הפניקס תשקיע בפאוורג'ן לפי שווי של 3.25 מיליארד שקל

הפניקס משקיעה 234 מיליון שקל בפאוורג'ן , חברת האנרגיה של קרן ג'נריישן, בתמורה ל-7.2% מהחברה. הפניקס גם תפרע מימון שהעניקה בעבר לפרויקטי הקבוצה בפולין בתמורה להגעה ל-12.4% מהחברה. השקעה זו משקפת לפאוורג'ן שווי של 3.25 מיליארד שקל, זינוק אדיר לעומת 1.26 מיליארד שנרשמו בספרי ג'נריישן בסוף 2024, ומאות מיליוני שקלים יותר מאשר נרשם בספרי החברה במרץ האחרון. ההשקעה הנוכחית צפויה לגלם לקרן רווח ברבעון השני בסכום המוערך בין 270-320 מיליון שקל לפני מס.

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השקעה זו מתבצעת עוד לפני אישור עסקת הענק לרכישת שיכון ובינוי אנרגיה תמורת 4.45 מיליארד שקל נוספים. על פי הודעת ג'נריישן, שני משקיעים גדולים נוספים, כנראה מוסדיים, צפויים להשקיע יחד סכום של 500-800 מיליון שקל בכפוף להשלמת העסקה. כך שסך ההשקעות יעמוד על 734 מיליון עד מיליארד שקל.

החזקות קטנות בתחנות כוח ופרויקטים באירופה ובארה"ב

פאוורג'ן היא שחקן עולה בשוק האנרגיה: לפני שנתיים היו לה מספר החזקות קטנות בתחנות כוח ופרויקטים באירופה ובארה"ב, ובשנים האחרונות היא חוותה צמיחה דרמטית: תחנת הכוח ריינדיר, שבהתחלה התכנון שלה עוכב, אושרה בממשלה וכבר זוכה לשווי של 1.8 מיליארד שקל על פי עסקת נופר אנרגיה למניות המיעוט בה. זאת טרם חתימת עסקת גז וסגירה פיננסית להקמתה. פאוורג'ן הובילה ייזום ורכישה של פרויקטים סולאריים, לרבות הרכישה של "יבולי שמש" בתחילת 2026, והקימה יחד עם בזק את ספק החשמל הפרטי הביתי הגדול ביותר בישראל בזקג'ן, עם מעל 100 אלף לקוחות.

לאחרונה הם גם קיבלו הסכמה להקמת תחנת הכוח דוד באזור התעשיה בבית שמש בשותפות שווה עם שמיר אנרגיה. וכמובן, כעת פאוורג'ן צפויה להתמזג עם שיכון ובינוי אנרגיה, שמחזיקה בנכסים גדולים אפילו יותר ממנה, בתמורה ל-4.45 מיליארד שקל. סכום זה יושקע על ידי חברת האם קרן ג'נריישן, בתמיכה של מספר מוסדיים שעל פי הודעת ג'נריישן אמורים להשקיע 500-800 מיליון שקל, בנוסף להשקעה האחרונה של הפניקס.

הפניקס מבצעים לאחרונה מגוון של השקעות ומימושים בתחום האנרגיה: הם מחזיקים בנתח משיכון ובינוי שמוכרים כעת את חברת האנרגיה שלהם לפאוורג'ן, הם החזיקו ב-10% מתחנת הכוח דוראד אך מכרו את חלקם למנורה ואדלטק, והחזיקו בנתח משמעותי מתחנת הכוח ריינדיר עד שמכרו אותו לאחרונה לנופר אנרגיה. כעת, הפניקס חוזרים לתחום האנרגיה בעזרת ההשקעה בפאוורג'ן.

על פי הודעת ג'נריישן "שתי העסקאות שדווחו היום, מהוות חלק ממכלול המהלכים שמבצעת הקרן לצורך סגירת עסקת הרכישה של שיכון ובינוי אנרגיה שנחתמה בשבוע שעבר. הקרן נערכה עם בניית מקורות המימון לעסקה כבר לפני מספר חודשים, עם השלמת גיוס ההון בהיקף של כמיליארד שקל, בהשתתפות כלל הגופים המוסדיים הגדולים בישראל, לצד השלמת מימוש ההשקעה בפורטרברוק בהיקף של כחצי מיליארד שקל. סה"כ עומדים לרשות הקרן מזומנים ומסגרות פנויות בהיקף של כ-1.8 מיליארד שקל, והמינוף הנוכחי הנמוך, שעומד על פחות מ-10%, מאפשר גיוס אג"ח להשלמת המקורות העצמיים תוך שמירה על רמת הדירוג הגבוהה. השקעת הפניקס והמוסדיים מצטרפת למימון הקיים ומשלימה בפועל את מקורות המימון לעסקת שיכון ובינוי אנרגיה".