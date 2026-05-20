גלובלי ושוקי עולם הנפקת המאה בדרך: OpenAI נערכת להגשת תשקיף חסוי כבר השבוע
OpenAI

הנפקת המאה בדרך: OpenAI נערכת להגשת תשקיף חסוי כבר השבוע

לפי וול סטריט ג'ורנל, ענקית הבינה המלאכותית, המוערכת בשווי של כ-850 מיליארד דולר, עובדת עם גולדמן זאקס ומורגן סטנלי לקראת הנפקה ציבורית שצפויה בספטמבר • סמנכ"לית הכספים של החברה ציינה כי ייתכן שהם יזדקקו לזמן נוסף

בועז בן נון 20:13
מייסד OpenAI סם אלטמן / צילום: ap
מייסד OpenAI סם אלטמן / צילום: ap

OpenAI, מפתחת ה-ChatGPT, שותפה בימים אלו עם בנקאי השקעות לקראת הגשת בקשה להנפקה ראשונית לציבור (IPO) כבר השבוע או בשבועות הקרובים, כך לפי גורמים המעורים בפרטים.

לפי הוול סטריט ג'ורנל, בנקאים מחברות מובילות, בהן גולדמן זאקס ומורגן סטנלי, מסייעים לענקית הבינה המלאכותית בניסוח טיוטת תשקיף ההנפקה, אותה היא מתכננת להגיש בקרוב באופן חסוי לרגולטורים, ייתכן שכבר ביום שישי הקרוב, כך מסרו חלק מהמקורות. לדבריהם, המטרה היא ש-OpenAI, בהובלתו של סם אלטמן, תהיה מוכנה לצאת לבורסה כבר בחודש ספטמבר הקרוב.

החברה הצליחה להסיר מכשול משמעותי בדרך להנפקה מוקדם יותר השבוע, כאשר ניצחה במאבק המשפטי מול מייסדה השותף שהפך ליריבו המר של אלטמן - אילון מאסק. מאסק, שחברת הטילים שלו SpaceX צפויה להגיש תשקיף כבר בימים הקרובים לקראת הנפקה אפשרית ביוני, הודיע שהוא מתכנן לערער.

OpenAI תצטרך להתגבר על שורה של אתגרים נוספים, ובראשם החששות האם תצליח לייצר מספיק הכנסות כדי לתמוך בהתחייבויות ההוצאה הענקיות שלה על מרכזי נתונים.

ההובלה של OpenAI במרוץ ה-AI מאויימת לאחרונה ע"י Anthropic (מפתחת הצ'אטבוט Claude), אשר צמחה בחודשים האחרונים בקצב מהיר יותר מזה של מתחרתה, הודות לאימוץ מהיר של כלי התוכנה שלה.

כתוצאה מכך, OpenAI נמצאת כעת בעיצומו של שינוי אסטרטגי משמעותי בניסיון לסגור את הפער. על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, בעוד שאלטמן נחוש לקדם את ההנפקה, סמנכ"לית הכספים של החברה, שרה פריאר, ציינה בפני ראשי החברה כי ייתכן שהם יזדקקו לזמן נוסף.

בסבב הגיוס האחרון שלה, הוערך שוויה של OpenAI ב-852 מיליארד דולר, וזאת לאחר שלאחרונה החמיצה מספר יעדי הכנסות ומשתמשים פנימיים בעקבות התחרות העזה מצד גוגל ו-Anthropic.