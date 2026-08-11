הפועלים הרוויח 2.5 מיליארד שקל ברבעון, ואיך השפיע המס על הבנקים?

בנק הפועלים בניהולו של ידין ענתבי רשם רווח נקי של 2.5 מיליארד שקל ברבעון השני, ירידה של 2% ביחס לרבעון המקביל אשתקד שהושפעה מהירידה בסביבת הריבית במשק, וכן מעלות המס המיוחד שהוטל על הבנקים, שעלותו לבנק הפועלים השנה מוערכת בכ-950 מיליון שקל. מנגד, ציינו בבנק כי המצב החיובי של העסקים בישראל תמך בביצועי הבנק ברבעון שחלף.

הבנק הציג תשואה גבוהה על ההון העצמי של 15%. תשואה שהייתה גבוהה יותר, ללא תשלום המס המיוחד שהטילו בעיקר השנה באוצר על הבנקים. אלמלא אותו מס, הייתה עומדת התשואה להון על 16% במונחים שנתיים. ברבעון המקביל אשתקד, עמדה התשואה על ההון על 16.7%, כך שמדובר בשחיקה בנתון גם בנטרול המס, שנובעת בין היתר מהירידה בריבית בנק ישראל במשק.

היקף האשראי המשיך לצמוח בקצב מהיר כפי שמאפיין את המערכת הבנקאית בשנתיים האחרונות. מתחילת השנה, הוא צמח ב-6.6%. האשראי העסקי והמסחרי צמחו בשיעור דו־ספרתי של כ-10% לכל מגזר. שיעור האשראי שאינו צובר (NPL) מיתרת האשראי לציבור עמד על 0.50%.

ההוצאה להפסדי אשראי בבנק ברבעון השני הסתכמה בסך 298 מיליון שקל, ירידה קלה לעומת הוצאה להפסדי אשראי בסך 302 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור ההוצאה להפסדי אשראי ברבעון מיתרת האשראי הממוצעת עמד על 0.22% במונחים שנתיים.

הדירקטוריון של הבנק הכריז על חלוקה בשיעור של מחצית מרווחי הרבעון בהיקף 1.24 מיליארד שקל - מזה ישלם הבנק במזומן כמעט מיליארד שקל (995 מיליון שקל) כדיבידנד לבעלי המניות, ורבע מיליארד שקל (249 מיליון שקל) יוחזרו בדרך של רכש עצמי של מניות הבנק.

בסיכום המחצית הראשונה של השנה, עמד הרווח הנקי של הפועלים על 4.6 מיליארד שקל, ירידה של 14% ביחס למחצית המקבילה אשתקד. התשואה על ההון ירדה ל-14% מרמה של 16.5% בתום המחצית הראשונה אשתקד. השחיקה ברווח הנקי נבעה מהסיבות שהוזכרו מקודם.

העמלות והכנסות אחרות שגבה הפועלים הסתכמו ברבעון שחלף ב-1.17 מיליארד שקל, עלייה מזערית ביחס לרבעון המקביל. לצד היציבות בעמלות, נרשם גידול בהכנסות אחרות ביחס לרבעון המקביל, לאור רווחים ממכירת נדל"ן וזכויות בנדל"ן.