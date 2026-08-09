רשות החשמל: הפניקס אינה בעיה תחרותית בתחנת הכוח דוראד

שוק האנרגיה מתמודד עם בעיית ריכוזיות משמעותית, שנחשפה כעת שוב עם הרכישה של שיכון ובינוי אנרגיה בידי קרן ג'נריישן והאיסור על הרחבת תחנת הכוח דוראד בשל המניות שמחזיקה בה חברת האנרגיה הגדולה אדלטק. כעת, רשות החשמל נותנת רמז ראשון ליחס לגופים המוסדיים, שמחזיקים במגוון אמצעי ייצור ברשת החשמל: הפניקס לא תהיה בעיה להרחבת תחנת הכוח דוראד. כרגע מדובר על החלטה תיאורטית, שכן אדלטק במילא פוסלת את ההרחבה, אך המוסדיים צפויים לקבל יחס מקל יותר מהרגולטור בהשוואה לחברות האנרגיה שמפעילות בפועל את תחנות הכוח. זאת למרות שהפניקס נחשבים גוף פיננסי משמעותי בהגדרתו בחוק הריכוזיות.

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על פי ההערכות, כדי לאשר את רכישת שיכון ובינוי אנרגיה יידרשו מספר שינויים מבניים ו"הפרדת כוחות" בהחזקות של פאוורג'ן : הם חתמו על עסקת החלף מול רפק, כך שרפק תקבל מניות של תחנת הכוח אלון תבור בתמורה למניות של ריינדיר. המטרה, מבחינת הרגולטור, היא למנוע שליטה של אותן חברות בכמות גדולה מדי של תחנות כוח, מה שעלול ליצור אינטרס לתכנון "אסטרטגי" של הייצור במטרה להביא לרמת מחירים גבוהה יותר שמהן יהנו תחנות כוח אחרות בידי אותן חברות. בנוסף, פאוורג'ן חתמו על עסקה מותנית עם נופר אנרגיה, מחזיקת המיעוט החדשה בריינדיר, במסגרתה ריינדיר תוכל לקבל את השליטה בתחנת ריינדיר לסירוגין כל 5 שנים לפי שווי של 1.8 מיליארד, ובכך להוציא נכס נוסף מידי פאוורג'ן בבואם להתרחב בשוק החשמל.

החסימה של אדלטק

אך מי שנחסמו בפועל הם אדלטק, בשליטת איש העסקים אורי אדלסבורג, המחזיקים ב-18.75% מתחנת דוראד. למרות שיעור הבעלות הנמוך יחסית, הרגולטורים (רשות התחרות ורשות החשמל) חששו מכך שאדלטק מחזיקה בנתח מכמות אדירה של תחנות כוח. אלו יאפשרו לה, לכאורה, לתאם צמצום של הייצור בתחנות הכוח, ובכך להעלות את המחיר בשוק שאותו רשות החשמל משלמת ליצרניות. ע"פ רשות התחרות, לשחקן ריכוזי ישנה יכול להעלות את מחיר החשמל באופן חד צדדי, "דרך בחירה אסטרטגית של כמות האנרגיה שתופק בתחנות שבשליטתו". במסגרת זו אדלטק מתגלה כשחקן עם פוטנציאל בעייתי במיוחד.

כעת, רשות החשמל מפרסמת החלטה המאשרת את המלצת רשות התחרות לאי-הרחבת דוראד. אך בתוך אותה החלטה, מתחבא רמז לבאות: "לאחר שלא התעוררו חששות של ריכוזיות כלל-משקית המונעים את השתתפות הגורם הריכוזי בהקמת התחנה, הרשות קובעת כי אין מניעה לאשר את הקצאת הזכות לקבוצת הפניקס משיקולי ריכוזיות כלל-משקית" כותבים ברשות החשמל. וזאת למרות החזקות אחרות של הפניקס במשק החשמל: "קבוצת הפניקס מחזיקה בריינדיר פרטנרס שותפות מוגבלת שמחזיקה בחברת ריינדיר אנרגיה, וכן מחזיקה בנוסף ישירות בריינדיר" אומרים ברשות החשמל (עם זאת, לאחרונה הפניקס מכרו החזקה זו בתמורה להחזקה רחבה יותר בכלל פאוורג'ן המחזיקים בריינדיר, ע"א) ומוסיפים "כמו כן קבוצת הפניקס מחזיקה גם במתקני אגירה ומתקנים משולבי אגירה במתח עליון ובמתח גבוה".

ברשות החשמל לא מפרטים מה הסיבה ליחס המקל יותר להפניקס, ורק אומרים ש"התקבלה תשובת ועדת הריכוזיות לפיה לאחר בחינת הוועדה, הוחלט כי הוועדה לא תייעץ בעניין זה ביחס לשיקולי ריכוזיות כלל-משקית", כלומר ועדת הריכוזיות לא רואה סיבה מיוחדת להגביל את הפניקס כאן. ייתכן שאחת הסיבות לכך היא פרקטית: הגופים המוסדיים כמעט ואינם מתערבים בניהול הישיר של תחנת הכוח, ולא נוהגים לשבת בחדרי הבקרה שלהן. זה מוריד משמעותית את החשש התחרותי של רשות התחרות ורשות החשמל. ובנוסף לכך, הקמה של תחנות כוח היא בהכרח פרויקט עצום ועתיר הון. מכאן, נדרש גורם מממן שיכול להגיע משתפות בין כמה חברות אנרגיה (מה שעלול ליצור בעיות של ניגודי אינטרסים) או במימון של גופים מוסדיים. ברשות החשמל, כנראה - מעדיפים את האפשרות השנייה.