זבת חלב ודבש ומאפים וריבות: שוקי האיכרים מציעים שלל ביסים טובים

יש משהו כמעט טקסי בביקור בשוק איכרים: המפגש האינטימי עם החקלאים, היצרנים והתוצרת, הסלים הריקים שמתמלאים לאטם, חדוות הגילוי (חומר גלם חדש, יצרן מעניין, מוצר שמעולם לא טעמנו קודם) וההאטה. בעולם מהיר, אחיד, ממותג וארוז היטב, שוקי האיכרים מציעים קצב אחר, בסיסי ופשוט יותר, מעט רומנטי, שמחדש - ולו לרגע, לשעה - את הקשר שאבד לנו בעיר עם האדמה ועם עונות השנה.

שוקי האיכרים נכנסו לחיינו ב־2008, עם פתיחתו של השוק החלוצי בנמל בתל אביב. כיום - הרבה בזכות אותו השוק ששינה באופן עמוק את תרבות והרגלי הצריכה שלנו - מתקיימים ברחבי הארץ שוקי איכרים מגוונים - למשל ברעות, בעמק חפר, בחולה, בעוספיא, בירושלים ובתל אביב־יפו - שוקי יום ולילה, יוזמות נקודתיות, פרטיות ועירוניות, קבועות וחד-פעמיות. כל השווקים מקדמים חקלאות ישירה ותרבות אוכל מקומית.

"מעבר לקניות, שוקי האיכרים הם מקום של תרבות ומפגש: פופ-אפים קולינריים-תרבותיים, שיתופי פעולה עם שפים, אירועי עונות, פסטיבלים סביב תוצרת מקומית, טעימות, סדנאות ומפגשים עם החקלאים עצמם", אומרת שיר הלפרן, יזמית השוק בנמל ומי שמלווה יזמים של שוקי איכרים בארץ. "יותר מהכל, הם הצליחו להפוך את הקנייה הישירה, העונתית, המקומית מחקלאים בישראל מתופעה שולית לתרבות צריכה חדשה".

שבועות, החג החקלאי העברי הקדום, חג הקציר והביכורים, מתחבר באופן טבעי למקום שנותן במה לתנובת הארץ. מהצפון עד הדרום, מחיפה עד באר שבע - 4 שווקים שחוגגים חקלאות עברית ומעודדים יצרנות מקומית-ארטיזנלית.

בכיכר | השוק שהחיה את מרכז הכרמל

שנת הקמה: 2025

מי עומד מאחוריו: יוזמה פרטית של שמרית למברסקי, תושבת העיר, בת ודור שלישי למוסד החיפאי "מעיין הבירה", מארחת אירועים פרטיים וטעימות יין.

מספר דוכנים: 15-20

מיקום: שדרות הנשיא 134, חיפה, קניון האודיטוריום

ימים ושעות הפעילות: שישי 09:00-15:00; ערב חג שבועות: חמישי 21.5 09:00-14:00

איפה חונים: בכחול־לבן ברחובות הסמוכים, בחניון כיכר האודיטוריום (בתשלום) ובחניונים בסביבה

שוק האיכרים ''בכיכר'' בחיפה. מוקד בילוי / צילום: דימה חבר

אופי השוק: למברסקי מגדירה אותו כ"שוק קטן ובוטיקי, כמעט משפחתי, בלב שכונת הכרמל". זהו שוק שכונתי-עירוני שמצליח להיות גם מקום לקנות בו וגם מקום בילוי: מתחילים בקפה ומאפה בבוקר, ממשיכים עם כוס יין או קוקטייל, בגט עם הרינג, כיכר לחם, גבינות בוטיק וממרחים, ואם הילדים מצטרפים אחר כך, אפשר לסגור פינה עם נקניקיית עגל בלחמניית בריוש או פיצה מבצק מחמצת. "המיקום המרכזי מאפשר להגיע ברגל עם עגלת קניות ולמלא אותה לסוף השבוע", היא אומרת.

מה מייחד אותו: המפגש האינטימי עם היצרנים והחקלאים, שניצבים מאחורי הדוכנים, מציעים מהתוצרת, מספרים עליה ונותנים טיפים לשימוש בה. מדי שישי יש מקום ליוצרים צעירים שמגיעים עם גיטרה, ולעתים מתקיימות בשוק הרקדות סווינג חיפאיות.

