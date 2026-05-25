איש העסקים צחי אבו בדרך להכניס את חלקו בפעילות חברת הטכנולוגיה הביטחונית אלבטק לבורסה בת"א. זאת, באמצעות מכירת מניותיו באלבטק (50%), לחברת טורבוג'ן הציבורית, לפי שווי חברה של כ-1.2 מיליארד שקל, בעסקה המבוססת על הקצאת מניות, שבסופה יהפוך אבו לבעל השליטה בטורבוג'ן.

במסגרת המהלך, צפוי אבו למכור לטורבוג'ן את חלקו באלבטק אותה הוא מחזיק כיום בחלקים שווים יחד עם התעשייה האווירית. בתמורה למכירת מניות אלבטק, המתמחה בהרכבות אלקטרומכניות ומכלולים מורכבים, תקצה טרובוג'ן 55% ממניותיה לאבו שכאמור יהפוך לבעל השליטה בה.

אלבטק, המוחזקת בידי אבו והתעשייה האווירית, עוסקת במתן שירותי פיתוח והנדסה, ייצור ולוגיסטיקה מתקדמים לתעשיית ההייטק הביטחונית והאזרחית. טורבוג'ן עוסקת בפיתוח מיקרו-טורבינת גז, לייצור מקומי של חשמל וחום במבנים (בתי מגורים, מסחר, בתי אבות, מלונות וכו).

בשנת 2021, בעיצומו של גל ההנפקות הקודם, הונפקה טורבוג'ן בבורסה המקומית לפי שווי של כ-143 מיליון שקל. כיום, נסחרת מניית החברה לפי שווי של כ-335 מיליון שקל. בימים אלה מקדמת החברה את רישום מניותיה למסחר בנאסד"ק במקביל למסחר המתנהל בהן בת"א.

במידה וההסכם ייחתם תפעל טורבוג'ן בשתי חטיבות עיקריות: חטיבת טורבוג'ן שתמשיך בפעילותה הקיימת, שתפעל לצד חטיבת אלבטק אשר צפויה להוות את החלק הארי של הפעילות. ברקע, הפעילות הקיימת של טורבוג'ן טרם רשמה הכנסות משמעותיות, כשאת שנת 2025 היא סיימה עם הפסד נקי של כ-73.5 מיליון שקל. לחברה תזרים מזומנים שלילי (מפעילות שוטפת) בהיקף של כ-16 מיליון שקל.

לאבו היכרות עם פעילות טרובוג'ן לאחר שלקראת סוף השנה שעברה הוא רכש בה מניות, שהיוו באותה העת כ-3% מהחברה תמורת כ-10 מיליון שקל. בכך, הוא הצטרף לשורה של אנשי עסקים שביצעו בה השקעות, וביניהם יזם הנדל"ן ג'קי בן זקן, בעל השליטה בקבוצת הכדורגל מ.ס אשדוד, היהלומן אליוט טננבאום, ברק אברמוב, הבעלים של קבוצת המסעדות לאנדורה (בעלת ג'פניקה, סוסו אנד סאנס, יוגו) ויזם הנדל"ן האמריקאי אלכס כץ.

בחודש אפריל האחרון חתמה טורבוג'ן על הסכם עם אלבטק, לביצוע בחינת המערכות של טורבוג'ן במבנה אלבטק באשדוד. כמה חודשים לפני כן, דיווחה החברה על פיילוט עם רשת המלונות פתאל, להתקנת מערכת מיקרו-טורבינה של החברה בבית מלון בגרמניה. הללו, הם חלק מכמה פיילוטים והסכמים אותם מובילה החברה כחלק מניסיונותיה להתחיל ולמכור את מערכותיה בשוק. זאת, לאחר שבעת האחרונה היא חתמה על שורה של הסכמים לקראת תחילת ייצור סדרתי של המערכת.