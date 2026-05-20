"אם התוקפנות כלפי איראן תחזור, תובטח מלחמה אזורית, שהפעם תתרחב מחוץ לאזור, ומכותינו המוחצות במקומות שאתם בקושי יכולים לדמיין יורידו אתכם לאפר" מבטיחים בסוכנות הידיעות האיראנית תומכת המשטר "תסנים". איראן לא היססה לתקוף מדינות "ניטרליות" לכאורה כמו נסיכויות המפרץ, ובמהלך המערכה הקודמת אף הגיעה עד קפריסין. לאילו מדינות איראן מחוץ למזרח התיכון איראן תוכל להגיע?

טל ענבר, מומחה לתוכנית הטילים האיראנית ועמית מחקר בכיר בארגון MDAA ואריה אבירם, מהנדס מערכת ומנהל פרויקטים באחד ממפעלי התעשיות הביטחוניות, הסבירו לגלובס לאחרונה שברשות איראן טילים לטווח בינוני המגיעים ל-2,000 עד 2,500 ק"מ. היא גם הפגינה יכולת להגיע לבסיס הבריטי-אמריקאי בדייגו גרסיה באוקיינוס ההודי, 4,000 ק"מ מאיראן, אך זאת בצורה חד פעמית וכנראה עם ראש נפץ מוקטן. לקצה הטווח נכנסות גם חלק מהמדינות במרכז אירופה ובמערבה, אך יש מדינות בדרום אירופה ובמזרחה שקרובות אפילו יותר: זה, למשל, המצב ביוון (מרחק של 1,700 ק"מ), בולגריה ומולדובה (1,500 ק"מ לכל אחת) ואוקראינה (1,300 ק"מ).

בעלות הברית שבסכנה

בת הברית המובהקת ביותר של ישראל בטווח זה היא יוון. "המשולש ההלני" יחד עם קפריסין הוא נקודה מרכזית ביחסי החוץ של ישראל, וסגנית שר החוץ שרן השכל אמרה לאחרונה שהיחסים בין המדינות "פורחים". שלוש המדינות מתגבשות בעיקר סביב האיום הטורקי המשותף, כאשר יוון וקפריסין נחשבות קטנות מכדי לעמוד בפני העוצמה הצבאית של טורקיה, אך הצטרפות של ישראל מטה במידה רבה את יחסי הכוחות. טורקיה טוענת לשטח כלכלי נרחב במיוחד סביב שטחה, על חשבון זה של יוון וקפריסין, וכמובן מחזיקה בצפון קפריסין אותה כבשה בשנות השבעים, תחת "הרפובליקה הטורקית של צפון קפריסין" שטורקיה בלבד מכירה בה.

יוון וישראל משתפות פעולה בטחונית, ויוון אף רוכשת ציוד ישראלי רב. השתיים גם חתמו על הסכמי שיתוף פעולה בתחום ההתמודדות עם כטב"מים וכשב"מים. הצבאות אף רשאים להתאמן זה בשטחו של זה. לפני כחצי שנה ראשי הממשלות של ישראל, יוון וקפריסין נפגשו כדי לחתום על הסכמים כלכליים ובטחוניים. כל אלו, יחד עם הטווח ה"נוח" יחסית לטילים ארוכי-הטווח של איראן מסמנים אותה כיעד קלאסי למתקפה איראנית מחוץ למזרח התיכון. בניגוד למתקפות על קפריסין, שכוונו לכאורה לבסיסים הבריטיים באי, מתקפה ישירה על יוון תהיה קשה יותר להכחשה.

מדינות נוספות שנמצאות בטווח הן מדינות דרום-מזרח אירופה כמו בולגריה, רומניה ואוקראינה, אך הקשר שלהן לישראל לא מספיק חזק כדי שיותקפו. מהצד השני, הודו נמצאת אף היא בטווח הטילים ובקשר טוב עם ישראל, אך היא מקיימת גם מערכת יחסים נרחבת עם איראן. ספינות הודיות חצו, על פי דיווחים, את מצר הורמוז דרך מים איראניים. זאת כנראה כחלק מהסכמה בין ממשלות איראן והודו. לאחרונה גם נחשף שתאגיד הענק ההודי אדאני רכש תוצרי נפט תחת סנקציות מאיראן. כך שלא סביר שזו תותקף.