תעלומה בשווי 2.6 מיליארד דולר: מי חוזר על הטעות של וורן באפט?

וורן באפט אולי פרש מתפקיד מנכ״ל ברקשייר האת'ווי לפני חצי שנה, אבל שאלות ביחס לעוצמת המעורבות שלו מסעירות את העיתונות הכלכלית העולמית. הספקולציות הנוכחיות נוגעות לדוחות הקונצרן שפורסמו לאחרונה ולעדכון ביחס לתיק ההשקעות שלו שכלל מכירת מניות ב-24 מיליארד דולר לעומת השקעות של 16 מיליארד דולר עם כמה פוזיציות חדשות מעניינות במיוחד.

ב-CNBC טוענים שהצמצום המשמעותי במספר המניות בתיק ההשקעות של ברקשייר האת'ווי שנחשף ביום שישי היה גדול מהצפוי - אך הוא לא היה הפתעה מוחלטת.

ה"וול סטריט ג'ורנל" דיווח כי המנכ"ל החדש, גרג אבל, ימכור רבות מהמניות שנוהלו בעבר על ידי טוד קומבס אשר עזב לטובת משרה בג'יי.פי מורגן בשלהי השנה שעברה. אלא שלטענתם, קשה יותר להסביר איך מניות דלתא איירליינס ומייסיס (Macy’s), הגיעו אל תיק ההשקעות.

ברקשייר כמעט אף פעם לא חושפת מי מקבל את החלטות הקנייה והמכירה עבור מניות ספציפיות, אך כלל האצבע היה שוורן באפט טיפל בפוזיציות הגדולות יותר, ושאחד משני מנהלי התיקים (כיום נותר אחד) היה אחראי על הפוזיציות הקטנות יותר.

המנכ״ל אבל, שמחזיק כעת באחריות הכוללת על השקעות החברה, מחליף את באפט במבנה הזה. עם זאת ידוע שבאפט עדיין מגיע למשרד חמישה ימים בשבוע בתור יו"ר, ובשלהי חודש מרץ הוא אמר לבקי קוויק מ-CNBC כי הוא עדיין מקבל החלטות השקעה, אך לא יעשה דבר שגרג אבל חושב שהוא "שגוי".

על הרקע הזה, מסקרנת במיוחד החזרה של דלתא לתיק ההשקעות, שש שנים אחרי שבאפט מכר את כל האחזקות במניות תעופה בתקופת הקורונה ולאחר שנכווה מהשקעה בסקטור.

הוול סטריט ג'ורנל דיווח ביום שני, כי באפט אמר לעיתון שהוא לא היה מעורב בהחלטה לגבי דלתא. אך בעיתון הוסיפו כי נראה שברקשייר "פשוט לא מצליחה להפסיק את רומן האהבה שלה עם חברות התעופה", שכן גם גרג אבל הראה "חיבה מוקדמת אליהן".

השאלה מי ביצע את ההשקעה גררה גל שמועות.

בכתבה באתר The Motley Fool, ג'פרי סיילר הביע אכזבה מכך שנראה שמחליפו של באפט חוזר על הטעויות שלו. לעומת זאת, אנדרו בארי מהמגזין Barron’s חושב שדלתא היא "קרוב לוודאי" רכישה של טד ושלר מנהל התיקים הנותר של ברקשייר.

עם שווי של 2.6 מיליארד דולר (נכון ל-31 במרץ), הפוזיציה "תואמת בדיוק את סמכותו המורחבת לבצע השקעות של עד כ-3 מיליארד דולר.

כך או כך, לפחות בטווח הקצר מדובר בהצלחה.

שווי האחזקה בדלתא עומד כעת על 3.0 מיליארד דולר - עלייה של 14.5% מסוף הרבעון הראשון. זה כולל זינוק של 8.4% בשבוע האחרון, שהביא את המנייה למחיר סגירה של 76.14 דולר - שיא כל הזמנים.

באפט עדיין אוהב את משחק ההשקעות

גם הפוזיציה החדשה של ברקשייר במייסיס היא רווח לטווח הקצר.

שווי הפוזיציה עלה מ-55 מיליארד דולר (נכון ל-31 במרץ) ל-63 מיליארד דולר כעת - עלייה של 14.2%, הכוללת זינוק של 12.2% השבוע בלבד.

בדרך כלל, פוזיציה המהווה פחות מ-0.02% מתיק המניות של ברקשייר הייתה נתפסת כמעשה ידיו של מנהל תיקים.

אך באותו ראיון שקיים במרץ עם CNBC, בקי קוויק שאלה אותו אם הוא עדיין מבצע רכישות חדשות, והוא השיב שביצע רכישה קטנה אחת.

ב-CNBC מעריכים כי ייתכן שהוא התייחס לאחזקה במייסיס, אך הוא היה יכול באותה מידה לדבר על רכישה בינלאומית או על השקעה אחרת שלא חלה עליה חובת דיווח בטופס ה-13F.

בבארונס אומרים כי "זה יהיה ראוי לציון אם הרכישה של מייסיס בוצעה על ידי באפט. זה יראה שבגיל 95, הוא עדיין אוהב את משחק ההשקעות ולא יכול לעמוד בפני מניה במחיר מציאה, גם אם גודל האחזקה קטן מכדי להשפיע על ברקשייר".