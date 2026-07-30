ועדת הריכוזיות קבעה: שפיר לא תוכל לרכוש את בית הזיקוק באשדוד

ועדת הריכוזיות קבעה, ברוב של 2 מול 1, ששפיר אנרגיה אשדוד (בבעלות קבוצת שפיר ) לא תוכל להגדיל את החזקותיה בבז"א , בית הזיקוק השני בגודלו בישראל.

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השתלטות זו, שפורסמה בגלובס באפריל האחרון, הייתה אמורה לכלול מימוש אופציות של שפיר ועליה של שיעור הבעלות בה מ-10% ל-65%, זאת בהשקעה של יותר ממיליארד שקל. אך כעת, הכריעו חברי ועדת הריכוזיות נגד הרכישה, בטענה שהיא תגדיל את הריכוזיות יתר על המידה, משום שבז"א בעצמה היא גורם ריכוזי השולט בכ-40% מאספקת הדלק והגפ"ם (גז בישול) בישראל. הממונה על התחרות מיכל כהן ומנכ"ל האוצר ישראל מלכי הצביעו נגד הרכישה בדעת הרוב, ויו"ר המועצה הלאומית לכלכלה אבי שמחון הצביע בעד הרכישה בדעת מיעוט, בתנאי ששפיר תבצע השקעות משמעותיות בבית הזיקוק.

רווחי בתי הזיקוק עלו משמעותית בחודשים האחרונים, בשל עליית "מרווח הזיקוק" בין מחיר הנפט (הגבוה יחסית) לבין מחיר הדלק הגבוה עוד יותר. זאת, בשל שילוב בין חסימת מצר הורמוז מצד אחד, ופגיעה ביכולת הזיקוק ברוסיה בשל מתקפות אוקראיניות מצד שני. זה יוצר פוטנציאל לרווחים גדולים במיוחד עבור שני בתי הזיקוק בישראל, בזן הגדול יותר בחיפה, ובז"א הקטן יותר באשדוד.