ברשימת המשקיעים שצפויים להרוויח מיליארדי דולרים מהחזקות ב־SpaceX, שם אחד מופיע פעמיים - גאווין בייקר. הוא הימר לראשונה על יצרנית טילי השיגור של אילון מאסק ב־2015, בעת שהיה בוחר מניות מצטיין מטעם קרן פידליטי (Fidelity Investments). באותה תקופה, SpaceX הייתה רחוקה מלהיות הימור בטוח - היא סבלה מכמה כישלונות מתוקשרים ועדיין לא הנחיתה רקטה אחת.

בייקר המשיך להאמין בשאיפות הגרנדיוזיות של מאסק גם כשנפרד מפידליטי והשיק את חברת קרנות הגידור שלו, Atreides Management. ב־2019, הוא שוב רכש מניות, וגם אז SpaceX עדיין הייתה הרחק מתחת לרדאר של חלק גדול מוול סטריט. כעת, בייקר ופידליטי עומדים לקצור את הפירות.

"אילון תמיד גרם למשקיעים להרוויח"

פידליטי והקרן של בייקר החלו להשקיע ב־SpaceX כאשר שוויה עמד על כ־10 מיליארד דולר וכ־30 מיליארד דולר, בהתאמה. החברה מכוונת כעת לשווי שוק של 1.5 טריליון דולר או יותר בהנפקה שמתוכננת בחודש הבא. "אילון תמיד גרם למשקיעים להרוויח כסף. הוא מתייחס לזה כמו לברית קדושה", אמר בייקר השבוע בפודקאסט "Invest Like The Best".

מעט אירועים מחזיקים בפוטנציאל ליצור עושר ונזילות עבור קרנות הון סיכון ובוחרי מניות כמו ההנפקה של SpaceX, שיצאה לדרך ביום רביעי עם פרסום התשקיף שלה. אותו מסמך חשף כי אנטוניו גרציאס, מנכ"ל Valor Equity Partners ובעל מניות ותיק וחבר דירקטוריון ב־SpaceX, מחזיק ב־7.3% ממניות סוג A של החברה, בעיקר בשם הקרנות שהוא מנהל. זוכים אפשריים נוספים מההנפקה כוללים את גוגל, קרן ההון סיכון פאנדרס פאנד, רון בארון מבארון קפיטל, וקרנות הגידור דרסנה קפיטל פרטנרס ו־D־1 קפיטל פרטנרס.

הראשון לזהות את אנבידיה

בייקר, בוגר הקולג' היוקרתי דארטמות', היה בעברו גולש סקי מושבע וכדי לממן את תחביבו אף עבד כמנקה בבית הארחה בהרי יוטה. לפידליטי הגיע כאנליסט בשנת 1999, רגע לפני התפוצצות בועת הדוט.קום.

הוא היה אחד השוורים המוקדמים של אנבידיה - המנכ"ל ג'נסן הואנג הזכיר אותו בנאום במרץ האחרון על כך שהיה "המשקיע המוסדי הגדול הראשון" של החברה, וגם אחד ממנהלי קרנות הנאמנות הראשונים שבנו אוסף גדול של החזקות בסטארט־אפים. התיק שלו כלל פוזיציות טרום־הנפקה במטא, ואובר - שתיים מההנפקות הגדולות בהיסטוריה. אבל היו לו גם כישלונות, כשהבולטת שבהן היא WeWork.

פידליטי השקיעה לראשונה בסבב גיוס הון סיכון של מיליארד דולר עבור SpaceX לצד גוגל ב־2015. בניגוד לסטארט־אפים אחרים שבהם השקיעה, ל־SpaceX לא הייתה שום כוונה להפוך לציבורית בזמן הקרוב. פידליטי מאפשרת למשקיעים להיכנס ולצאת מקרנות הנאמנות שלה מדי יום, ולכן החזקה משמעותית במניה של חברה פרטית ללא אופק ברור לאירוע נזילות יצרה סיכונים.

פידליטי קיבלה הקצאה של 100 מיליון דולר בעסקה, כך לפי גורמים המקורבים לנושא. מנהלי תיקים נוספים השקיעו לצד בייקר, בהם ויל דנוף, שניהל את קרן קונטרפאנד, וסונו קלרה, שניהל את קרן בלו צ'יפ גרות'.

זה לא נראה מיד כמו הצלחה מסחררת. חודשים לאחר שסבב 2015 נסגר, אחת מרקטות Falcon 9 של SpaceX, שנשאה מטען, התפרקה מעל האוקיינוס האטלנטי והביאה להשעיית טיסות עתידיות. רק בסוף אותה שנה תחזיות החברה השתפרו, כשהיא השלימה לראשונה נחיתה מבוקרת של רקטת Falcon 9, ונסללה הדרך לרקטות רב־פעמיות.

הקרן של בייקר וקרנות אחרות של פידליטי צברו מניות נוספות של SpaceX בסבבים הבאים, כולל מעובדים נוכחיים ולשעבר. ב־2017, בייקר עזב את פידליטי בעקבות טענות להתנהלות עוינת במקום העבודה (דובר מטעמו של בייקר אמר כי עזב בידידות). הוא הקים את Atreides Management ב־2019 ומיד רכש שוב מניות של SpaceX, תוך שהוא מקדיש רבע מנכסי ההון סיכון של החברה לפוזיציה הזו, לפי גורם המעורה בפרטים. בהמשך הוא השקיע גם ב־xAI של מאסק.

בשנה שעברה, הרווחים מההחזקות שלו ב־SpaceX וב־xAI סייעו לתיק של Atreides Management, שמשקיע בחברות ציבוריות ופרטיות, לייצר תשואה של 47%. אטריידיס קיבלה מניות נוספות ב־SpaceX כאשר החברה התמזגה עם xAI מוקדם יותר השנה. נכון לאפריל, אותו תיק של Atreides Management החזיק בכ־2.5 מיליארד דולר במניות SpaceX ורשם עלייה של כ־19% מתחילת השנה, לפי גורם המעורה בפרטים. ההשקעה ב־SpaceX מהווה מעל חמישית מנכסי הקרן, שהיקפם כ־11 מיליארד דולר.

SpaceX אינה ההנפקה היחידה השנה שנתנה דחיפה לביצועים של Atreides Management. בייקר ביצע סדרת השקעות בסרבראס בשנים האחרונות. בסבב האחרון, שהתקיים לפני פחות משנה, שווי החברה הוערך בכ־8 מיליארד דולר. החודש החברה הונפקה וסיימה את יום המסחר הראשון בשווי שוק של יותר מ־66 מיליארד דולר.