אתגרי ההקמה: האתגר המרכזי היה להעיר את מרכז הכרמל ולהביא לתושבים תוצרת איכותית וחוויית קנייה ובילוי אחרת. לדברי למברסקי, התושבים מביעים הערכה ליוזמה, שבזכותה הפך האזור בימי שישי לשוקק חיים.

התוצרת והיצרנים: המציגים נבחרים בקפידה, "בפינצטה, עם דגש על איכות, טעם ואסתטיקה". השוק מארח חקלאים ויצרנים מקומיים בלבד, רצוי מהצפון: חיפה, חוף הכרמל, רמת הגולן, עמק יזרעאל, גליל מערבי ותחתון, עמק חפר ומעט מהמרכז. בין הדוכנים: חקלאים מזרם החקלאות המחדשת (משק "אדל" ממושב פורת ו"עסיס" ממושב דור), מגדלי פרחים ("פרחי צור" מתל עדשים), גבנים ומחלבות בוטיק ("פלורה" מלוטם, "גבינז'" מחוות רום בכרמיאל, משק דוד מאחיטוב), אופים (סאלי החיפאית), יצרני שמן זית, ריבות, ממרחים, זיתים, מזקקים, שוקולטיירים, יצרני קונפיסרי, שיקויים וצמחי מרפא, סבונים וקוסמטיקה טבעית, מתסיסים, ייננים ובשלנים. "הכול נעשה בעבודת יד, עם דגש על קיימות ותמיכה ביצרנים קטנים שלצערי לא מקבלים מספיק הכרה והוקרה".

אסור לפספס: למברסקי ממליצה לא להינעל על דוכן אחד אלא לגוון ו"בכל שבוע, לטעום משהו אחר". אפשר לאכול במקום או לקחת הביתה, "למשל קובנה של 'ברית' מקיבוץ מצובה, בעיני הקובנה הכי טובה בארץ".

משהו טעים לאכול במקום: באופן קבוע יש בגט עם הרינג, נקניקיות, גבינות, לחמים ומאפים. בכל שבוע בשלן או בשלנית אחרת מגישים מנה במקום: אוכל הודי, גלילי, ראמן, פול, כיסונים טיבטיים ועוד.

משהו לשבועות: בערב החג ייפתח השוק במיוחד להצטיידות: מאפי גבינות, פטריות יער ופטריות מיוחדות, גבינות בוטיק, דגים טריים, פשטידות, פטיפורים ויין טוב. הבשלנית לימור פושקיז תגיע עם תפריט חג עונתי הכולל ממולאים, סלטים ועוד.

שוק האיכרים בפשפשים | היחיד במימון העירייה

שנת הקמה: 2025

מי עומד מאחוריו: שיתוף פעולה בין קבוצת מִפֹּה (ניב טובול ולוטם ארז - יזם קולינרי והייטקיסט לשעבר, וסטודנטית למדעי הגסטרונומיה בברה, איטליה) לבין המישלמה ליפו בעיריית תל אביב־יפו.

מספר דוכנים: 28

מיקום: שוק הפשפשים, עמיעד 12, תל אביב־יפו

ימים ושעות הפעילות: רביעי 16:00-22:00

איפה חונים: מומלץ לבוא ברכבת הקלה (לרדת בתחנת בלומפילד), או ברגל

אופי השוק: היחיד בארץ במימון מלא של העירייה, משלב אוכל, בילוי ותרבות באותו מרחב. הפך למוקד קבוע של אוכל, מוזיקה ומפגש קהילתי. אפשר לבוא לקנות גבינות, לחם וירקות נהדרים הביתה; אפשר למצוא את עצמך אוכל ראמן ושותה יין טבעי.

מה מייחד אותו: היכולת לתפקד גם כשוק קניות וגם כשוק ערב. מחצית מהיצרנים קבועים ומחציתם מתחלפים מדי שבוע, מה שמבטיח גם יציבות וגם תחושת גילוי. הבחירה ביפו אינה מקרית: המפגש בין ישן לחדש, בין תרבויות ושפות, יוצר קרקע טבעית להיצע כזה.

