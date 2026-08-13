נתונים חדשים של הביטוח הלאומי חושפים את היקף ההצלחה של תוכנית "חיסכון לכל ילד". בתוך כמעט עשור הורים הפקידו לילדיהם 25.4 מיליארד שקל באמצעות התוכנית, והללו הרוויחו עד כה 3.85 מיליארד שקל. שינוי רגולטורי שהוטמע בשנת 2025 הביא לנהירה המונית אל מחוץ לבנקים ולעבר קופות הגמל להשקעה וכעת נחשף בית ההשקעות שרשם את שיעור הרווח הגדול ביותר. גלובס עושה סדר.

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מה זה חיסכון לכל ילד?

תוכנית "חיסכון לכל ילד" נהגתה כחלופה להעלאת קצבת הילדים עם ההצטרפות מחדש של המפלגות החרדיות לממשלה בשנת 2015. במסגרת התוכנית, המדינה מפקידה 57 שקלים לחשבון חיסכון ייעודי, וההורים רשאים לקזז 57 שקלים נוספים מקצבת הילדים שהם מקבלים. סכום זה מושקע בשוק ההון, ואמור לצמוח עוד יותר עד שהילדים מגיעים לגיל 18. אז הם רשאים למשוך את הכסף. אם יבחרו לחכות עד גיל 21, יקבלו מענק נוסף של 586 שקלים. זאת כדי לעודד עיכוב כמה שיותר גדול במשיכה, ואפשרות לתשואות להצטבר.

בנוסף, לילדים שנולדו לפני 2017, כלומר לפני כניסת התוכנית לתוקף, ישנם מענקים נוספים בגילים 3, בר/בת מצווה ו־18, כדי לפצות אותם על האי-הפקדה לפני כן. ברגע על משיכת הכספים יחול מס רווחי הון, כמו על כל השקעה, אך ניתן להכניס את החיסכון לקופת הפנסיה, ובכך להימנע מתשלום מס בעתיד.

איזה בית השקעות מחזיק הכי הרבה חסכונות? ואיזה הופך ללהיט?

עד ינואר 2025 לא ניתן היה לנייד חסכונות בין הבנקים השונים וגם לא לקופת גמל. אך החל מ-2025, התאפשר למי שפתח תוכנית חיסכון בבנק להפסיק את ההפקדות בבנק ולפתוח חיסכון חדש בקופת גמל, ומעת השינוי ההפקדות יועברו לחיסכון החדש. לא פחות מ-98 אלף חסכונות הועברו בזכות שינוי רגולטורי זה מהבנקים לקופות הגמל.

יחד עם היציאות הטבעיות (עם הגעת הילדים לגיל 18-21) הבנקים איבדו לא פחות מ-132 אלף לקוחות במהלך שנת 2025. למעשה, אין אפילו בנק אחד שהגדיל בנטו את מספר הלקוחות שלו במהלך השנה.

בנק הפועלים איבד לא פחות מ-53 אלף לקוחות, ובנק לאומי איבד מעל 25 אלף לקוחות.

כך, כשמסתכלים על מספר הלקוחות בסך הכול, יש רק בנק אחד בעשירייה הראשונה - בנק הפועלים - והוא ממוקם במקום השישי עם 236 אלף חוסכים. לאומי מנהל 121 אלף חשבונות חיסכון לכל ילד, אך הוא נמצא מתחת לכל קופות הגמל.

בצד השני של התמונה הזאת נמצאות כמובן חברות הביטוח ובתי ההשקעות. הללו הגדילו את מספר הלקוחות שלהם בתחום דרמטית. בית ההשקעות אינפיניטי הגדיל את מספר הלקוחות בתחום השנה בכ־63 אלף (35% יותר מבשנה שעברה) מיטב עם מעל 48 אלף לקוחות נוספים, ואנליסט עם מספר דומה.

מדובר כמובן במספרים נטו, כלומר לקוחות נוספים בניכוי לקוחות עוזבים, ומשיכות טבעיות עם הגעת הילד או הילדה לבגרות.

עם זאת, קופות הגמל הגדולות ביותר הן דווקא אלה שספגו משיכות השנה: אלטשולר שחם והראל. החסכונות של 957 אלף ילדים כמעט מופקדים בקופת הגמל של אלטשולר שחם, אם כי בהתאם למגמה הכללית של בית ההשקעות בשוק הגמל הם איבדו 8,600 חשבונות השנה. בהראל, שהיא הגוף השני בגודלו בתחום, עם מעל 587 אלף חסכונות פעילים, איבדו במהלך השנה האחרונה כ־40 אלף חשבונות.

מה המסלולים האפשריים בחיסכון לכל ילד, וכמה בחרו בהם?

כל אפיקי החיסכון מציעים שלושה מסלולי השקעה, לפי רמת הסיכון שלהם: סיכון מוגבר, סיכון בינוני וסיכון מועט. בנוסף, קיימים גם מסלולי הלכה ושריעה על פי כללי היהדות והאסלאם בהתאמה.

דווקא בגלל אפיק ההשקעה הארוך של חיסכון לכל ילד (כ-20 שנה), המסלול שנחשב מומלץ (ומביא את התשואות הגבוהות ביותר) הוא מסלול הסיכון המוגבר.

לכן, בעקבות יוזמה של ח"כ ינון אזולאי (ש"ס) ובתמיכת לובי 99, המדינה שינתה ב-2022 את ברירת המחדל: מסיכון מועט לסיכון מוגבר. כל הורה יכול לבחור את מסלול החיסכון שהוא מעוניין בו, ומי שלא - משויך אוטומטית למסלול ברירת המחדל. על פי נתוני ביטוח לאומי, 60% מההורים בוחרים אקטיבית את המסלול, שיעור זהה לזה שנרשם בשנה שעברה.

בנוסף, התוכנית מאפשרת הפקדה של 57 שקלים נוספים מדי חודש, על חשבון קצבת הילדים. הפקדה נוספת זו, שנקראת "הכפלה", זוכה לפופולריות הולכת וגוברת בקרב ההורים: 63% בחרו בהכפלת ההפקדה החודשית, לעומת 58% בשנה שעברה ו-57% בשנה לפני כן.

ההכפלה אומנם מקטינה את הנטו בטווח הקצר, אך הפיקדון המוכפל מגדיל בהתאם גם את התשואה, ובזכות אפקט הריבית דריבית עשוי להגדיל משמעותית את הסכום שיהיה ניתן למשוך בסוף התהליך.