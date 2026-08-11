ענק ההשקעות הבינלאומי שממליץ על בנק ישראלי

ענק ההשקעות האמריקאי סיטי פרסם התייחסות ראשונה שלו לתוצאות בנק הפועלים ברבעון השני של 2026. סיטי מציין כי העלייה בתשואה להון ל-15%, למרות המס המיוחד שהוטל על רווחי הבנקים, ביחס לרבעון הקודם אז עמדה על 13.4%, היא "התקדמות משמעותית - כאשר היה מנוע צמיחה חזק בהכנסות (הבנק)". בנק ההשקעות סיטי חוזר על המלצת "קנייה" במחיר יעד של 88 שקל למניית בנק הפועלים (פרמיה של 16% ביחס למחירה הנוכחי בבורסה) בעקבות תוצאות הרבעון. ומגדיר אותן "רבעון חזק, עם התאוששות במרווח הפיננסי והיקף הוצאות (תפעוליות) מרשים".

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בסקירה שפורסמה מציינים בסיטי כי בנק הפועלים הציג רווח נקי של 2.49 מיליארד שקל ותשואה להון של 15%, לעומת 13% ברבעון הראשון - שיפור רבעוני משמעותי שנשען בעיקר על התאוששות חדה בהכנסות. בסיטי מציינים כי המס המיוחד שהוטל על הבנקים גורע כ־1.3%-1.4% מהתשואה להון בחישוב שנתי, ולכן התשואה "האמיתית" ברבעון עומדת על כ־16.4% - מעל היעדים שהציב הבנק עצמו לטווח הבינוני. "מדובר בבנק איכותי שמבצע היטב על רקע מאקרו ומיסוי מאתגרים", נכתב בדוח שנשלח ללקוחות סיטי והגיע גם לידי גלובס.

יחס יעילות מרשים והכנסות של 6.6 מיליארד שקל

סך ההכנסות (בנטרול הפרשות להפסדי אשראי) הסתכם ב־6.6 מיליארד שקל, זינוק של 20% ברבעון ועלייה של 2% בהשוואה לרבעון המקביל. בסיטי מבהירים כי כמעט כל התוספת בהכנסות נובעת מתרומת מדד המחירים לצרכן (464 מיליון שקל לעומת הרבעון הראשון) וזאת בקיזוז ירידה בריבית בנק ישראל ושחיקה מתונה במרווחי האשראי. המרווח הפיננסי של הבנק (NIM) עלה ל־2.7%, לעומת 2.49% ברבעון הקודם. ההכנסות מעמלות עלו ב־2.7% ל־1.15 מיליארד שקל.

ההוצאות התפעוליות של הבנק הפועלים, אומרים בסיטי, נותרו יציבות ברמה של 2 מיליארד שקל, ירידה של 4.4% בשנה - מה שהוריד את יחס היעילות ל־30.6%, לעומת 36.6% ברבעון הראשון. בסיטי מגדירים את השיפור ביחס היעילות כשיפור וכ"רמה מרשימה" של הוצאות תפעוליות. זו לדבריהם הטובה ביותר שנרשמה מזה מספר רבעונים בבנק. ההפרשות להפסדי אשראי בסך של 298 מיליון שקל, נתפסות על ידי האנליסטים כהפרשות נורמליות. שיעור האשראי הפגום עלה במעט ל־0.5%. בסקירה נכתב כי הנהלת הבנק חזרה על יעדי 2026 - רווח נקי של 8.5-9.5 מיליארד שקל, תשואה להון של 13%-14%, צמיחה של 8%-9% בתיק האשראי וחלוקה של 50%-60% מהרווח. בסיטי מעריכים כי הבנק יעקוף את היעדים שהציב לעצמו לשנה הקרובה.

לסיכום, כותבים בסיטי, "בעוד שמדד המחירים לצרכן ביצע חלק ניכר מהעבודה הקשה... אנו עדיין סבורים שאלו תוצאות איכותיות לאור צמיחה דו-ספרתית של הלוואות משנה לשנה, עלויות קבועות (ויחס עלות-הכנסה נמוך משמעותית), איכות נכסים חזקה ומצב הון חזק".