אתגרי ההקמה: לדברי טובול, האתגר הראשון היה לרתום את עיריית תל אביב לשוק עירוני שמבוסס על תוצרת מקומית. "אחרי תקופה ארוכה שבה זה נראה כמו חלום רחוק, הרעיון התחבר למישלמה ליפו, שחיפשה דרכים להחיות את מתחם שוק הפשפשים. כך נוצרה חלוקת התפקידים סביב החזון המשותף לשוק: התוכן ותפעול בידי מִפֹּה, התמיכה והמימון בידי העירייה". ארז, אוצרת השוק, מוסיפה שאתגר מרכזי בשוק הוא "בניית קהילה מגוונת של יצרנים ובעלי מלאכה, כולל גיוס מתמשך של חקלאים, יצרנים ובעלי מלאכה ערבים, כדי לשקף טוב יותר את המרחב היפואי".

התוצרת והיצרנים: בלב הרחבה נמצא דוכן הירקות האורגניים של משק חביביאן ולצדו מחלבות, פירות עונתיים, שמן זית, ממרחים, לחמי מחמצת, יין מקומי ופטיסרי. תנאי ההשתתפות ברורים: אין תוצרת מיובאת, ורק מי שמגדל או מייצר מוכר בעצמו. השוק מקדם חקלאות מקומית, עונתיות וצריכה מודעת, ומעודד הגעה עם שקיות וכלים רב־פעמיים מהבית.

אסור לפספס: לחמי המחמצת של אדון שיפון, הירקות של משק חביביאן, שמני הזית והזיתים של משק לוין, הגבינות של מחלבת פלורה והמחלבה הקטנה, הנקניקים של חגי מ"בבוליה", מאפים של קווין קפה, שמכניסות את הטעמים הכמוסים של יפו לבצקים שלהן.

משהו טעים לאכול במקום: כל שבוע השוק מארח שף אחר שמכתיב את הקצב של השוק, לצד, בין היתר, מאפים של דוד לאור, מוס שוקולד של השוקולטייר עודד סיידא וקינוחים איטלקיים של אסף גרושקובסקי.

שוק האיכרים בבאר שבע: חגיגה לחקלאי הנגב והעוטף

שוק האיכרים בבאר שבע: חגיגה לחקלאי הנגב והעוטף

פעם בשנה בחודשי מאי־יוני, מתקיים בימי שישי ברחבת העיר העתיקה באר־שבע שוק איכרים קלאסי, בסיוע ובמימון של המשרד לפיתוח הנגב הגליל והחוסן הלאומי וביוזמת עיריית באר שבע באמצעות חברת "יעדים". השוק שהושק ב-2024 מאגד בתוכו כ־15 דוכנים של חקלאים, מגדלים ויצרנים ומציע תוצרת מגוונת של פירות, ירקות, לחמים, ריבות, דבש, גבינות, פרחים ותבלינים, לצד מופעים של להקות חיות; מרבית הדוכנים הם של חקלאים ומגדלים מהערבה, מעוטף עזה ומהנגב, לצד עסקים קטנים מהאזור. שוק האיכרים בבאר שבע. הישר מהעוטף / צילום: שיר הלפרן לא לפספס את מזון המלכות שמייצר מריו ריפא בן ה־85 (גם הדבש מעולה); את אחד הממרחים החריפים של הדינרים שמגדלים מעל 150 זנים של פלפל חריף בעוטף עזה (אפשר לקנות שתיל של פלפל שאהבתם ולשתול בבית); את האבוקדו האורגני של משק רבינוביץ ממושב תקומה שבקושי שרד לאחר 7 באוקטובר כשכל המשפחה פונתה; את העפיג (אבן היוגורט המסורתית) והסמנה (חמאה מזוקקת) של "פרויקט ואדי עתיר", יוזמה חדשנית של הקהילה הבדואית בנגב והמעבדה לקיימות; את תמרי המג'הול של "תמרא" הגדלים בתנאים אורגניים ממושב צופר בערבה התיכונה, או להכין פלטה גבינות שאוהבים עם לחם טרי וזיתים ולנשנש במקום. שוק האיכרים בבאר שבע, ימי שישי (השוק האחרון יתקיים ב־5.6) מ־08:00

שוק האיכרים ושוק הנמל | הכי ותיק, הכי גדול

שנת הקמה: 2008

מי עומד מאחוריו: שיר הלפרן ומיכל אנסקי. הלפרן היא יזמת בתחום האוכל והחקלאות, אנסקי היא אשת אוכל, יזמית ומנחת טלוויזיה.

