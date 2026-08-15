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סדרת כתבות באיזה בנק תקבלו פיקדון שנותן 6% בשנה – ועוד 4 כתבות על השווקים
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השבוע בשווקים / אילוסטרציה: Shutterstock
השבוע בשווקים / אילוסטרציה: Shutterstock

באיזה בנק תקבלו פיקדון שנותן 6% בשנה – ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

השבוע בשווקים: כל מה שכדאי לדעת

בנקי ההשקעות הגדולים החלו להעלות את התחזיות שלהם למדד S&P 500 - אם הציפיות יתממשו, המדד יסיים את השנה עם תשואה דו־ספרתית בפעם הרביעית ברציפות • מנהל ההשקעות שמסמן את מניות האנרגיה המתחדשת והשבבים בתור הזדמנויות • ביטוח לאומי מפרסם את המספרים מאחורי תוכנית "חיסכון לכל ילד" • וגם: כמה באמת עולה השקעה בקרנות הגידור בנאמנות?

אילוסטרציה: Shutterstock
מדד S&P 500

אם האנליסטים צודקים, מדד S&P 500 בדרך לשבור שיא היסטורי
בועז בן נון 12.08.2026
דן בינשטוק, מנהל דסק לקוחות חו''ל, פעילים ניהול תיקי השקעות / צילום: סיון פרג
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צילום: Shutterstock
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גם אחרי הורדת הריבית: באיזה בנק תקבלו פיקדון שנותן 6% בשנה?
חזי שטרנליכט 10.08.2026
כמה באמת עולה השקעה בקרנות הגידור בנאמנות / אילוסטרציה: Shutterstock
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כמה באמת עולה השקעה בקרנות הגידור בנאמנות? יותר משחשבתם
רו"ח ועו"ד איתי רושקביץ ודרינה רזניקוב 11.08.2026