שוק ההון והשקעות עם שכר בסיס של 1.5 מ' ד' בלבד: חבילת התגמולים של ג'נסן הואנג
עם שכר בסיס של 1.5 מיליון דולר בלבד: זוהי חבילת התגמולים השנתית של ג'נסן הואנג

על פי הזימון לאסיפה השנתית של בעלי המניות שאנבידיה פרסמה אתמול, עלות התגמולים של הואנג הסתכמה בשנת הכספים האחרונה ב-36.3 מיליון דולר - ירידה בהשוואה ל-49.9 מיליון דולר בשנת הכספים הקודמת

שירי חביב ולדהורן 08:37
ג'נסן הואנג / צילום: ap, Lee Jin-man
ג'נסן הואנג / צילום: ap, Lee Jin-man

עלות התגמולים של ג'נסן הואנג, מייסד, נשיא ומנכ"ל ענקית השבבים אנבידיה , הסתכמה בשנת הכספים האחרונה ב-36.3 מיליון דולר. כך על פי הזימון לאסיפה השנתית של בעלי המניות שהחברה פרסמה אתמול. מדובר על ירידה בהשוואה ל-49.9 מיליון דולר בשנת הכספים הקודמת, ועלייה לעומת 34.2 מיליון דולר בשנת הכספים שלפניה.

מתוך הסכום של 36.3 מיליון דולר, הרוב ניתן להואנג כתגמול מנייתי - 24.8 מיליון דולר. שכר הבסיס השנתי שלו עומד על כ-1.5 מיליון דולר. מלבד הואנג, עוד ארבעה בכירים באנבידיה קיבלו בשנה החולפת תגמולים בעלות של 14.3-14.8 מיליון דולר כל אחד.

אנבידיה נסחרת בנאסד"ק לפי שווי שמתקרב ל-5.4 טריליון דולר, אחרי עלייה של 18.4% במחיר המניה שלה מתחילת השנה. שנת הכספים שלה לא זהה לשנה הקלנדרית והיא מסתיימת בסוף ינואר. החברה צפויה לפרסם את הדוחות הכספיים שלה לרבעון הראשון של שנת הכספים הנוכחית ב-20 במאי, ואנליסטים המסקרים אותה צופים צמיחה של 78.8% בהכנסות ל-78.8 מיליארד דולר, ועלייה ברווח הנקי למניה שאמור להסתכם ב-1.77 דולר למניה. אנבידיה סיימה את שנת הכספים 2026 עם צמיחה של 65% בהכנסות לכ-216 מיליארד דולר, שיעור רווח גולמי של 71%, רווח תפעולי של כ-130 מיליארד דולר ורווח נקי בסך 4.9 דולר למניה. מתוך ההכנסות, כ-194 מיליארד דולר הגיעו מתחום הדאטה סנטר - צמיחה של 68% משנה קודמת.

כאמור, הדיווח על התגמולים מגיע כחלק מהזימון לאסיפה השנתית של בעלי מניות אנבידיה. האסיפה תתקיים ב-24 ביוני ובעלי המניות יתבקשו להצביע בה על בחירת דירקטורים, לאשר (על בסיס לא מחייב) את התגמולים לבכירי החברה ועוד.