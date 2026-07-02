פוזיציית השורט של מייקל ברי על תחום הבינה המלאכותית הפכה כעת לגדולה בהרבה.

טסלה, קטרפילר, יצרנית השבבים אפלייד מטיריאלס וקרן סל העוקבת אחר מניות שבבים הן בין פוזיציות השורט החדשות שעליהן דיווח ברי, אחד מגיבורי ספרו של מייקל לואיס על המשבר הפיננסי "מכונת הכסף".

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הפוזיציות הללו הן חלק מהימור שנמשך כבר חודשים, שנועד להניב רווח אם ההתלהבות סביב הבינה המלאכותית תדעך.

ההימורים האלה מגיעים בתקופה רגישה עבור הענף, כאשר ממשלת ארצות הברית התערבה בהשקת מודל Mythos של אנת'רופיק בשל חששות לביטחון הלאומי, ובמקביל הלם המחירים של השימוש בבינה מלאכותית הוביל חברות כמו מיקרוסופט להשיק חלופות זולות יותר.

מבחינת ברי, התוכניות של שתיים מחברות הטכנולוגיה הגדולות בדרום קוריאה להקים מרכז שבבים חדש עוררו חששות מחודשים באשר לשאלה אם סכומי הכסף האדירים המושקעים בבינה מלאכותית יוכלו אי פעם להניב תשואה. סמסונג ו-SK הייניקס הודיעו מוקדם יותר השבוע כי בכוונתן להשקיע יותר מ־500 מיליארד דולר בהקמת המרכז. ביום שלאחר מכן מניות השבבים הובילו את העליות במדד נאסד"ק.

"הגורם המיידי לעליות היום הוא ההוצאה האדירה שעליה הכריזו בקוריאה", כתב ברי ביום שלישי בפלטפורמת Substack שלו. "ובכן, מבחינתי זו תחילת הסוף".

ברי הוא ממבקריה הבולטים של ההתלהבות סביב הבינה המלאכותית בשוק המניות. לדבריו, המשקיעים מקדימים את המאוחר כשהם מקפיצים את מחירן של כמה מהחברות הגדולות בענף, ומתעלמים מהסיכונים הכרוכים בכך. ברי, הידוע באישיותו האקסצנטרית, צבר קהל עוקבים גדול ברשת לאחר שחזה את קריסת שוק הדיור האמריקאי במשבר הפיננסי של השנים 2008 ו-2009.

אחת מהפוזיציות המעודכנות של ברי עושה שימוש באופציות מכר על קרן סל, העוקבת אחר מדד מניות שבבים הכולל חברות כמו מיקרון טכנולוג'י ו-AMD . פוזיציית השורט על קרן הסל, הנסחרת תחת סימול המסחר SOXX תניב רווח בחודש מרץ אם הקרן תרד בשליש משיאה. ברי החזיק בעבר באופציות שהיו מניבות רווח רק במקרה של ירידה חדה יותר עד חודש ינואר.

"SOXX עצמה היא ביטוי טהור של תמחור יתר במדד, בצורה שנדיר לראות, ומעולם לא היה קל כל כך לזהות אותה", אמר.

ברי פתח גם בפוזיציית שורט על קטרפילר , שלדבריו הניבה לו בעבר רווחים "בפוזיציית לונג". הוא לא הרחיב בנוגע לסיבות לפוזיציה הזו, אך הציוד של החברה משמש להקמת מרכזי נתונים ומרכזי ייצור שבבים. מניית החברה עלתה בחודשים האחרונים.

ההערות של ברי, שבדרך כלל מתעמקות בפרטי הנימוקים העומדים מאחורי פוזיציות השורט שלו, היו קצרות יחסית הפעם. את פוזיציית השורט שלו על יצרנית הרכב החשמלי של אילון מאסק, הפועלת להביא את הנהיגה האוטונומית להמונים, הוא ציין עם מחיר יעד של 416.22 דולר. זו אינה הפעם הראשונה שברי מהמר נגד טסלה .

ברי גם הגדיל את פוזיציית השורט שלו על אנבידיה , שנמשכת כבר חודשים.

בחודש נובמבר ברי חשף הימורים שלפיהם מניות אנבידיה ופלנטיר צפויות לרשום ירידה חדה עד שנת 2027, אם כי מסיבות שונות. לדבריו אנבידיה עושה שימוש בעסקאות מימון מעגליות כדי לסייע במימון חלק מלקוחותיה הגדולים ביותר, מה שלדעתו עלול להוביל לקריסה בסגנון בועת הדוט.קום. באשר לפלנטיר, הוא טען כי היא נשענת במידה רבה מדי על חוזים ממשלתיים ועלולה להיות מוחלפת בידי מתחרות.

פוזיציות השורט הללו ספגו בזמנו ביקורת חריפה. אנבידיה הכחישה כי קיימת בעיה כלשהי במימון שלה, ואילו מנכ"ל פלנטיר, אלכס קארפ, כינה את ברי "משוגע לגמרי" ברשת CNBC.

ההימורים של ברי עדיין רחוקים מרמות המחירים שלדבריו יגיעו אליהן.

מניית אנבידיה, שעדיין מחזיקה בתואר החברה בעלת שווי השוק הגבוה ביותר בעולם, נסחרת ב־5% מתחת לרמתה ביום שבו הכריז ברי על פוזיציית השורט שלו. מניית פלנטיר הציגה ביצועים חלשים יותר, והיא נמוכה ב־40%.

ברי והחברות שלדבריו הוא מחזיק בפוזיציות שורט נגדן לא השיבו לבקשות לתגובה.

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal . לינק לכתבה המקורית באנגלית.