מספר דוכנים: כ־60

מיקום: נמל תל אביב

ימים ושעות הפעילות: שוק האיכרים: שישי מ־05:30 עד 16:00 (מומלץ להגיע מוקדם). שוק הנמל המקורה פועל כל השבוע חוץ מיום ראשון, מהבוקר עד הערב

איפה חונים: בחניון הנמל, בתשלום

שוק האיכרים בנמל תל אביב. החלוץ / צילום: שיר הלפרן

אופי השוק: השוק הוותיק והמוביל בישראל, מאז 2008 פעל ברציפות והפך לאבן דרך בתרבות האוכל המקומית ובחיבור הישיר בין חקלאים, יצרנים וצרכנים. האופי שלו משלב אורבניות תל אביבית, קרבה לים ותחושת חופש כמעט אירופית. מצד אחד לב העיר, מצד שני רוח, מרחב וקצב אחר. זה שוק שמתחיל מוקדם מאוד בבוקר, וכבר מ־5:30 מגיעים אליו אנשי אוכל וקהל נאמן שמחפש תוצרת טרייה, זנים מיוחדים וחומרי גלם שלא תמיד מגיעים לרשתות.

מה מייחד אותו: הקהילה שנבנתה בו לאורך השנים - חקלאים, יצרנים ולקוחות שמכירים זה את זה בשם. החיבור לשוק הנמל המקורה יצר מתחם קולינרי שפועל לאורך כל השבוע, ומעבר לקניות מתקיימים בו פופ־אפים, שיתופי פעולה עם שפים, אירועי עונות, פסטיבלים סביב חומרי גלם, טעימות וסדנאות.

אתגרי ההקמה: לדברי הלפרן, האתגר המרכזי היה היעדר התקדים. "ב־2008 היה צריך להסביר לרשויות, לעירייה, למשרד הבריאות, לחקלאים ולקהל מהו בכלל שוק איכרים. גיוס החקלאים ארך כמעט שנה, וכלל נסיעות של מיכל ושלי בכל הארץ, בעקבות המלצות של שרי אנסקי ואלינוער רבין, עוד לפני עידן הווייז. האתגרים הקשים יותר הגיעו בהמשך: הקורונה, שבה השוק נסגר לראשונה לחודשיים, ו-7 באוקטובר, שפגע קשות בחקלאים מהעוטף ומהצפון. לצד זה, התגלתה עוצמת הקהילה: לקוחות באו לעבוד בדוכנים, אחרים נסעו לקטוף תחת אש כדי לעזור ולהציל תוצרת".

תוצרת ויצרנים: בשיאו פועלים בשוק כ־60 דוכנים בשתי רחבות משני צדי שוק הנמל, לצד כ־30 חנויות אוכל, מעדניות ומסעדות במבנה המקורה. יש בו פירות וירקות עונתיים, גבינות, לחמי מחמצת, שמן זית, דבש, יין, פרחים, דגים, בשר, ביצי משק, תבלינים, ריבות, מאפים, אוכל מוכן, מותססים וחמוצים. החקלאים והיצרנים מגיעים מכל הארץ, משעל שברמת הגולן ועד עוטף עזה ומושב תאשור.

אסור לפספס: משק 6 של שלמה אברבנאל, עם ירקות מיוחדים וגם ירקות "מכוערים" שלא מגיעים לרשתות; אורגניקא, עם ירוקים אורגניים במחירים נגישים; ארץ ערבה ונגב, עם כ־20 זני עגבניות בזמן נתון; עמי ברקוביץ', עם תפוחים קטנים בלי שעווה ופירות יער; ואורי רבינוביץ' מצופית, עם גזרים צבעוניים, סלקים, צנוניות ותפוחי אדמה ראטה וסגולים.

משהו טעים לאכול במקום: הכריכים של ראם באיוו עם סלט עוף או רוסטביף; הכנאפה (והמעמולים) של כעכ, אליהם מצטרפים בימי שישי גם פטאייר גבינות, זעתר ותרד; עוגות השמרים של צייט פור ברוט.

משהו לשבועות: הגבינות של רון ממשק דוד, שמגדל את העזים ודואג לפרטים הקטנים בתהליך; הפרחים של משק בן צבי מנתיב העשרה, מהדוכנים הוותיקים והאהובים בשוק וחלק בלתי נפרד מאווירת שבועות בנמל.