אלביט עוקפת את התחזיות: צבר ההזמנות בשיא של 32 מיליארד דולר

החברה הביטחונית אלביט מערכות בניהולו של בצלאל (בוצי) מכליס מסכמת את הרבעון השני של שנת 2026 עם גידול נוסף בצבר ההזמנות לשיא חדש של 32 מיליארד דולר (לעומת 28 מיליארד דולר בסוף השנה שעברה).

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הכנסותיה של אלביט הסתכמו ברבעון השני ב־2.29 מיליארד דולר, עלייה של 16% ביחס לתקופה המקבילה בשנה שעברה, ובשורה התחתונה אלביט רשמה רווח (Non-GAAP) של 199 מיליון דולר (600 מיליון שקל), זינוק של 32%. הרווח המתואם למניה שלא על בסיס כללי חשבונאות מקובלים (Non-GAAP) הסתכם ב־4.14 דולר למניה. לשם השוואה, האנליסטים בוול סטריט ציפו שהחברה תדווח על הכנסות של 2.23 מיליארד דולר ורווח של 3.68 דולר למניה.

לדברי אלביט, כיום 73% מצבר ההזמנות שלה מגיע מחוץ לישראל, וכ־42% מתוכו אלה הזמנות שצפויות להתבצע עד סוף שנת 2027. באלביט אף מוסיפים כי היא צופה המשך עלייה בביקושים. לדבריה, "מאז תחילת המלחמה וההסלמה בסכסוכים במזרח התיכון, אלביט מערכות חוותה עלייה מהותית מתמשכת בביקוש למוצריה ולפתרונותיה מצד משרד הביטחון הישראלי בהשוואה לרמות הביקוש שלפני המלחמה. ביקוש מוגבר זה עשוי להימשך ולייצר הזמנות נוספות מהותיות לחברה".

בצלאל (בוצי) מכליס, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות הוסיף כי "החברה ממשיכה להשקיע במחקר ופיתוח במטרה להבטיח את הצמיחה העתידית של החברה. ההאצה בהשקעות בתשתיות הייצור להרחבת הפעילות, לשם שיפור בתפוקות, להגדלת כושר הייצור ולחיזוק יכולתנו לספק בהיקפים נרחבים, וכן להמרת צבר ההזמנות להכנסות וצמיחה".

מנגד, מציינת החברה כי היא נפגעת מ"מגבלות שהוטלו על־ידי מדינות מסוימות על התקשרות עם ישראל ותקיפות על חלק ממתקני אלביט מערכות ברחבי העולם על־ידי ארגונים אנטי־ישראליים".

מניית אלביט נסחרת כיום לפי שווי של 121 מיליארד שקל, כשהיא משלימה עלייה של 41% מתחילת השנה ו־240% בתוך שלוש שנים. מהשיא שרשמה בחודש מרץ האחרון, איבדה המניה 16% משוויה.