למרות הקשיים בדרך, חברה נוספת בדרך לבורסה המקומית. לאחר שהתפשרה על שוויה, חברת הנדל"ן המשפחתית אביסרור צפויה לגייס סכום של כ־617 מיליון שקל, במסגרת הנפקה ראשונית של מניותיה (IPO) בבורסה בתל אביב לפי שווי של כ־2.2 מיליארד שקל (לפני הכסף).

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ההנפקה המסתמנת, אותה מובילות חברות החיתום לידר ואיפקס, מגיעה לאחר שבתחילה, בתשקיף הראשון אותו פרסמה לפני כחודשיים, כיוונה החברה לגייס סכום של כ־660 מיליון שקל, לפי שווי של כ־2.6 מיליארד שקל. אלא שמאז שוק ההנפקות המקומי התקרר, בין היתר לנוכח הירידות בשווקים, ואילץ שורה ארוכה של חברות להתפשר על השווי או לחלופין לדחות את התוכנית לרשום את מניותיהן למסחר.

באביסרור בחרו כאמור להתפשר ולהפחית את השווי המבוקש בקרוב ל־20%, כשלצד הנפקת המניות מציעה החברה למשקיעים בהנפקה "סוכריה" בדמות אופציות למניות המוענקות בחינם.

למה שחברה תעניק אופציות חינם?

בכך הולכת אביסרור בדרך של מספר חברות בגל ההנפקות הנוכחי שהוסיפו אופציות לחבילת ההנפקה, ובהן חברת התרופות רפא שבשליטת קרן פימי, חברת הנדל"ן המניב עלמדב וחברת הרחפנים קאנדו דרונס. באמצעות הענקת האופציות, מבקשות החברות לקרוץ למשקיעים בהנפקה, שמקבלים ללא תמורה את האפשרות לרכוש מניות נוספות בעתיד (עבור מחיר גבוה יותר). בכך, החברות המנפיקות מצליחות לשמור על מחיר מניה גבוה מזה שהיו מקבלות במקרה שהיו מוותרות על הענקת האופציות.

במקרה של אביסרור, האופציות ניתנות למימוש במחיר הגבוה ב־13% ממחיר המניה בהנפקה, ומימושן העתידי עשוי להזרים לקופת המזומנים שלה עד 420 מיליון שקל נוספים.

למרות ההתפשרות בשווי, מי שצפויים להינות מהצפת ערך הם בעלי השליטה באביסרור, ארבעת בניו של מייסד החברה משה אביסרור ז"ל, שיחזיקו לאחר ההנפקה מניות בשווי כולל של כ־2.2 מיליארד שקל: אלי אביסרור, המכהן כיו"ר ומנכ"ל החברה, צפוי להחזיק בכ־31% ממניות החברה; הדירקטורים יצחק ויורם יחזיקו בכ־20% ו־17% בהתאמה; ואילו מרדכי אביסרור יחזיק בכ־10%.

שדה דב: מוכרים דירות בתוך המשפחה

אביסרור, אשר הוקמה בשנת 1978, עוסקת בעיקר בייזום פרויקטים למגורים, פעילות שבעבר התרכזה באזור הדרום, אך בשנים האחרונות התרחבה גם אל מרכז הארץ. בנוסף, לחברה יש גם פעילות של ייזום ותפעול נכסי נדל"ן מניב (משרדים ושטחי מסחר).

בתחום הייזום מחזיקה אביסרור בשורה ארוכה של פרויקטי מגורים, הכוללים כמעט 1,800 יחידות דיור, הנמצאים בשלבי הקמה. הללו, צפויים להניב לה רווח גולמי עתידי מוערך של כ־1.3 מיליארד שקל. אלא שכמו חברות נדל"ן רבות, גם אביסרור מתקשה למכור את כל מלאי הדירות הקיים. כך, מחזיקה אביסרור כיום בכ־33 יחידות דיור בפרויקטים, שהקמתם נגמרה אך טרם נמכרו, אשר צפויים להניב לה הכנסות של כ־77 מיליון שקל ורווח גולמי של כ־21.5 מיליון שקל.

את הרבעון הראשון של השנה סיימה אביסרור עם הכנסות של כ־265 מיליון שקל, גידול של כ־86% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. זאת, הודות להכרה בהכנסות ממכירת דירות בבני ברק ומפרויקט "אשירה" הנמצא בשדה דב בתל אביב, לבניית 406 יחידות דיור.

מתוך 127 הדירות שנמכרו בפרויקט, לא פחות מ־13 נמכרו לבני משפחת אביסרור ב־115 מיליון שקל, שמהווה כ־15% מסכום היקף המכירות שביצעה החברה בפרויקט עד כה. בחברה לא מציינים כמה שילמו בני המשפחה למ"ר, אך כותבים כי העסקאות "נבחנו ביחס למחירי השוק במועד חתימתן בהתאם להערכות שווי של שמאי חיצוני".

בשורה התחתונה הציגה אביסרור צניחה של כ־75% ברווח נקי הרבעוני שעמד על כ־15.7 מיליון שקל. זאת, בעיקר בשל רווחיות גולמית נמוכה בפרויקט בשדה דב, ביחס לפרויקטים אחרים של החברה המוסברת בהכרה חריגה בהוצאות מימון.

את שנת 2025 סיימה אביסרור עם הכנסות של כ־423.5 מיליון שקל, ירידה של כ־37%. בשורה התחתונה רשמה החברה ירידה של כ־68% ברווח הנקי שעמד על כ־44 מיליון שקל.