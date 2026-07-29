הביטול המפתיע של עסקת הענק בין פייבר לוויקס, שנחשף באתר גלובס, הוא הרבה מעוד חוזה שכירות שהתפוצץ. זהו מיקרוקוסמוס ל"סערה המושלמת" שמטלטלת את הייטק הישראלי. כשהדולר הנמוך מכביד על ההכנסות, מהפכת ה-AI מאיימת על מודלים עסקיים מסורתיים, וגל פיטורים נרחב מכה בחברות הענף, כולל בוויקס ובפייבר עצמן, הותרת 4,500 מ"ר ריקים בגלילות היא כבר לא עוד סיפור נדל"נית, אלא מראה לענף שמחשב מסלול מחדש. יותר הדוק, יותר יעיל ופחות בזבזני.

● כפי שנחשף בגלובס: סייארה רוכשת את אואזיס סקיוריטי במיליארד דולר

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העסקה בין שתי החברות נולדה בעידן אחר לגמרי מבחינת שתי החברות. ב-2017 עברה חברת ההייטק הישראלית פייבר - אז עוד חברה צומחת שמצויה בשלבי הכנה לקראת הנפקה - למתחם משרדים יוקרתי בן 4,000 מ"ר בבית האיכרים ברחוב קפלן בתל אביב שעוצבו במיוחד עבורה. לפני יותר משנה, פחות מעשור אחרי המעבר המקורי, רקמו מיכה קאופמן, מנכ"ל החברה, והנהלת וויקס, שבה גם אחד מחבר דירקטוריון בפייבר, ניר זוהר, הסכם שכירות במסגרתו צפויה החברה מתל אביב לשכור 4,500 מ"ר בקמפוס של וויקס בצומת גלילות. מדובר היה בשטח שוויקס מציעה להשכרה בשכירות משנה מתוך כלל הקמפוס שלה המשתרע על פני כ־60 אלף מ"ר.

כעת ההסכם בין החברות בוטל באופן מפתיע והנהלת פייבר הודיעה לוויקס כי המעבר לגלילות לא ייצא אל הפועל.

מה הוביל לביטול ההסכם בין שתי החברות? ההערכה היא כי קייטו נטוורקס, חברת הסייבר של מייסד צ'קפוינט שלמה קרמר, שהייתה חתומה על מעבר לבית האיכרים במקומה של פייבר, התחרטה על המעבר - והחליטה במקום זאת לאכלס קומה נוספת שהייתה בבעלותה והושכרה קודם לכן לסטארט־אפ הצומח סייארה.

הצלע הנוספת בפאזל המשרדים השלימה רכישה במיליארד דולר כדי שקייטו נטוורקס תוכל לוותר על המעבר לבית האיכרים, היא הייתה צריכה שטחים זמינים בבניין לנדמרק. השטח הזה התפנה ברגע שחברת הסייבר הישראלית סייארה החליטה לפנות קומה שהייתה בבעלות קייטו והושכרה לה קודם לכן. ברגע שהקומה התפנתה, קייטו זיהתה את ההזדמנות להתרחב בתוך הבניין — צעד שגלגל בסופו של דבר את ביטול חוזה מול וויקס. ברקע זה, וכפי שנחשף בגלובס, סייארה חתמה על הצהרת כוונות (LOI) לרכישת הסטארט־אפ הישראלי אואזיס סקיוריטי, המפתח פתרונות לניהול ואבטחת זהויות לא־אנושיות וסוכני AI. לפי הודעת החברות, עם השלמת העסקה, בכפוף לחתימה על הסכם מחייב ולהשלמת התנאים הנדרשים, תהפוך אואזיס ליחידה עצמאית בתוך סייארה ותמשיך לפעול בתחום אבטחת הזהויות הלא־אנושיות. עוד לפי החברות, המהלך צפוי להרחיב את פלטפורמת הסייבר של סייארה באמצעות שילוב בין יכולות אבטחת מידע ונתונים לבין ניהול זהויות, הרשאות גישה וסוכני AI. בחברה אומרים כי המטרה היא לאפשר לארגונים לקבל תמונת מצב מלאה על הקשר שבין מידע רגיש לבין כל גורם, אנושי או לא־אנושי, המבקש לגשת אליו. בשלב הזה לא נחשף כמה מהסכום ישלום במזומן וכמה מהסכום במניות. עבור סייארה מדובר במהלך נוסף במסגרת הרחבת פעילותה. לאחרונה השלימה החברה גיוס של 600 מיליון דולר לפי שווי של 12 מיליארד דולר, והיא ממשיכה להרחיב את פלטפורמת האבטחה שלה באמצעות רכישות. בחברה מעריכים כי שילוב היכולות של שתי החברות יאפשר לארגונים לנהל תחת מערכת אחת את אבטחת הדאטה וסוכני ה־AI. יותם שגב, מייסד־שותף ומנכ"ל סייארה, מסר כי "החיבור עם אואזיס מאפשר לנו לאחד את שני העולמות האלה בפלטפורמה אחת". דני בריקמן, מייסד־שותף ומנכ"ל אואזיס סקיוריטי, אמר כי "המהלך יאפשר להאיץ את פיתוח הפלטפורמה ולהרחיב את היקף הפעילות". מיטל וייזברג קראו עוד

האחרונה החליטה לפנות את הקומה, ובקייטו זיהו את ההזדמנות להתרחב לקומה נוספת בניין לנדמרק והעדיפו את האפשרות הזו על פני ההתרחבות למרכז פעילות נפרד בבית האיכרים המשתרע על שטח גדול יותר.

