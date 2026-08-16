הישראלית שאיבדה כרבע משווייה - וזכתה להמלצה בפרמיה של כ-50%

המדדים בוול סטריט לקחו אוויר בשבוע האחרון וסיימו אותו ללא תנועות משמעותיות. מדד ה-S&P 500 עלה ב-0.4%, הנאסד"ק עלה ב-0.1% ומדד דאו ג'ונס ירד ב-0.6%.

● שאלות ותשובות | איך למצוא את הנתון הכי חשוב בדוח כספי

● באיזה בנק תקבלו פיקדון שנותן 6% בשנה - ועוד 4 כתבות על השווקים

אלה המניות הישראליות (ובעלות זיקה לישראל) שבלטו במסחר:

צים זינקה בעקבות המתחרות ולקראת הדוחות

מניית חברת הספנות צים תפרסם השבוע ביום רביעי את תוצאותיה הכספיות. עוד לפני הדוחות, מניית החברה זינקה בימים חמישי ושישי ב-12% לשווי של 3.4 מיליארד דולר. המניה זינקה לאחר שענקית הספנות המתחרה מארסק פרסמה את תוצאותיה, עקפה את תחזיות האנליסטים וקפצה בחמישי ובשישי ב-20% בקופנהגן. בנוסף, החברה גם העלתה את תחזיות הרווח שלה לשנת 2026, בפעם השנייה השנה, ומנכ"ל החברה וינסנט קלרק הסביר כי יש צווארי בקבוק בפירוק סחורות מספינות וכן בתובלה היבשתית, מה שלדבריו נובע מהשקעה נמוכה בתשתיות יבשתיות ב-15 השנים האחרונות אל מול צמיחה בנפחי המסחר.

"נראה תנודתיות בוודאות (במחירי התובלה), עוד ועוד צווארי בקבוק", אמר קלרק, וטען כי למרות המלחמה באיראן והמכסים של טראמפ, "היה חוסן של הביקוש והכלכלה והנפחים נמשכו ללא הפוגה". גם הפג-לויד הגרמנית פרסמה את תוצאותיה ומנכ"ל החברה סיפר כי בנמלים באסיה מתקשים להתמודד עם הביקוש.

עבור צים, צופים האנליסטים שהחברה תדווח על הכנסות של 1.66 מיליארד דולר ורווח של 1.38 דולר למניה. בשנה האחרונה, צים הצליחה לעקוף את ציפיות האנליסטים בשורת הרווח רק פעם אחת.

צים, בניהולו של חן ליכטנשטיין, נמצאת בעיצומו של תהליך מכירה לידי קרן פימי של ישי דוידי וחברת הספנות הפג-לויד, לפי שווי של 4.2 מיליארד דולר. מי שיכולה להתנגד למכירה היא מדינת ישראל, שלא מעט משרדי ממשלה כבר הצהירו בצורות שונות על כוונתן להתנגד למכירה.

אחרי ההתרסקות: נאייקס מקבלת המלצה בפרמייה של 48%

מניית נאייקס , פלטפורמת התשלומים באשראי, בניהולו של יאיר נחמד, איבדה בשבוע האחרון יותר מרבע משוויה וירדה לשווי של 1.9 מיליארד דולר. הסיבה היא שהחברה חתכה בחדות את התחזית שלה לשיעור תזרים המוזמנים החופשי השנתי שתייצר השנה החברה מתוך ה-EBITDA המתואם (רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות).

אחרי ההתרסקות, בית ההשקעות האמריקאי KBW החליט להעלות את ההמלצה לחברה ל"תשואת־יתר", והשאיר את מחיר היעד על 75 דולר למניה, מה שנותן לנאייקס אפסייד של 48% ביחס למחיר המניה בשוק. לראייתם, תגובת השוק הייתה מוגזמת והנפילה במניה היא "נקודת כניסה אטרקטיבית".

