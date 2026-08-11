מבנק לאומי וממכבי: המינויים החדשים בהנהלת כאל

התחלופה המהירה בצמרת חברת כרטיסי האשראי כאל, בניהולה של יפית גריאני נמשכת. לגלובס נודע על שני מינויים חדשים בצמרת חברת האשראי הנמצאת בימים אלה לפני מכירתה לקבוצת יוניון של משפחת חורש וחברת הראל, ומחכה למעשה לאישור של רשות התחרות להשלמת העסקה. שתי בכירות חדשות יתברגו בצמרת כאל והן מגיעות מעולמות שונים מתחום כרטיסי האשראי.

גלובס למד כי זוהרית יוגב, מי ששימשה בתור סגנית ראש חטיבת המשכנתאות בבנק לאומי, צפויה להיכנס בנעליה של המשנה למנכ"לית וראש חטיבת הלקוחות העסקיים בכאל, אודליה משה אוסטרובסקי, אשר אתמול דיווחנו כי העסקתה תסתיים בכאל. בנוסף, טוני כהן, מנכ"לית רשת מרפאות השיניים של מכבי - מכבידנט, צפויה להיכנס בתפקידה של ליטל וקסלר, המשנה למנכ"לית החברה וראש חטיבת משאבים וחווית לקוח.

טוני כהן / צילום: עופר חג'יוב

מכירת כאל לקבוצת יוניון של משפחת חורש וחברת הראל תמורת סכום של עד 4 מיליארד שקל, כבר נמשכת כמעט שנה. העיכוב נובע בעיקר מאישור רשות התחרות שהיה אמור להתקבל, אך נעוץ במורכבות רגולטורית. אחת המגבלות המכבידות ומעכבות את ההחלטה נוגעת לרשת סופר-פארם שמוחזקת חלקית (35%) על־ידי קבוצת יוניון, בעוד שחברת כאל מחזיקה במועדון שופרסל, שהיא בעלת רשת הפארם השנייה בגודלה במדינה - Be.

ברשות התחרות חוששים מזליגת מידע רגיש על הציבור לידי אותה קבוצה. כאל מוחזקת על־ידי בנק דיסקונט (72%) והבנק הבינלאומי (28%), שיפרסמו את התוצאות הכספיות שלהם בחמישי ורביעי השבוע. שני הבנקים היו כנראה כבר שמחים לשים את הסאגה מאחוריהם, אך נאלצים להמתין למוצא פי רשות התחרות בסוגיה.