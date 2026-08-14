כמעט שנתיים לאחר הרצח: לואיג'י מנג'יוני הודה באשמה

מנג'יוני לואיג'י בן ה-28, שהואשם בירי למוות במנכ"ל יונייטד הלת'קר בריאן תומפסון לפני שנתיים, הודה היום (ו') בבית המשפט במנהטן באשמה על המעשה. מנג'יוני הודה בשני אישומים של הטרדה ובכך שירה בתומפסון מחוץ לוועידת משקיעים שהתקיימה בבית מלון במנהטן, והוא צפוי לעמוד בפני מאסר עולם.

"בבוקר ה-4 בדצמבר 2024, יריתי במר תומפסון במנהטן והוא מת", אמר מנג'יוני. "כשעשיתי את זה, הבנתי שהפעולות שלי עלולות להביא להריגתו או לפגיעה בגופו. ידעתי שמה שאני עושה זה לא חוקי".

מנג'יוני אמר לשופט כי המניע שלו להרוג את תומפסון היה ניסיונו עם מערכת הבריאות כמטופל עם פציעת גב. בהצהרה שקרא בפני בית המשפט, מסר כי "אחרי שנים בהן סבלתי כאב חמור מגב שבור וניווטתי במכשולים של מערכת הבריאות", הוא למד שיונייטד הלת' תקיים את ועידת המשקיעים השנתית שלה בניו יורק בדצמבר 2024 ושיגיעו אליה בכירי החברה. בהודאתו בפני בית המשפט, מנג'יוני חשף כי הוא התחזה למשקיע פוטנציאלי המנהל נכסים בשווי של מעל 50 מיליארד דולר, ושלח מייל לענקית הביטוח כדי לאשר את מיקום כנס המשקיעים - במטרה לעקוב אחר תומפסון.

נזכיר כי מיד לאחר הרצח, מנג'יוני ברח מהזירה ונתפס רק כעבור חמישה ימים בסניף של מקדונלד'ס בפנסילבניה. בבלומברג דווח כי הוא נהנה מתמיכה של אלפי עוקבים ברשת, ומעוד עשרות שהגיעו להופעותיו בבית המשפט, אשר שותפים לזעמו כלפי מערכת הבריאות בארה"ב.