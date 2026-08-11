ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות מבנק לאומי וממכבי: המינויים החדשים בהנהלת כאל
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
כאל | בלעדי

מבנק לאומי וממכבי: המינויים החדשים בהנהלת כאל

לגלובס נודע כי שתי בכירות חדשות שבאות מעולמות שונים מתחום כרטיסי האשראי יתברגו בצמרת כאל - זוהרית יוגב, שהייתה סגנית ראש חטיבת המשכנתאות בבנק לאומי, וטוני כהן, מנכ"לית רשת מרפאות השיניים מכבידנט

חזי שטרנליכט 10:59
יפית גריאני, מנכ''לית כאל / צילום: ענבל מרמרי
יפית גריאני, מנכ''לית כאל / צילום: ענבל מרמרי

התחלופה המהירה בצמרת חברת כרטיסי האשראי כאל, בניהולה של יפית גריאני נמשכת. לגלובס נודע על שני מינויים חדשים בצמרת חברת האשראי הנמצאת בימים אלה לפני מכירתה לקבוצת יוניון של משפחת חורש וחברת הראל, ומחכה למעשה לאישור של רשות התחרות להשלמת העסקה. שתי בכירות חדשות יתברגו בצמרת כאל והן מגיעות מעולמות שונים מתחום כרטיסי האשראי.

גלובס למד כי זוהרית יוגב, מי ששימשה בתור סגנית ראש חטיבת המשכנתאות בבנק לאומי, צפויה להיכנס בנעליה של המשנה למנכ"לית וראש חטיבת הלקוחות העסקיים בכאל, אודליה משה אוסטרובסקי, אשר אתמול דיווחנו כי העסקתה תסתיים בכאל. בנוסף, טוני כהן, מנכ"לית רשת מרפאות השיניים של מכבי - מכבידנט, צפויה להיכנס בתפקידה של ליטל וקסלר, המשנה למנכ"לית החברה וראש חטיבת משאבים וחווית לקוח.

טוני כהן / צילום: עופר חג'יוב
 טוני כהן / צילום: עופר חג'יוב

מכירת כאל לקבוצת יוניון של משפחת חורש וחברת הראל תמורת סכום של עד 4 מיליארד שקל, כבר נמשכת כמעט שנה. העיכוב נובע בעיקר מאישור רשות התחרות שהיה אמור להתקבל, אך נעוץ במורכבות רגולטורית. אחת המגבלות המכבידות ומעכבות את ההחלטה נוגעת לרשת סופר-פארם שמוחזקת חלקית (35%) על־ידי קבוצת יוניון, בעוד שחברת כאל מחזיקה במועדון שופרסל, שהיא בעלת רשת הפארם השנייה בגודלה במדינה - Be.

ברשות התחרות חוששים מזליגת מידע רגיש על הציבור לידי אותה קבוצה. כאל מוחזקת על־ידי בנק דיסקונט (72%) והבנק הבינלאומי (28%), שיפרסמו את התוצאות הכספיות שלהם בחמישי ורביעי השבוע. שני הבנקים היו כנראה כבר שמחים לשים את הסאגה מאחוריהם, אך נאלצים להמתין למוצא פי רשות התחרות בסוגיה.