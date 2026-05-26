ברוב גדול, אספת בעלי המניות של לאומי , אישרה הקצאת אופציות למנכ"ל הבנק, חנן פרידמן.

● שאלת השעה | "הדרך לדולר ב־2.8 שקלים סלולה": המסר שנקלט בשווקים מהנגיד

● "לא לפספס ראלי מאוד מהיר": למנהל ההשקעות הזה יש המלצה משמעותית

במסגרת המהלך, שזכה לתמיכה של מעל 98% מבעלי המניות שהשתתפו באספה, יוקצו למנכ"ל פרידמן אופציות בשווי כולל של כמיליון שקל. הללו, יוקצו על חשבון רכיבי התגמול הקיימים שלו, כך שלא צפוי שינוי בעלות שכרו, שכאמור כפופה למגבלה החלה על שכר מנהלי הבנקים. אלא שפרידמן עשוי להנות מקפיצה בשווין של האופציות, אשר ייגזר משוויה של חברת הבת, לאומי פרטנרס, המשמשת כזרוע ההשקעות הפרטיות של הבנק.

בניגוד למנהלי בנקים אחרים, שקיבלו אופציות ששווין נגזר ממחיר מניית הבנק, פרידמן בחר לכרוך את שווי האופציות שיוענקו לו בשוויה של לאומי פרטנרס המנוהלת בידי ויקטור וקרט. זאת באמצעות בחינת שווי שתערך ללאומי פרטנרס מדי שנה בידי מעריך חיצוני, עד תקרת שווי מקסימלי של 3 מיליארד שקל.

בנוסף, נקבע כי בכדי שפרידמן יוכל לממש את האופציות, תצטרך לאומי תחת ניהולו, לעמוד בתנאי הלימות ההון (היחס בין ההון העצמי של הבנק לנכסי הסיכון שלו) שנקבעו ע"י הפיקוח על הבנקים. כמו כן, הוא יהיה זכאי להקצאת האופציות רק במידה ומניית הבנק עתה באותה תקופה ב-10%.

בנימוקי ועדת התגמול של הבנק, נטען כי המהלך מאפשר "לקשור את תגמול (המנכ"ל) למטרות הבנק ולהגדיל בהתאם את הזדהותו עם הבנק ועם יעדיו", מבלי לחרוג מהמגבלות הקבועות בחוק.

זרוע ההשקעות הריאליות של הבנק

ההצלחה של תוכנית האופציות של פרידמן, תלויה כאמור בביצועים של זרוע ההשקעות הריאליות של הבנק. לצורך כך, גייס פרידמן בסוף הנה שעברה את ויקטור וקרט, שכיהן כמנכ"ל החטיבה המסחרית של קשת. תחת וקרט, ובעידודו של פרידמן, ביצעה לאומי פרטנרס כ-15 עסקאות בשווי של מיליארדי שקלים, בתוך תקופה של פחות מ-8 חודשים.

בחודש שעבר, דווח כי וקרט מוביל מהלך לרכישת 20% מחברת תחנות הכוח אדלטק, שבבעלותו של אורי אדלסבורג, תמורת 2 מיליארד שקל, יחד עם שותפים. בנוסף, בימים אלו, לוקחת לאומי חלק בקבוצה בהובלת דלק ישראל, לרכישת חברת הסלולר הוט מוביייל, תמורת כ-1.9 מיליארד שקל.

בנוסף, בחודש פברואר האחרון לאומי פרטנרס לקחה חלק בעסקת ענק לרכישת פעילות התחבורה של חברת האוטובוסים דן, שם היא מהווה 20% מקבוצת משקיעים שמוביל מנכ"ל דן אופיר קרני, לרכישת מניות השליטה לפי שווי חברה של 2.8 מיליארד שקל.

בתוך כך, את שנת 2025 סיכמה לאומי פרטנרס עם השקעות ריאליות בשווי של 6.8 מיליארד שקל, עלייה של 21% בתוך שנה והתחייבויות להשקעה של 1.2 מיליארד שקל. הרווח הנקי שרשמה לאומי פרטנרס עמד על 467 מיליון שקל, עלייה קלה ביחס לשנה הקודמת והוא מיוחס, לפי הבנק, מרווחים מהשקעות שביצע וכן הכנסות מריבית.