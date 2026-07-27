משקיע העל מגדיל את ההימור שלו נגד מניות השבבים

המשקיע מייקל ברי, שהתפרסם בעקבות ניבוי המשבר הפיננסי ב-2008, מגדיל את פוזיציות השורט שלו על מיקרון , אנבידיה ועל מניות השבבים ככלל, אשר סופגות לאחרונה לחצים משמעותיים ונופלות בחדות היום.

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לפי פרסום באתר Stocktwits, ברי כתב בפוסט בבלוג ה-Substack שלו כי הוא "מכר בשורט" עוד מניות של מיקרון במחיר של 933.86 דולר והגדיל את פוזיציית השורט שלו על אנבידיה כשמחיר המניה עמד על 210.28 דולר.

ההימור של ברי על אנבידיה איננו דבר חדש. כבר בנובמבר האחרון, נחשף בדיווחים רגולטוריים של קרן ההשקעות שלו כי הימר נגדה ונגד פלנטיר . הוא טען בכמה הזדמנויות בעבר כי אנבידיה עושה שימוש בעסקאות מימון מעגליות כדי לסייע במימון חלק מלקוחותיה הגדולים ביותר, מה שלדעתו עלול להוביל לקריסה בסגנון בועת הדוט.קום.

בנוסף להגדלת ההימור שלו נגד אנבידיה, ברי גם הגדיל את פוזיציית השורט שלו בקרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר סקטור השבבים הרחב. הוא ציין כי הפוזיציה שלו על ה-SOXX, בנוסף לאופציות הפוט שברשותו (באמצעותן גם מהמרים נגד מחיר של מניה), מייצגות יחד פוזיציה גדולה. מוקדם יותר החודש, בוול סטריט ג'ורנל דווח שהוא כתב כי "קרן הסל SOXX עצמה היא ביטוי טהור של תמחור־יתר במדד, בצורה שנדיר לראות, ומעולם לא היה קל כל כך לזהות אותה".

ברי ציין גם כי הוא מכר בחסר עוד מניות של יצרנית מוצרי הבנייה קטרפילר , והותיר את פוזיציות השורט הקיימות שלו על פלנטיר ועל טסלה ללא שינוי. ברי הוסיף כי הוא לא כיסה את פוזיציית השורט שלו על טסלה ואמר שהיא "הופכת לקטנה יותר מעצמה".