אודות הפרויקט כלכלת ישראל הציגה השנה ביצועים חסרי תקדים, ועוד בזמן מלחמה. בסדרת כתבות חדשה, בסיוע מומחים ובגיבוי נתונים נבדוק למה למרות הכל משקי הבית מתקשים לחסוך, משלמים יותר או נמצאים במינוס

משפחת גרופר, פתח תקווה טל גרופר, 36, ראש צוות תוכנה

ליטל גרופר, 29 דוקטורנטית לביולוגיה

עמליה גרופר, 1, ילדה בגן עוד משהו:

טל אוסף ומוכר פסולת אלקטרונית הכנסה:

כ־30 אלף שקל נטו בחודש

הוצאות גדולות ומעצבנות

"אנחנו מאוד מסודרים, מנהלים הכול עם רייזאפ" טל שולף את הטלפון. הוא מקריא מהאפליקציה: "ההוצאה כמעט הכי גדולה היא הגן של הילדה, שיתייקר מ־5,400 שקל ל־5,900 בחודש בשנה הבאה". גם שכר הדירה בסדר גודל דומה, קרוב ל־6,000 שקל בחודש. לאחר מכן ההוצאות על קניות בסופר: כ־4,500 שקל בחודש.

"הגן הוא הוצאה כבדה, אבל יש תמורה לאגרה. אנחנו בגן ברמה מאוד גבוהה, אחד הטובים בפתח תקווה. גם מס ההכנסה שאני משלם גבוה מאוד, ואני רואה את זה כהוצאה. יש גם הוצאות לא מתוכננות, כמו 500 שקל שבדיוק הוצאנו על תיקון מכונת קפה. מנגד, זה רק כי יש לי מכונה בבית".

מה המצב בבנק

"יש פלוס קטן. יש לנו קרן כספית כקרן חירום בגובה משכורת אחת, והעו"ש שלנו נע לרוב בין 1,000 ל־3,000 שקל. הייתה פעם אחת שיצא לנו להיות במינוס, בגלל תקלה".

יש חסכונות?

"לא מספיק חוסכים. לכאורה, אנחנו מכניסים המון. אבל בפועל, לא מצליחים לחסוך ברמה שזה ישנה משהו. מצליחים לחסוך בין 0 ל־5,000 שקל בחודש. עד כה בעיקר עבדנו לרפד את הקרן הכספית, כי ליטל לא עבדה תשעה חודשים אחרי הלידה, וחיינו מהמשכורת שלי. כשהילדה נכנסה לגן, התחלנו לאכול את הקרן הכספית והבנו שזה לא מספיק. עכשיו כשסיימנו לרפד אותה מחדש, מתחילים להשקיע דרך קופת גמל".

עם זאת, הוא מתוסכל מכך שהחסכונות לא מספיק גבוהים: "לא מצליחים לחסוך מספיק בשביל דירה. היה לי חיסכון משמעותי שהקמתי איתו בר והכסף נשרף שם. כל ההון שלי בעולם הוא כרבע מיליון שקל, שזו רק ההתחלה של משכנתא בתנאים לא מספיק טובים. אני לא מכור לרעיון של לקנות דירה בכל מחיר, אבל אני רוצה מקום להשקיע בו ולמות בו. מקום שאוכל להרגיש שהוא שלי, בלי לחשוב יותר על מגורים.

"אנחנו חוסכים לאט ומשדלים להישאר סולידיים, לעבוד קשה ולצפות לעלייה במשכורת ולריבית דריבית. חושבים על מעבר לפריפריה או אפילו לשומרון כי יש דירות במחירים שאפשר להרשות לעצמנו. אנחנו פריבילגים בזה שאפשר לעבוד מהבית, וזה מאפשר הרבה יותר גמישות במקום המגורים.

"אנחנו משקיעים בקופת גמל, מחקה S&P 500. השנה אנחנו במינוס 5%, בעיקר בגלל שער הדולר. בשנה שעברה סיימנו בפלוס גדול. אנחנו בוחנים את זה בטווח של 7-10 שנים, אז התנודות לא מאוד מטרידות".

מה מטריד בעתיד הכלכלי

"דבר ראשון, רכישת דירה. אני לא רוצה לחיות כל היום בשכירות. מקווים שבהמשך המצב בשוק הדיור ישתפר", אומר גרופר נוכח הירידות המתונות שמתרחשות כעת בשוק הנדל"ן, על רקע הריבית הגבוהה ששוררת במשק לאורך זמן.

"הדבר השני הוא ביטחון תעסוקתי. ליטל במחקר, שזה קצת יותר בטוח מצד אחד, אבל מצד שני אין לזה שוק גדול מחוץ לאקדמיה. או שהיא ממשיכה באקדמיה, שזה לא קל, או שהיא יוצאת החוצה ואז אין הרבה משרות. ואני… אני לא חסין AI. אני יודע להגיד ממקור ראשון מתעשיית ההייטק שהסיפור עם השקל החזק מול הדולר מאוד מקשה. כל העלאה של 5% למשכורות שלנו תעלה 7%. המתכנתים עכשיו יקרים. אני אוהב את מה שאני עושה ומתקדם עם הזמנים, אבל אני לא 'חסין כדורים'". עם זאת, הוא מסייג ש"ביחס לתעשייה אני במצב טוב, לג'וניורים הרבה יותר קשה".

אנחנו מול המאקרו

גרופר דווקא מתחיל בנימה אופטימית: "אני הרבה יותר עשיר היום בדברים מסוימים לעומת לפני 10 שנים, ובטח יותר ממה שאמא שלי הייתה - היא פגשה מטוס בפעם הראשונה בחיים שלה בגיל 40. יש לי גישה להרבה יותר דברים. מבחינת טכנולוגיה אנחנו באותה רמה כמו העולם, רמת המחירים מאוד דומה, רק טיפה יותר יקרים. גם ביגוד בימינו די זול. בסופר הרבה דברים התייקרו, אבל אנחנו קונים פירות וירקות פרימיום, והמחיר בהתאם.

"רכב זו הוצאה דרמטית, ואני מקנא ברמת המחירים בארה"ב למשל. וכמובן הדיור. זה לא הגיוני, כמה כסף אנחנו מכניסים לעומת כמה שאנחנו מתרחקים מדירה. אז אפשר לעשות הרבה יותר דברים מבעבר, אבל רכב נורמלי ודירה - זה קשה הרבה יותר".

