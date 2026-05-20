ענקית השבבים אנבידיה דיווחה הלילה (ד') על הכנסות של 81.6 מיליארד דולר לרבעון הראשון של 2026 ועל רווח למניה של 1.87 דולר, זאת בהשוואה לציפיות האנליסטים שחזו הכנסות של 78.8 מיליארד דולר לרבעון ורווח למניה של 1.75 דולר. מדובר בעלייה מרשימה ביחס לרבעון המקביל אשתקד, אז עמדו ההכנסות על 44 מיליארד דולר, זינוק של 85% בהכנסות ושל 130% ברווח למניה.

בשעה זו יורדת/עולה מניית אנבידיה במסחר המאוחר בנאסד"ק ב-0.5%.

בנוסף סיפקה תחזית הכנסות הגבוהה בהרבה מהציפיות. החברה צופה לדווח על הכנסות של 91.0 מיליארד דולר ברבעון שיסתיים ביולי, בעוד שקונצנזוס התחזיות של FactSet עמד על 87.3 מיליארד דולר.

בנוסף, אנבידיה מציבה יעד לשיעור רווחיות גולמית מתואמת של 75%. שיעור הרווחיות הגולמית המתואמת שלה עמד על 75% גם ברבעון האחרון.

מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, בהצהרה. "הבינה המלאכותית הפרואקטיבית (Agentic AI) כבר כאן; היא מבצעת עבודה יצרנית, מייצרת ערך אמיתי וצומחת בקצב מהיר בקרב חברות ותעשיות שונות".

לקראת פרסום תוצאות אנבידיה, פרסם אמש (ג') בנק אוף אמריקה המלצת "קנייה" למניית החברה והעלה את מחיר היעד מ-300 ל-320 דולר בהשוואה למחיר של 223 סמוך לנעילת המסחר ביום ד' ודקות לפני פרסום הדוח.

האנליסטים של הבנק מדגישים כי המניה נסחרת בדיסקאונט משמעותי ולא מוצדק לעומת יתר ענקיות הטכנולוגיה: מיקרוסופט, אפל, אמזון, טסלה, מטא וגוגל. לשם השוואה, תזרים המזומנים החפשי של אנבידיה דומה לזה של מיקרוסופט ואפל יחד. להערכתם, הגדלת ההחזרים למשקיעים (שכרגע זוכים לדיבידנד זעום של 0.02%) עשויה למשוך משקיעים חדשים ולסגור את פער התמחור.

בבנק מבטלים את החששות מתחרות גוברת בתחום שבבי ה-AI, ומעריכים כי אנבידיה תשמור על נתח שוק שולט של כ-70% מתוך שוק יעד של 1.7 טריליון דולר עד 2030, ולמרות העלייה בחשיבותם של מעבדי הליבה (CPU) בחוות השרתים - שוק רווי מתחרים שכולל גם את אינטל ו-AMD - לאנבידיה יש מענה הולם בדמות מעבדי "ורה".

שרתי "ורה רובין" - שיכילו את מעבדי הליבה של אנבידיה, "ורה", ואת המעבדים הגרפיים מסוג רובין - צפויים להשקה מוצלחת במחצית השנייה של השנה, כך על-פי האנליסטים בבנק האמריקאי.