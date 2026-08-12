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שוק ההון והשקעות הפיקוח התערב, ולאומי מוותר על תוכנית האופציות של חנן פרידמן
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בנק לאומי

בעקבות התערבות הפיקוח: לאומי מוותר על תוכנית האופציות של חנן פרידמן

בנק לאומי החליט לסגת מהמהלך להקצאת אופציות למנכ"ל, הנגזרות משווי פעילות זרוע ההשקעות, בעקבות הבהרות שפרסם בחודש שעבר המפקח על הבנקים • למרות הביטול, שכרו של פרידמן לא צפוי להיפגע

איתן גרסטנפלד 09:27
חנן פרידמן, מנכ''ל בנק לאומי / צילום: תמר מצפי
חנן פרידמן, מנכ''ל בנק לאומי / צילום: תמר מצפי

שלושה חודשים אחרי שאושרה בידי בעלי המניות, בנק לאומי נסוג מתוכנית הענקת האופציות למנכ"ל חנן פרידמן. בבנק החליטו לסגת מהתוכנית, שביקשה לכרוך את שכרו של פרידמן בביצועי חברת-הבת לאומי פרטנרס, וזאת בעקבות התערבות הפיקוח על הבנקים.

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במסגרת המהלך, שזכה לתמיכה של מעל 98% מבעלי מניות לאומי, תכנן הבנק להקצות למנכ"ל פרידמן אופציות בשווי כולל של כמיליון שקל. בניגוד למנהלי בנקים אחרים, שקיבלו אופציות ששווין נגזר ממחיר מניית הבנק, פרידמן בחר לכרוך את שווי האופציות שיוענקו לו בשוויה של לאומי פרטנרס המנוהלת בידי ויקטור וקרט. זאת באמצעות בחינת שווי שתערך ללאומי פרטנרס מדי שנה בידי מעריך חיצוני, עד תקרת שווי מקסימלי של 3 מיליארד שקל.

ביטול המהלך מגיע לאחר שבחודש שעבר פרסם הפיקוח על הבנקים, בהובלת דני חחיאשוילי, מסמך הבהרות הקובע כי התגמול ההוני (מניות ואופציות) אותו מעניקים הבנקים לעובדיהם לא יוכל להתבסס על קריטריונים המשקפים ביצועים של פעילות עסקית מסוימת, "באופן שאינו מידתי לכלל תחומי האחריות של העובד".

עוד כתבו בפיקוח כי תגמול המבוסס על ביצועים של פעילות עסקית בודדת עשוי "לפגוע באחריות הכוללת של העובד" ואף "להסיט את תשומות הניהול שלו לכיוון הפעילות העסקית המסוימת".

בנוסף הם כתבו כי תגמול מסוג זה עשוי להביא לנטילת סיכונים עודפים ביחס לאותה פעילות או לקבלת החלטות שנועדו להגדיל את פעילותה ופוטנציאל הרווח שלה.

בין כה וכה, ביטול התוכנית לא צפוי להוביל לפגיעה בשכרו של פרידמן, שכן הקצאת האופציות הייתה אמורה להיעשות על חשבון רכיבי התגמול הקיימים שלו, שכפופים למגבלה החלה על שכר מנהלי הבנקים.