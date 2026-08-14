ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם כמעט שנתיים לאחר הרצח: לואיג'י מנג'יוני הודה באשמה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
יונייטד הלת'קר

כמעט שנתיים לאחר הרצח: לואיג'י מנג'יוני הודה באשמה

מנג'יוני, שהואשם ברצח מנכ"ל יונייטד הלת'קר בריאן תומפסון בסוף 2024, חשף בהודאתו לבית המשפט כי התחזה למשקיע כדי לאשר את מיקום בית המלון בו התקיימה ועידת המשקיעים, שבסביבתו ביצע את המעשה

שירות גלובס 22:04
לואיג'י מנג'יוני בבית המשפט, השבוע / צילום: ap, David Dee Delgado
לואיג'י מנג'יוני בבית המשפט, השבוע / צילום: ap, David Dee Delgado

מנג'יוני לואיג'י בן ה-28, שהואשם בירי למוות במנכ"ל יונייטד הלת'קר בריאן תומפסון לפני שנתיים, הודה היום (ו') בבית המשפט במנהטן באשמה על המעשה. מנג'יוני הודה בשני אישומים של הטרדה ובכך שירה בתומפסון מחוץ לוועידת משקיעים שהתקיימה בבית מלון במנהטן, והוא צפוי לעמוד בפני מאסר עולם.

"בבוקר ה-4 בדצמבר 2024, יריתי במר תומפסון במנהטן והוא מת", אמר מנג'יוני. "כשעשיתי את זה, הבנתי שהפעולות שלי עלולות להביא להריגתו או לפגיעה בגופו. ידעתי שמה שאני עושה זה לא חוקי".

מנג'יוני אמר לשופט כי המניע שלו להרוג את תומפסון היה ניסיונו עם מערכת הבריאות כמטופל עם פציעת גב. בהצהרה שקרא בפני בית המשפט, מסר כי "אחרי שנים בהן סבלתי כאב חמור מגב שבור וניווטתי במכשולים של מערכת הבריאות", הוא למד שיונייטד הלת' תקיים את ועידת המשקיעים השנתית שלה בניו יורק בדצמבר 2024 ושיגיעו אליה בכירי החברה. בהודאתו בפני בית המשפט, מנג'יוני חשף כי הוא התחזה למשקיע פוטנציאלי המנהל נכסים בשווי של מעל 50 מיליארד דולר, ושלח מייל לענקית הביטוח כדי לאשר את מיקום כנס המשקיעים - במטרה לעקוב אחר תומפסון.

נזכיר כי מיד לאחר הרצח, מנג'יוני ברח מהזירה ונתפס רק כעבור חמישה ימים בסניף של מקדונלד'ס בפנסילבניה. בבלומברג דווח כי הוא נהנה מתמיכה של אלפי עוקבים ברשת, ומעוד עשרות שהגיעו להופעותיו בבית המשפט, אשר שותפים לזעמו כלפי מערכת הבריאות בארה"ב.