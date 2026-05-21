הצינור השני שיעקוף את איראן כבר מוכן ב-50%

איחוד האמירויות בנתה כמעט 50% מהצינור השני שיעקוף את מצר הורמוז, כך אמר מנכ"ל חברת הנפט הלאומית של אבו דאבי ADNOC אמש. "כרגע, יותר מדי מהאנרגיה העולמית עדיין עוברת דרך מעט מדי נקודות חסימה", אמר הסולטן אחמד אל ג'אבר.

● זבת חלב ודבש ומאפים וריבות: שוקי האיכרים מציעים שלל ביסים טובים

● עשירים על הנייר, נחנקים בבנק: הדיסוננס של כלכלת ישראל

הצינור החדש יכפיל את כושר הייצוא של ADNOC דרך פוג'יירה, נמל היושב במפרץ עומאן, ממש מעבר להורמוז. איחוד האמירויות הערביות האיצה את בניית הפרויקט עקב מלחמת איראן והצינור צפוי להיכנס לפעולה בשנת 2027.

איראן חסמה את הורמוז מתחילת מרץ, וחוסמת את ייצוא הנפט והגז של איחוד האמירויות ומדינות אחרות במפרץ. איחוד האמירויות ניתבה חלק מייצוא הנפט דרך צינור קיים לפוג'יירה, בעל קיבולת מקסימלית של 1.8 מיליון חביות ביום.

אל ג'אבר אמר כי המצור על הורמוז גרם לשיבוש אספקת האנרגיה החמור ביותר בהיסטוריה. יותר ממיליארד חביות נפט אבדו עקב סגירת המצר, אמר. לדבריו, כמעט 100 מיליון חביות נוספות אובדות בכל שבוע שהורמוז נשאר סגור.

אל ג'אבר אמר כי ייקח לפחות ארבעה חודשים להעלות את זרימת הנפט ל-80% מהרמות הרגילות, גם אם המלחמה תסתיים באופן מיידי. כמו כן לדבריו, ייקח עד הרבעון הראשון או השני של 2027 עד שזרימת הנפט תתנרמל לחלוטין.

"זו לא רק בעיה כלכלית", אמר אל ג'אבר. "זה תקדים מסוכן ברגע שמקבלים את העובדה שמדינה אחת יכולה להחזיק את נתיב המים החשוב בעולם כבן ערובה".

שר האנרגיה האמריקאי, כריס רייט, אמר ל-CNBC ביום שישי כי חשיבותם של מצרי הורמוז לשוק האנרגיה העולמי תפחת לאחר מלחמת איראן, ככל שמדינות המפרץ יבנו צינורות נוספים כדי לעקוף אותה.

"זה קלף שאפשר לשחק בו פעם אחת", אמר רייט על המצור של איראן. "יהיו דרכים אחרות לאנרגיה לצאת מהמפרץ הפרסי".