טראמפ: "מתקרבים להסכם סופי עם איראן. זה משתפר מיום ליום"

"אחתום רק על עסקה שבה נקבל את כל מה שאנחנו רוצים", כך ציין היום נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על פי דיווח ב-CBS News. הנשיא כי צוותי המשא ומתן מטעם ארה"ב ואיראן "מתקרבים הרבה יותר" להסכם סופי בין שתי המדינות.

יחד עם זאת, טראמפ סירב למסור פרטים על ההסכם, אך אמר כי "כל יום זה משתפר ומשתפר".

בנוסף, ציין טראמפ כי הוא מאמין שההסכם הסופי ימנע מאיראן להשיג נשק גרעיני, והוסיף כי אחרת "לא היה מדבר על כך", והוסיף כי ההסכם יביא גם לכך שהאורניום המועשר של איראן יטופל בצורה משביעת רצון.

"צריך לפתור את הנושא הזה בדרך זו או אחרת"

עוד דווח ב-CBS News כי טראמפ צפוי לשוחח בטלפון עם מנהיגי מדינות המפרץ ומדינות אחרות, וכי שיחת הוועידה אמורה לדון במו"מ עם איראן. יחד עם זאת, צוין כי טראמפ אמר שאם ארה"ב ואיראן לא יגיעו להסכם, "נהיה במצב שבו אף מדינה לא תיפגע קשה כמו שהן עומדות להיפגע". כזכור טראמפ איים בעבר על איראן, ואמר לפני תחילת הפסקת האש שהחלה באפריל כי "ציוויליזציה שלמה תמות" ללא הסכם, ולאחרונה הזהיר את המדינה כי "השעון מתקתק".

בהמשך לדברים אלו, שר החוץ האמריקאי רוביו במהלך ביקורו בהודו, אמר היום (שבת) כי "ייתכן שיהיו חדשות בהמשך היום", וזאת לגבי מצב המו"מ בין איראן לארה"ב. "נעשתה התקדמות מסוימת, אפילו כשאני מדבר איתך עכשיו, נעשית עבודה מסוימת", אמר רוביו, לקראת ארוחת ערב רשמית בשגרירות ארה"ב בניו דלהי, הודו. "יש סיכוי, בין אם זה יהיה מאוחר יותר היום, מחר, בעוד כמה ימים, שיהיה לנו מה לומר, אבל צריך לפתור את הנושא הזה, כפי שאמר הנשיא, בדרך זו או אחרת".

השווקים בארה"ב יהיו השבוע סגורים למעשה עד יום שלישי וזאת בשל אירועי "יום הזיכרון" (Memorial Day). במבט על וול סטריט, ניתן לומר כי מאז ההכרזה על הפסקת האש באפריל, שוקי המניות בארה"ב רשמו עליות שערים חדות שהובילו את המדדים המובילים לשיאים. האופטימיות סביב פתיחת מצר הורמוז, הירידה ההדרגתית במחירי הנפט והסרת עננת המלחמה - סיפקו דחיפה גדולה לוול סטריט. נכון לסוף שבוע המסחר האחרון (עד ה-22 במאי), המדדים סיימו שמונה שבועות רצופים של עליות ולמעשה מדובר ברצף העליות הארוך ביותר מאז 2023.