צחי אבו

היזם שרוכש 50 דירות בירושלים בבת אחת

יחידות הדיור שנרכשו מהוות חלק מפרויקט שנמצא כיום בבנייה, אשר עתיד לכלול כ-100 יחידות דיור, יחידות מסחריות ושטחי ציבור • הדירות שנרכשו מיועדות להשכרה ארוכת טווח לתושבי האזור

מאיה לוין 09:32
פרויקט רפא טריפל בירושלים / הדמיה: רן צרפתי הדמיות
פרויקט רפא טריפל בירושלים / הדמיה: רן צרפתי הדמיות

חברת אבו פמילי שבשליטת היזם צחי אבו, רכשה 50 דירות בירושלים בפרויקט רפא טריפל של חברת בינגו נדל"ן ברחוב ירמיהו בשכונת רוממה בעיר, תמורת 156 מיליון שקל.

יחידות הדיור שנרכשו מהוות חלק מפרויקט שנמצא כיום בבנייה, אשר עתיד לכלול כ-100 יחידות דיור, יחידות מסחריות ושטחי ציבור. ההסכם כולל התחייבות של חברת בינגו נדל"ן, להשלים את בניית יחידות הדיור ולמסור אותן עד חודש יוני 2029.

הפרויקט ממוקם כאמור בשכונת רוממה החרדית בירושלים, שבעבר שימש למשרדים של חברת התרופות רפא. במהלך שני העשורים האחרונים פעל במקום בית ספר, ובמקומו מתוכנן לקום פרויקט עירוב שימושים הכולל שטחי מסחר, מוסד חינוכי וכ־100 יחידות דיור. לפני כשנה וחצי נמכרו כ־50 יחידות דיור בפרויקט בשוק החופשי, במחיר ממוצע של כ־72 אלף שקל למ"ר. כעת נמכרה מחצית נוספת מיחידות הדיור לידי קרן ריט שבשליטת אבו, במחיר ממוצע נמוך יותר של כ־60 אלף שקל למ"ר. גודל הדירות עומד על 55-50 מ"ר והן מיועדות להשכרה ארוכת טווח לתושבי האזור.

רק לפני מספר חודשים, רכש אבו 40 דירות להשכרה במגדלי דה וינצ'י, תמורת 61.5 מיליון שקל, שנפגע מטיל איראני במלחמת "עם כלביא". בעקבות לחץ של עיריית תל אביב, סווגו 40 דירות בפרויקט - 20 בקומות התחתונות של המגדל הדרומי ו-20 בקומות התחתונות של המגדל הצפוני - להשכרה במחירים שהוגדרו "ברי השגה", שנמוכים ב-20% ממחירי השוק.