בית המשפט הפדרלי בניו יורק פסק כי פאפאיה גיימינג תשלם 719 מיליון שקל למתחרתה האמריקאית סקילז - זאת לאחר שבאפריל השנה חבר המושבעים קבע כי החברה תשלם 420 מיליון דולר בשל פרסום מטעה הנוגע לשימוש בבוטים במשחקים.

פאפאיה גיימינג הודיעה כי תערער על ההחלטה. מהחברה נמסר: "אנו מאוכזבים עמוקות מהחלטה קיצונית וחסרת תקדים זו. לא דבק שום רבב בניהול החברה ובהתנהלותה. נערער על ההחלטה, ונמשיך להילחם בנחישות עד לעשיית צדק. פאפאיה היא חברה חזקה ויציבה, ופעילותה העסקית נמשכת כסדרה".

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בתביעה נגד החברה נטען כי למרות שהציגה את משחקיה כהוגנים ומבוססי יכולת, פאפאיה הפעילה בוטים שהתחזו לשחקנים אנושיים תוך הכחשת השימוש בהם. מהמידע שהוצג עולה כי החברה הפסיקה את השימוש בבוטים באוקטובר 2023, עוד לפני שהוגשה התביעה.

לאחר הכרעת חבר המושבעים באפריל הגישה פאפאיה שורה של בקשות לביטול ההכרעה, לקיום משפט חוזר ולהפחתת הסכומים שנקבעו. במקביל הגישה סקילז בקשות להגדלת הסכום ולהוספת ריבית והוצאות. בית המשפט בניו יורק דחה כעת את הבקשות ואימץ את קביעת חבר המושבעים.

בפאפאיה הביעו עאמור אכזבה עמוקה מההחלטה והבהירו כי החברה תמשיך לפעול לביטול ההחלטה. החברה נערכת להגשת ערעור לבית המשפט הפדרלי לערעורים לגבי עצם ההכרעה והיקף הסכומים.

חברת הגיימינג פאפאיה הוקמה בשנת 2016 בישראל על-ידי אוריאל בכר, המנכ"ל, אנדרי בירמן ואלכס ליאכובצקי. החברה מפתחת משחקים מבוססי יכולת כמו סוליטר, בינגו ובאבלס למובייל, שבהם שחקנים מתחרים בטורנירים על התוצאה הגבוהה ביותר המזכה בכסף אמיתי. החברה מעסיקה כ-400 עובדים בתל אביב ובפולין.