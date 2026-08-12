תוצאות חזקות לבנק לאומי בניהולו של חנן פרידמן. הרווח הנקי זינק ב-8.5% ל-2.83 מיליארד שקל, נתון שיא לבנק, עלייה מול רווח נקי של 2.6 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. התשואה על ההון עומדת על 16.3% גם כאו מדובר בשיפור למול 16.2% ברבעון המקביל אשתקד.

● הרווח של הבנק הבינלאומי ירד, אבל הוא יחלק 96% ממנו כדיבידינד

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● גם אחרי הורדת הריבית: באיזה בנק עדיין תקבלו פיקדון שנותן 6% בשנה?

ההישג מבחינת הבנק הוא ששיפור בתשואה על ההון והרווח הנקי מגיע למרות שמוקדם יותר השנה הוטל מס מיוחד על חמשת הבנקים הגדולים במשק, בהיקף של 3 מיליארד שקל השנה (לכל הבנקים) אשר אמור לשחוק את התשואה על ההון והרווח הנקי. כך שצמיחה בנתונים אלה היא הישג לבנק. בנטרול השפעת המס המיוחד היו מזנקים רווחי בנק לאומי ל-3.1 מיליארד שקל והתשואה על ההון הייתה עומדת על 17.9%.

במחצית הראשונה של השנה עמדה התשואה להון על 14.9%, דהיינו עמידה ברף העליון של טווח התשואה שנקבע בתוכנית האסטרטגית (היעד שנקבע הינו 13.75%-15.25%). הבנק יחלק דיבידנד בגובה של 1.4 מיליארד שקל - מחצית מהרווח הנקי שלו. מתוך הסכום הזה 1.1 מיליארד שקל יחולק במזומן והיתרה בדרך של רכישה עצמית של מניות הבנק.

הכנסות הבנק מריבית (נטו), שמהוות את ההפרש בין מה שגובה הבנק בריבית מההלוואות לבין מה שהוא משלם ללקוחות בריבית על הפיקדונות, הסתכמו 4.57 מיליארד שקל במחצית, עלייה של 0.7% ביחס למחצית המקבילה אשתקד.

בששת החודשים הראשונים הסתכמו הכנסות הריבית (נטו) ב-8.5 מיליארד שקל, שחיקה של 1%. בין הגורמים שהשפיעו על הכנסות הריבית של הבנק, היו ירידת ריבית בנק ישראל בתוך שנה בשיעור חד יחסית, וכן התגברו התחרות במערכת הבנקאית על גובה הריביות בפיקדונות וההלוואות.

באשר לאיכות האשראי של הבנק, האשראי הבעייתי (NPL) עמד על 0.45% - עלייה קלה למול 0.43% ברבעון השני אשתקד. ההוצאות בגין הפסדי האשראי עמדו על 291 מיליון שקל ברבעון השני - 0.2% מהיתרה הממוצעת של האשראי לציבור, בדומה לשיעור של 0.19% ברבעון המקביל אשתקד.

במחצית שהסתיימה עמדו ההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו בכ-457 מיליון שקל, והיוו שיעור של כ-0.17% מהיתרה הממוצעת של האשראי לציבור. זאת לעומת הוצאה בשיעור של כ-0.12% בתקופה המקבילה אשתקד. בבנק אמרו כי זהו רבעון נוסף, עשירי ברציפות, בו כל ההוצאה היא להפרשה קבוצתית ובהפרשה הפרטנית נרשמה הכנסה.

יש לציין שצמיחה מהירה באשראי גם מחייבת את הבנק מבחינה רגולטורית ושמרנית לבצע הפרשות קבוצתיות. מניית בנק לאומי טיפסה בכ-24% בשנה האחרונה, והבנק נסחר בשווי שוק של 110 מיליארד שקל, הבנק הגדול במערכת.

השיפור תודות לשימוש ב-AI

יחס היעילות של הבנק השתפר דרמטית וירד ל-24.9%, בהשוואה ל-29.1% ברבעון הקודם. זהו נתון נמוך מאוד ברמה העולמית, והטוב מן הסתם במערכת הבנקאית בארץ. בבנק מסבירים את השיפור ביחס היעילות בין היתר הודות לשימוש בבינה מלאכותית (AI).

בתיק האשראי מציג לאומי צמיחה בשיעור של 9% מתחילת השנה, גבוה מהמתחרה הבולט שלו הפועלים שפרסם בשלישי צמיחה של 6.6%. ברמה השנתית האשראי לציבור (נטו) שהעמיד הבנק עומד כיום על 566 מיליארד שקל עלייה (שנתית של 15.8%). ובחזרה למחצית הראשונה: לאומי הצמיח במיוחד את האשראי העסקי שגדל ב-14% מתחילת השנה. תיק האשראי המסחרי גדל ב-6.5%, והמשכנתאות צמחו בקצב מתון יותר של 4.1%. בבנק ציינו כי שיעור הצמיחה במתן האשראי גבוה יותר מהיעדים בתוכנית שלו, שדיברו על צמיחה בשיעור שנתי של 8%-10%. כאמור הבנק כבר מתקרב להשגת היעד השנתי במחצית.