אחרי פתיחת שנה חזקה במיוחד בבורסה, החוסכים המקומיים מסכמים חודשיים ברציפות עם תשואות שליליות, לאחר שבחודש יולי הציגו גופי החיסכון תשואה שלילית ממוצעת של כ-0.5% בקרנות ההשתלמות במסלולים הכלליים. עם זאת, החוסכים הישראליים עדיין יכולים להיות מרוצים, שכן מתחילת השנה הציג המסלול הכללי תשואה חיובית של כ-5.4%.

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במסלולי המניות נרשמו תשואות חלשות יותר, כשהחוסכים רשמו ביולי תשואה שלילית של 0.5%. עם זאת, חרף החודשיים החלשים, מתחילת השנה הניבו המסלולים עלייה חדה של 8.7%. בסיכום שלוש השנים האחרונות מדובר בזינוק מרשים וחסר תקדים של 68%.

ברקע, שוק המניות בארץ סיכם חודש מעורב, במהלכו מדד ת"א 35 עלה ב-2%, מדד ת"א 125 עלה ב-1.5%. לעומת זאת, בארה"ב נרשמה במהלך החודש מגמה מעורבת, כאשר מדד הדאו ג'ונס עלה ב-0.3%, מדד ה-S&P 500 נסחר ללא שינוי, ואילו מדד הנאסד"ק ירד בשיעור חד של 3.2%.

עם זאת, למרות הירידות בארה"ב, המסלול העוקב אחרי מדד הדגל האמריקאי, ה-S&P 500, השיג תשואה חיובית של 2.2%. זאת, הודות להתחזקות משמעותית של הדולר מול השקל שהקפיצה את התשואה של המדד במונחים שקליים בכ-3.2%. אלא שבמבט שנתי, המסלול עדיין מציג ביצועי חסר ביחס לאפיק המנייתי ואפילו הכללי עם תשואה ממוצעת של כ-4.6% מתחילת השנה.

אחרי שנתיים חלשות: ילין לפידות בראש

העובדה שהתחזקות השקל השפיעה לטובה על ההשקעות של הגופים בחו"ל תמכה בגופים שמחזיקים בחשיפה גבוהה לחו"ל. בהתאם, מי שסיים את החודש בראש טבלת התשואות במסלול הכללי הוא בית ההשקעות ילין לפידות, שהציג תשואה אפסית, בזמן שיתר הגופים הציגו תשואה שלילית. זאת, לאחר שבשנים האחרונות הציג בית ההשקעות נתונים חלשים ביחס למתחרים, בעיקר בשל ההעדפה לשווקי חו"ל שסבלו מנחיתות מול השוק הישראלי, שהתעצמה לנוכח התחזקות ערכו של השקל.

עוד בלטו לטובה באופן יחסי הם בית ההשקעות מור וחברת הביטוח מנורה עם תשואה שלילית של 0.1% ו-0.3% (בהתאמה). לצידם בלט לחיוב גם בית ההשקעות אלטשולר שחם עם תשואה שלילית של 0.4%, מתחת לממוצע הענפי. באלטשולר שחם, שכמו ילין לפידות סבלו בשנים האחרונות מהחשיפה הגבוהה שלהם לשווקי חו"ל, מסכמים חודש שני ברציפות שבו הם מככבים בצמרת.

מנגד, בתחתית הרשימה בחודש יולי נמצאים חברות הביטוח הראל וכלל שהשיאו לחוסכים תשואה שלילית של 1.2% ו-0.7%. עם זאת, שני הגופים עדיין שומרים על מקום בצמרת הטבלה מתחילת השנה עם תשואה של 6.8% עבור כלל וכ-5.8% עבור הראל. עוד בולט לטובה מתחילת השנה במסלול הכללי הוא בית ההשקעות מור שהשיא לחוסכיו תשואה חיובית של 5.9%.

אחרי פתיחת השנה החזקה: הראל וכלל בתחתית הרשימה

גם במסלול המנייתי בקרנות ההשתלמות בתי ההשקעות אלטשולר שחם וילין לפידות בלטו לטובה עם תשואה שלילית של 0.3% ו-0.4% בהתאמה, נמוך מהנתון בענף שהציג תשואה שלילית ממוצעת של 1%. עוד בלט לטובה מור שכמו אלטשולר שחם הציג ירידה של "רק" 0.3%. בתחתית נמצאות חברות הביטוח הראל וכלל עם תשואה שלילית של 2.1% ו-1.5% בהתאמה.

עם זאת, גם במסלול המנייתי את התשואות מתחילת השנה מובילות חברות הביטוח כלל (11.3%) והראל (9.9%), יחד עם בית השקעות מור (10.4%). מנגד, למרות החודשים הטובים, אלטשולר שחם וילין לפידות ממשיכים לבלוט לרעה עם תשואה של 6.7% ו-7.2% מתחילת השנה, נמוך מהממוצע הענפי שעומד על 8.7%.

בטווח של שלוש שנים כלל מובילה את טבלת התשואות עם זינוק של 73.6%, אחריה נמצאת אינפיניטי עם תשואה של 72.4% ובמקום השלישי מור עם תשואה של 71.8%, ומיטב במקום הרביעי עם תשואה של 70%. גם כאן את התחתית תופסות אלטשולר שחם וילין לפידות עם תשואה של 57.4% ו-62.9% בסיכום תלת שנתי.