בבית ההשקעות מציינים לחיוב את ההשקעות כדי להגדיל את ההכנסות, מעבר להכנסות חוזרות (ARR) שיש להן שיעורי רווחיות גבוהים יותר, כמו גם את הפריסה של נייאקס בעמדות התשלום האוטומטיות והמשך ביצוע התוכנית של החברה ל-2028. עוד הם מציינים את כניסתה לתחום טעינת כלי הרכב החשמליים, שעשוי להפוך למנוע צמיחה משמעותי לחברה.

כזכור, כשנאייקס חתכה את התחזיות, היא העריכה כי שיעור ההמרה צפוי לעמוד על 5%-10% בלבד לעומת 40% בתחזית מהרבעון הקודם. ברבעון השני של השנה, תזרים המזומנים של החברה עבר לשלילי של 13.1 מיליון דולר - כלומר, שהחברה הוציאה יותר ממה שהכניסה.

בחברה טוענים כי הסיבה היא השקעות שלה בעתיד, כמו בשירותים הפיננסים שלה וכן בפעילות Lynkwell בתחום טעינת כלי רכב חשמליים, שרכשה אשתקד.

ההשוואה שקיבלה מאנדיי ל-SK הייניקס הדרום־קוריאנית

מניית פלטפורמת ניהול העבודה מאנדיי , בניהולם של ערן זינמן ורועי מן, איבדה גובה אחרי הדוחות בשבוע שעבר. זאת, לאחר שהחברה פרסמה תחזית חלשה לרבעון השלישי של השנה. בחברה צופים עלייה של 16-17% בהכנסות ברבעון השלישי ביחס לרבעון המקביל אשתקד, לסכום של 368-370 מיליון דולר. אם כך יקרה, זה יהיה רבעון שלישי ברציפות של האטה בצמיחה שלה. זאת, במקביל לכך שהחברה יצאה במהלך פיטורים של 630 עובדים.

בסוף השבוע, אתר ההשקעות מוטלי פול יצא עם סקירה ששאלה "האם להשקיע במאנדיי או ב-SK היינקיס", חברת החומרה, הזיכרון הפיזי, הדרום־קוריאנית. הם טענו כי בעקבות פריחת הבינה המלאכותית, המשקיעים "חייבים לבחור בין חומרה לתוכנה".

הגם שההשוואה מוזרה במקצת, ולא ברור מדוע משקיעים חייבים לבחור או בזו או בזו, במוטלי פול מסבירים כי SK היינקיס עדיפה להשקעה, שכן "צמיחתה קשורה קשר הדוק לצורכי המוליכים למחצה, עמוד השדרה של החומרה בקרב מניות התשתית של ספקי ענן גדולים".

במוטלי פול ציינו כי הסיכון הגדול בהשקעה ב-SK הייניקס הוא האופי המחזורי של שוק השבבים, כאשר מחירי השבבים עלולים לרדת בחדות כשההיצע יעלה על הביקוש; בנוסף, ציינו כגם כי החברה חייבת לשמור על הוצאות הון גבוהות כדי להישאר תחרותית ורלוונטית. מצד שני, הם מציינים כי אצל מאנדיי, "הסיכון העיקרי כרוך בתחרות עזה בשוק התוכנה הארגונית. אם מתחרים גדולים יותר ישלבו תכונות דומות בחבילות התוכנה הקיימות שלהם, הדבר עלול להוביל לנטישת לקוחות גבוהה יותר או לתמחור נמוך יותר. החברה ניצבת גם בפני סיכונים אם עסקים יפחיתו את סך הוצאות התוכנה שלהם במהלך מיתון כלכלי או תקופות של תקציבים תאגידיים הולכים ופוחתים".

בשורה התחתונה, משווים במוטלי פול בין מכפילי הרווח העתידי של שתי החברות ומציינים כי זה של SK היינקיס עומד על 6.4 בעוד זה של מאנדיי עומד על 20.6. אמנם מכפיל המכירות של מאנדיי נמוך יותר (3.2 מול 17.1 אצל SK הייניקס), אך הם מעריכים כי כעת SK הייניקס עדיפה, מאחר ש"ענקית הטכנולוגיה הדרום־קוריאנית השיגה הכנסות שיא ברבעון השני, עדות לכך שהביקוש למוצריה נותר חזק".