן, שטענו כי השווי אינו אטרקטיבי דיו. את המהלך בגפן הצליח אבו להשלים רק בסוף 2025, לאחר ששונו תנאי ההסכם.

כיום, מחזיקה גפן בכ־34 פרויקטים הנמצאים בשלבי תכנון והקמה בהיקף של כ־15,600 יחידות דיור, מתוכן כ־3,000 יח"ד עם תב"עות מאושרות ובעבודה על היתרי בנייה; אליהן עשוים להצטרף בתקופה הקרובה כ־60 פרויקטים שמקדמת אנשי העיר, בעיקר בת"א. ברקע, ב־3 השנים האחרונות עלתה מניית גפן בכ־60% והיא נסחרת בשווי של 329 מיליון שקל, בעוד שווי החזקות אבו (48%) הוא 160 מיליון שקל.

בתחילת השנה צירף אבו לפורטפוליו הציבורי שלו חברה נוספת - קרן הריט למגורים אבו פמילי, המחזיקה מעל 1,300 יח"ד להשכרה ברחבי הארץ. לאחר שבעבר גייסה אג"ח בשוק, מיזג אבו בשנה שעברה את פעילות הקרן בבעלותו לתוך השלד הבורסאי "הודיית הארץ" בתמורה להקצאת מניות. כעבור מספר חודשים השלימה החברה את המהלך כשגייסה כ־145 מיליון שקל. מאז, האמיר שווי הקרן והיא נסחרת כיום לפי שווי של 390 מיליון שקל (אבו מחזיק 58% מהמניות).

הפעילויות שנותרו מחוץ לבורסה

למרות הפעילות הציבורית הענפה, בראיון שהעניק לגלובס לפני כשנה, טען אבו כי "80% מהביזנס שלנו עדיין פרטי". מלבד ההחזקה בפי גלילות, אבו מחזיק בחברת קיביע (קבוצת בוני ערים), שבבעלותה קרקעות היסטוריות בעיר אשדוד בהיקף של יותר מ־1,000 דונם, כמו גם בנכסים מניבים בעיר. בנוסף, הוא מחזיק בשורה של עתודות קרקע בעיקר בעיר אשדוד, כמו גם שורה של פעילויות פרטיות אחרות בתחום המלונאות, הכוללת בין היתר הקמה של שלושה בתי מלון וכפר נופש, וכן פעילות בתחום הדיור המוגן.

בעבר, בחן אבו כניסה לשוק האשראי החוץ־בנקאי, שבו לדבריו "הציץ ונפגע". כשנשאל בסוף 2025 האם בכוונתו להתרחב לתחומים שמעבר לנדל"ן, טען כי החליט "להתמקד במה שאני יודע". לכך צירף ההערכה כי "לאורך הזמן המחירים בשוק הנדל"ן רק יעלו. יש היום המון אפיקי השקעה שהולכים ומתחלפים - פעם זה קריפטו, פעם זה פינטק או איזושהי טכנולוגיה חדשה, אבל נדל"ן, ובישראל בפרט, נותר מוצר ההשקעה הכי בטוח והכי נכון לדעתי".