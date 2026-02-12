אקזיט נוסף עומד לצאת לדרך בחברת תחבורה ציבורית בישראל. חברת דן תחבורה, המפעילה את צי האוטובוסים הנושא את שמה ומוחזקת על ידי קרן ווליו-LBH ששותפיה הם שמעון בן חמו, עופר לינצ'בסקי ויאיר אפרתי, בדרך להימכר לפי שווי 2.8 מיליארד שקל, לשותפות בראשה עומד מנכ"ל דן, אופיר קרני, כלל ביטוח וזרועות ההשקעה הריאליות של שניים מהבנקים הגדולים במשק: לאומי פרטנרס ומזרחי טפחות אינווסט.

הערב חתמה הקבוצה על ההסכם לרכישת חברת התחבורה, כאשר לפי ההערכות נותר לה עדיין נתח של כ-5% מדן תחבורה שהקבוצה אמורה למכור לגורמים פרטיים נוספים. ככל הידוע היא עדיין בשלבי איתור שלהם.

הקובצה תכלול החזקה משמעותית של כלל ביטוח (49%), זרועות שני הבנקים יכולות להחזיק כל אחד ב-20% מדן לפי הוראות החוק, והמנכ"ל קרני רוכש פחות מ-6%. את הנתח שנותר אמורה למכור הקבוצה הרוכשת למשקיעים פרטיים נוספים. בנוסף ניתנה התחייבות כללית, כחלק מההסכם, לבחון ולהוביל את דן תחבורה להנפקה בבורסה בתל אביב בשנה הבאה (2027), בהתאם לתנאי השוק.

ב-13 בפברואר 2020, ערב משבר הקורונה, רכשה קרן ווליו-LBH את דן תחבורה תמורת מיליארד שקלים. מאז ועד להשלמת העסקה חילקה חברת התחבורה דיבידנדים בסכום משמעותי, לבעלי המניות. דן תחבורה התאגדה רשמית ב-1945 כאיחוד של ארגוני הסעות בארץ ישראל המנדטורית.

בנוסף לפעילות התחבורה יש לה גם זרוע נדל"נית שמקימה משרדים ומבני מגורים. החברה מעסיקה מעל ל-4,000 נהגים, והאוטובוסים שלה גומעים קרוב ל-190 מיליון קילומטרים בשנה.