ארז קופטש תמיד הסתובב במקומות שבהם הכסף שיחק תפקיד, וזה השפיע עליו עמוקות. "גדלתי בבית של קבלנים וראיתי איך בונים הון בעשר אצבעות", הוא מספר. "לצד זאת, תמיד אהבתי ליצור חיבורים. בצבא עסקתי בתחקירים ביטחוניים ופיתחתי עוד יותר את יכולות השיחה, התחקור והחיבור עם אנשים".

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תחילת דרכו בשוק ההון הייתה כאנליסט מיזוגים ורכישות בפירמת גיזה זינגר אבן. בהמשך עבר לבנק דיסקונט, שם עבד במשך 20 שנה כאנליסט מניות ואסטרטג ראשי בשוק הסחיר. לפני חצי שנה הצטרף לחברת הביטוח הכשרה, בתפקיד מנהל השקעות ואחראי תחום המניות בישראל.

הכלכלה העולמית, ובפרט ארה"ב, מתמודדת כיום עם אינפלציית שירותים "דביקה" שמסרבת לדעוך, אולם לדברי קופטש היא זמנית בלבד. לכך נוספות השלכות המלחמה באיראן על מחירי הנפט, שמגיעים שוב ושוב לאזורי ה־90 ואף 100 דולר לחבית.

לדברים אלה השפעה ישירה על תהליך הורדת הריבית בארה"ב, שנראה כי נעצר, והחוזים אף מתמחרים העלאות ריבית. בעיני קופטש, כאמור, כל זה הוא בכלל זמני, ובתוך חצי שנה התמונה תתהפך: "השוק מפספס שכעת זו אינפלציה זמנית, ומה שצפוי לנו בהמשך זו בכלל דפלציה (ירידת מחירים המתלווה להאטה כלכלית, נ"א) שתתמוך בהורדת ריבית", הוא סבור. "אנחנו נמצאים עכשיו בחלק האחרון של עליית הריבית ושל התשואות הגבוהות בשוק האג"ח".

ההסבר נובע לתפיסתו מכך שיש שני תרחישים בנוגע למהפכת ה־AI, ושניהם יובילו לאותה תוצאה של דפלציה. "כרגע לא רואים את זה בגלל מצר הורמוז וההשפעה על הנפט, וגם בגלל הנגיד החדש של הפד, אבל מעבר לפינה יש שתי אפשרויות: אחת היא שיקרה מה שקרה בשנת 2000 (התפוצצות בועת הדוט.קום, נ"א), כאשר בהתחלה השוק טס, השוויים התנפחו, השקעות ההון (CAPEX) גדלו, המשקיעים כולם נהרו לאותן מניות - ואז הגיע משבר שלקח שנים להתאושש ממנו והיו צריכים להוריד את הריבית כדי לטפל במשבר.

"האפשרות השנייה היא בצד האופטימי, כפי שמספרים מנכ"לי החברות, ה־AI תוביל להתייעלות ופיטורי עובדים, ואלה גם דברים שמייצרים דפלציה. אז אם נמפה את הסיכונים - 40% סיכוי לתרחיש הראשון ו־40% סיכוי לתרחיש השני, זה אומר - 80% שנגיע לדפלציה".

קופטש גוזר מכך עצה מעשית: "אם אני מדבר על ניהול המח"מ (משך החיים הממוצע באג"ח), אני חושב שצריך לנצל כל פעם שהתשואות באג"ח עולות קצת ולהאריך את המח"מ", הוא אומר, "כדי שבהמשך, עוד כחצי שנה, כשהתשואות ירדו, יהיה מנוף יותר גדול לרווחי הון".

הטיפ המנצח: תסתכלו על מחזורי המסחר

על רקע העליות החדות בבורסה המקומית בשנתיים האחרונות, קופטש אומר ש"אנחנו גם מזהים אפשרות אמיתית לעתיד ביטחוני טוב יותר שיביא לשקט ולצמיחה חזקה. אלו פקטורים שממשיכים לתמוך בפעילות הכלכלית בישראל גם במבט קדימה. יחד עם זאת, לאורך זמן, דווקא השוק בארה"ב מציג היסטורית את הביצועים הטובים ביותר ומהווה סוג של בנצ'מרק עולמי לתפקוד שוקי המניות. אנו מעריכים שבפריזמה של טווח זמן ארוך, לא חל שינוי בעניין זה".

קופטש מזכיר שהשוק הישראלי קטן, ובהתאם יש לו עצה שיכולה לעזור למי שמחפש הזדמנויות בו: "שווי השוק המצרפי של כל מניות ת"א 125 הינו כ־1.74 טריליון שקל. לשם השוואה, שווי אפל הוא 4.8 טריליון דולר, פי 8, וזו מניה אחת. לכן, כדאי להסתכל בנקודות קיצון על השינויים במחזורי המסחר. אם ראית מניה שעולה בצורה אקספוננציאלית ופתאום יש מחזור מסחר חריג, זה סימן לדאגה, בטח בשוק שהוא פחות סחיר כמו ישראל. ייתכן שגוף מוסדי גדול מנצל את המחירים הגבוהים מאוד כדי להתחיל לצאת מהפוזיציה שלו. אותו הדבר בירידות - אם אחרי חודשים רבים של ירידות במניה פתאום רואים מחזור מסחר חריג, יכול להיות שהגיעה התחתית והסתיימו הירידות, כי מישהו כבר אסף את כל הסחורה שם למטה".

