גלובלי ושוקי עולם הנפקת הענק שבדרך עשויה להפוך את אילון מאסק לטריליונר הראשון
SpaceX

SpaceX הגישה תשקיף לקראת הנפקה ואילון מאסק בדרך להפוך לטריליונר הראשון בעולם

SpaceX הגישה תשקיף לקראת הנפקה בנאסד"ק לפי שווי של לפחות 1.5 טריליון דולר, במהלך שעשוי להפוך להנפקה הגדולה בהיסטוריה • בכך, חברת החלל מקדימה בינתיים את OpenAI ואנתרופיק במרוץ לבורסה • מאסק, שמחזיק ב־85% מכוח ההצבעה בחברה צפוי להגדיל עוד יותר את הונו המוערך כיום בכ־667 מיליארד דולר

אילון מאסק / צילום: ap, Matt Rourke
חברת החלל של אילון מאסק, SpaceX, הגישה תשקיף (S1) לקראת הנפקה בנאסד"ק לפי שווי של לפחות 1.5 טריליון דולר. יצרנית הרקטות מבקשת לגייס 80 מיליארד דולר או יותר - מהלך שיהפוך אותה בקלות להנפקה הגדולה ביותר בהיסטוריה, שאף תעקוף את הנפקת עראמקו הסעודית שגייסה 26 מיליארד דולר ב־2019.

מאז שהוקמה על ידי מאסק ב-2002 הפכה SpaceX לשותפת השיגורים המרכזית של נאס"א. בנוסף לחוזים העצומים שלה בתחום התעופה, החלל והביטחון, החברה מפעילה גם את שירות האינטרנט הלווייני Starlink ומערך של כ-10 אלף לוויינים, כמו גם את פעילות הבינה המלאכותית xAI, שרכשה את X, הרשת החברתית שנודעה בעבר כטוויטר.

SpaceX מסרה כי היא מתכננת להירשם תחת הסימול SPCX בנאסד"ק, לאחר שבאפריל האחרון הגישה בקשה חסויה לרשות ניירות הערך האמריקאית. את ההנפקה מוביל בנק ההשקעות גולדמן זאקס.

התשקיף חושף את היקף הפעילות העסקית של החברה: ההכנסות ברבעון הראשון של השנה צמחו ב־15% והסתכמו ב־4.69 מיליארד דולר, לעומת 4.07 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות השנתיות ב־2025 זינקו ב־33% ל־18.67 מיליארד דולר. לצד זאת, ברבעון האחרון רשמה SpaceX הפסד נקי של 4.28 מיליארד דולר, לאחר שהפסידה 4.94 מיליארד דולר במהלך 2025 כולה.

SpaceX שואפת להגיע לשוק הציבורי לפני חברת הבינה המלאכותית OpenAI ואנתרופיק, שכל אחת מהן כבר מוערכת בכמעט טריליון דולר על ידי משקיעים פרטיים, ושוקלות אף הן לצאת להנפקה בשנה הקרובה.

לפי התשקיף, מאסק מחזיק כיום ב־85% מכוח ההצבעה ב-SpaceX, באמצעות 849.5 מיליון מניות מסוג A ו־5.57 מיליארד מניות מסוג B. מלבדו, אין אף אדם או גוף שמחזיק ביותר מ־5% מהחברה. אם ההנפקה תצא לפועל לפי השווי המבוקש, היא עשויה להפוך את מאסק לטריליונר הראשון בעולם. לפי מדד המיליארדרים של בלומברג, הונו עומד כיום על כ־667 מיליארד דולר.