בשל כך, הלחץ של קברניטי פייבר לעבור למשרדים אחרים הופחת, ולעת עתה - על פי הערכות בשוק הנדל"ן - מתכוונת חברת התוכנה להישאר בבית האיכרים, ואולי אפילו להשכיר שטח ממנו בשכירות משנה. בשורה התחתונה, כשהקרקע מתחת לרגלי החברות פחות יציבה, גם בהנהלות מבינים שזה לא הזמן להרפתקאות, שינויים והוצאות מיותרות.

קושי לאכלס באזור

במשרדי וויקס עוד תלו תקוות כי פייבר, שנוסדה בזמנים סמוכים לוויקס ושתיהן נושאות מעין דנ"א ארגוני משותף, תהפוך לשכנה וציפו כי השתיים יתחלקו בתחזוקת מתקנים משותפים בבניין. כעת, עם ההחלטה לבטל את החוזה, ייאלצו בוויקס לאתר שוכר חדש, אתגר משמעותי בשל הקושי לאתר שוכרים לאזור.

בכירים בשוק הנדל"ן ששוחחו עם גלובס מעידים על קושי לאכלס בנייני משרדים באזור גלילות ומתחם ביג בשל המרחק הגדול מתחנת רכבת וממרכז העיר. על פי ההערכה, מדובר באובדן של תשלום שכירות שנתי בהיקף של כ־7 מיליון שקל עבור וויקס, סכום גבוה, אך לא מהותי עד כדי כך שהחברה תאלץ לדווח עליו.

מה תעשה וויקס

עוד בקיץ 2023, לפני שלוש שנים, פורסם בגלובס על חיפושה של וויקס אחר שוכרי משנה בקמפוס שלה בגלילות - שטחים של כ־7,000 מ"ר בסך הכול. חלק מהשטחים הללו כבר הושכרו לשוכרי משנה, כך נראה, אך מרבית השטח "נשמר" לפייבר, וכעת תצטרך וויקס למצוא להם שוכרי משנה אחרים.

גם כיום נמצאות "באוויר" לא מעט מודעות המזמינות שוכרים להיכנס לקמפוס וויקס, בין אם לשטחי המשרדים ובין אם לשטחי המסחר. משרדי תיווך כמו טופ לנד, TAG, HiLand ו־danmar מפרסמים מודעות להשכרה בקמפוס בגלילות. משרד טופ לנד פרסם כמה מודעות שעודכנו בתחילת החודש, כאשר אחת עבור 2,400 מ"ר משרדים זמינים לכניסה, בעלות של 170 שקל למ"ר בחודש (לא כולל ארנונה, דמי ניהול וחניה, אשר גוררים תשלומים נוספים).

השנייה עבור 150־300 מ"ר של שטח חנות, בעלות של 220 שקלים למ"ר - שטח הזמין גם הוא לכניסה. משרד TAG מפרסם 4,500 מ"ר משרדים, ו־1,500 מ"ר משרדים, שניהם במחיר של 165 שקל למ"ר בחודש ושניהם זמינים לכניסה מיידית.

"אני מעריך שמתקיימים משאים ומתנים על שכירויות משנה בשטחים של וויקס, אבל אני לא מכיר משהו משמעותי שצלח בעת האחרונה", אומר איתי שפרן, יועץ כלכלי והבעלים של חברת פתרונות כלכלה תכנונית. "הבעיה הגדולה של וויקס היא התחרות מול הבניינים באזור, בין היתר הבניין של אלייד וביג במתחם ביג פאשן גלילות. יש בבניין הזה עדיין שטחים ריקים שמחכים לכניסה של שוכרים חדשים, ובתקופה האחרונה כל ביקוש שהיה באזור, אלייד וביג הצליחו לקחת אותו אליהם. זה מקום טוב יותר ומבוקש יותר, מעל מרכז מסחרי מצליח, ולכן יש לו יתרון על פני שכירות בקומפלקס של וויקס".

רו"ח גיא עמוסי, מנכ"ל אביסון יאנג ישראל, מדגיש כי השוק כולו נמצא כיום בבעיה, ובמגמת התנהלות שלילית: "שוק המשרדים מגיב בתגובת שרשרת, זה אופייני מאוד לתקופה הזאת. השוק נמצא כרגע, מסיבות מגוונות, במצב אתגרי וישנן כמה חברות המחפשות שוכרים בשכירות משנה לשטחי המשרדים שלהן".

פייבר, שהחלה כמעין שוק דיגיטלי לנותני שירותים כמו מעצבים ומתכנתים, היא אחת מנפגעות "אפוקליפסת התוכנה", הסנטימנט השלילי שאימצו המשקיעים בוול סטריט כלפי חברות תוכנה שנפגעות משירותי בינה מלאכותית מתחרים.

למרות שהיא שומרת על רווחיות, היא מתקשה להגדיל את הכנסותיה שעומדות באופן יציב על כ־100 מיליון דולר ברבעון, והמניה מדשדשת סביב מחיר ה־10 דולר כבר ארבעה חודשים. המניה ירדה מאז תחילת השנה ב־44% וב־96% מאז השיא ב־2001, אז נסחרה בשיאה במחיר של 270 דולר.

בספטמבר 2025 פיטרה החברה כ־250 עובדים מתוך כאלף, ולפי הדיווח האחרון שלה, היא מעסיקה כיום כ־528 איש בלבד - בישראל, ארה"ב ומדינות נוספות. למרות זאת, פייבר חיפשה לעבור לשטח הדומה לזה שהיא מחזיקה היום - כ־4,500 מ"ר, ככל הנראה בשל העובדה שהחוזה בין החברות נחתם עוד לפני הירידות החדות במניות התוכנה. אלא שכאמור, העסקה ירדה מהפרק.