חברת הנדל"ן המניב גב-ים פותחת את עונת הדוחות בשוק המקומי. החברה, בניהולה של נטלי משען-זכאי, סיימה את הרבעון הראשון של 2026 עם צמיחה בהכנסות, שהונעה על-ידי עליית דמי השכירות והניהול שהיא גובה בנכסיה. לצד התוצאות רשמה החברה שיערוך כלפי מעלה של שווי אחד מפרויקטי הדגל שלה, מגדל תוה"א 2 (ToHa2), שנמצא בשלבים אחרונים של הקמה.

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הכנסות גב-ים התסכמו ברבעון השני של השנה בכ-241 מיליון שקל, גידול של כ-11.5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. בסיכום המחצית רשמה החברה גידול דומה, שהביא את סך הכנסותיה לכ-476 מיליון שקל. צמיחה אשר מיוחסת לאכלוס נכסים שהקמתם הושלמה ולהשכרה של שטחים פנויים בנכסי החברה. כמו כן, גב-ים נהנתה מעליית מדד המחירים לצרכן, לצד עלייה ריאלית בדמי השכירות וגידול בהכנסות מדמי ניהול.

באופן דומה, גם בשורת ה-NOI (הכנסה תפעולית נטו) רשמה גב-ים צמיחה של כ-12%, כשברבעון השני של השנה הסתכם נתון זה בכ-208 מיליון שקל, ואילו במחצית הראשונה הוא עמד על 410 מיליון שקל. ה-NOI מנכסים זהים צמח ב-6% ועמד על כ-190 מיליון שקל ברבעון השני ועל כ-368 במחצית הראשונה של השנה.

מנגד, בשורה התחתונה הציגה גב-ים ירידה קלה של כ-1% ברווח הנקי ,שעמד ברבעון על כ-239 מיליון שקל. בסיכום המחצית הרווח הנקי ירד ב-4% ועמד על כ-395 מיליון שקל. זאת, בעיקר בשל הגידול בהוצאות המימון, שנבעו מעלייה בהיקף החוב שלה והריבית הממוצעת עליו.

הירידה ברווח הנקי מגיעה למרות רווחי שיערוך משמעותיים אותן הציגה החברה במהלך המחצית הראשונה, אך היו נמוכים מאלה שהוצגו אשתקד. את עיקר רווחי השיערוך רשמה גב-ים באחד מפרויקטי הדגל שלה, תוה"א 2 (ToHa2), אותו היא מחזיקה במשותף עם אמות, ואשר השלמת הקמתו צפויה ברבעון האחרון של השנה.

"סביבה עסקית מאתגרת"

במסגרת הדוחות הרבעוניים פרסמה גב-ים הערכת שווי חדשה למגדל תוה"א 2, אשר יכלול שטחים של כ-200 אלף מ"ר להשכרה. לפי ההערכה החדשה, שווי החזקותיה של גב-ים במגדל (50%) עומד על כ-1.9 מיליארד שקל, מה שהניב לה רווחי שיערוך של כ-190 מיליון שקל. זאת, על בסיס ההערכה שהנכס יניב לה NOI שנתי של 150 מיליון שקל עם אכלוסו המלא. ברקע, בחברה מציינים כי בכ-75% מהשטחים במגדל כבר נחתמו הסכמי שכירות, או מתקיים משא-ומתן מתקדם לגביהם.

"גב-ים ממשיכה להציג תוצאות חזקות בסביבה עסקית מאתגרת", מסרה מנכ"לית גב-ים, נטלי משען-זכאי. אנו עומדים ביעדי הצמיחה שהצבנו לעצמנו בתחילת שנת 2026, וכן צופים כי החברה תעמוד בתחזיות התלת-שנתיות שהציגה בתחילת השנה לגידול בשיעור של כ-50% ב-NOI וב-FFO המיוחסים לבעלי המניות".

נטלי משען-זכאי, מנכ''לית גב-ים / צילום: יח''צ

לדבריה, "התרחבות חברות טכנולוגיה, הנמנות עם לקוחות פארקי ההייטק של החברה ופועלות בתחום ה-AI, מביאה לביקוש רב של שטחי משרדים ומעבדות, הן בטווח המיידי והן בטווח הבינוני. על כן פועלת החברה לתכנון ורישוי שבעה פרויקטים נוספים, בהיקף של כ-296 אלף מ"ר, אשר יהוו את מנוע הצמיחה העתידית שלנו".