הוא מציין שתי דוגמאות לכך. "בחודש מאי השנה אפשר היה לראות את זה קורה בחלק ממניות האנרגיה המתחדשת בת"א, כשנרשמו שם שיאים והיו מחזורי מסחר גבוהים במיוחד טרם ירידות חדות". הדוגמה השנייה, לכיוון ההפוך, היא מניות בתחום ה־IT".

"אג"ח מספקות כיום תשואה יפה"

קופטש מציע למשקיעים תיק אחד, כללי (במקום תיק סולידי ותיק אגרסיבי, כמקובל במדור זה), "שבו מושקע כיום רוב הציבור. זה תיק שמתאים למשקיעים לטווח של לפחות 5־7 שנים, מאחר שכיום החשיפה בו למניות כבר מתקרבת ל־50%. זה תיק שייתן תשואה יפה והזמן ימתן את כל המשברים, אם יהיו כאלה בדרך. אבל מי שמשקיע לטווח קצר יותר - יש כאן סיכון שאנשים פחות מודעים אליו".

מבנה התיק שהוא מציע מורכב מחשיפה של 27% למניות בארה"ב, 17% בישראל (מתוכן 13% בת"א 35, עוד 3% בת"א 90 והיתרה במניות יתר), 2% מניות באירופה ו־1% בשאר העולם. עוד הוא מקצה 21% מהתיק לאג"ח ממשלת ישראל, במח"מ של 6־6.5 שנים, עם חלוקה מאוזנת של 50% לשקלי ו־50% לאג"ח צמודות מדד, עוד 13% באג"ח קונצרניות בישראל ו־15% בנכסים אלטרנטיביים - קרנות השקעה (נדל"ן ותשתיות) וקרנות גידור פרטיות ו־4% הנותרים במזומן להזדמנויות.

לדבריו, "כשהריביות היו אפסיות היה הגיוני להגדיל חשיפה למניות כדי לחפש תשואה. כיום, כשהריביות 'בשרניות' והאג"ח מספקות תשואה שוטפת יפה של כ־5%, לצד פוטנציאל לרווחי הון כשתגיע דפלציה, מוטב לשמור גם על כרית ביטחון ונזילות של אג"ח. הסיכון נמוך והסיכוי לא רע בכלל".

הענף שרשם תחתית ומהווה הזדמנות

כשאנחנו שואלים את קופטש היכן כדאי להשקיע כעת את הכסף, הוא מסמן שלושה סקטורים מועדפים בעיניו בארץ: סקטור הבנקים שאיבד 6% בחצי השנה האחרונה, המניות הביטחוניות שמחקו 22% ומניות IT כמו מטריקס, וואן טכנולוגיות ומלם תים שמחקו 30%־40% באותו הזמן, וגם חילן שירדה בכמעט 20%. מתחילת החודש האחרון, שלוש הקבוצות הללו מזנקות.

על הבנקים והמניות הביטחוניות קופטש אומר כי "אחרי הירידות החדות הן חזרו להיסחר בשווים אטרקטיביים. הבנקים נהנים מסביבה עסקית טובה, אפשרות להתייעלות ותחזית לתשואה דו־ספרתית על ההון. החברות הביטחוניות נהנות מאיכות מוצר בטופ העולמי ומגידול בתקציבי הביטחון וחידוש מלאים ברחבי העולם".

סקטורים מומלצים בארץ

בנקים

מניות ביטחוניות

חברות IT בחו"ל

תשתיות (קרן הסל XLU)

נדל"ן

באשר לתחום ה־IT שם הוא מזהה תחתית בירידות לאחר "שהענף סבל במשך חודשים ארוכים מעננת השפעות ה־AI והחשש מירידה בהיקף כוח האדם הנדרש לפרויקטים. הענף ביצע התאמת תמחור חד־פעמית והגיע בסבירות גבוהה לתחתית, וזאת כשהמכירות יחזרו לצמוח בקצבים של 6%־7% בשנה".

בחו"ל הוא מציין כי "אין מנוס מחברות הענק" ומסמן את תחום התשתיות שאליו ניתן להיחשף דרך קרן הסל XLU. לדבריו, "אנחנו מאזנים את התיק עם קצת תשתיות. זה מקום מעניין מאוד פונדמנטלית (בניתוח לטווח ארוך) גם בגלל מצוקת החשמל הגדולה בעולם והסקטור גם יגיב טוב לירידת הריבית בהמשך. גם נדל"ן בחו"ל יכול להיות מעניין על רקע ירידת הריבית הצפויה בהמשך".

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