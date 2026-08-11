השבוע פרסמו שתי החברות הביטחוניות הגדולות בבורסת תל אביב את התוצאות שלהן לרבעון השני של השנה. הדוחות נראו כמו חלומו של כל משקיע עם זינוק בצבר ההזמנות, ברווחים, ובהכנסות. ובכל זאת, שתיהן נענשו ביום פרסום הדוחות והמניות שלהן ירדו בחדות. בשוק מסבירים כי אלה לא התוצאות שאכזבו את המשקיעים, אלא רף חדש שנקבע עבור אחד התחומים שנחשבו ללוהטים ביותר בתל אביב.

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היום זו הייתה אלביט מערכות. החברה הביטחונית הגדולה בישראל, בניהולו של בצלאל (בוצי) מכליס, סיכמה ביום שלישי את תוצאות הרבעון השני עם צבר הזמנות בשיא של 32 מיליארד דולר, לעומת 28 מיליארד דולר בסוף 2025. ההכנסות הסתכמו ב־2.3 מיליארד דולר, עלייה של 16% לעומת התקופה המקבילה, והרווח הנקי (Non-GAAP) זינק ב־32% ל־199 מיליון דולר.

שתי השורות היכו את הקונצנזוס בוול סטריט, ועדיין המניה צללה בבורסה בתל אביב וגם בפתיחת המסחר בוול סטריט. בשעות הצהריים הירידה הזו עמדה על 8%, שמשמעותם אובדן שווי של 10 מיליארד שקל ביום מסחר אחד.

אלא שזהו המקרה השני בתוך יומיים. ביום שני דיווחה יצרנית המצלמות המיוצבות לרחפנים נקסט ויז'ן, בראשות חן גולן, על הכנסות של 88.2 מיליון דולר ברבעון השני, צמיחה של 138% - ועל רווח נקי של 53.6 מיליון דולר, עלייה של 130%. החברה אף העלתה בפעם השנייה מתחילת השנה את תחזית ההכנסות השנתית, ל־355 מיליון דולר, המשקפת צמיחה של כ־111% ב־2026. המשקיעים שלחו את המניה לירידה של 6.7% ביום שני והתאוששות זעירה ביום שלישי.

יקרות פי 2 מהממוצע בענף

איך ייתכן שגם תוצאות שעוקפות את תחזיות האנליסטים, וצמיחה בקצב תלת ספרתי מתקבלות באכזבה רבתי בבורסת תל אביב? לא במקרה התופעה הזו קרתה לאלביט ולנקסט ויז'ן . מדובר בשתיים מהמניות הנוצצות של השנים האחרונות. אלביט השלימה זינוק של 240% בשלוש השנים האחרונות, נקסט ויז'ן מעל 1,050%. שתיהן המניות הגדולות ביותר במונחי שווי שוק במדד ת"א ביטחוניות, כשאלביט נסחרת לפי שווי של 111 מיליארד שקל, ונקסט ויז'ן 20.3 מיליארד שקל.

גורמים בשוק מסבירים כי הירידות בשתי המניות הללו לא נובעות מנורות אזהרה משמעותיות בדוחות, אלא בעיקר מממימוש רווחים. רמי דרור, מנכ"ל ווליו השקעות מתקדמות, מסביר כי "הירידות החדות באלביט ובנקסט ויז'ן אינן נובעות מדוחות חלשים, אלא דווקא מרף הציפיות הגבוה שנבנה סביב מניות הביטחון. שתי החברות הציגו צמיחה מרשימה ונתונים פיננסיים חזקים, אך לאחר עליות חדות השוק דורש לא רק תוצאות טובות אלא תחזית שמשקפת המשך האצה עסקית ומנועי צמיחה".

גם איליה פיינר, אנליסט בלידר שוקי הון, ציין כי תגובת המניה משקפת בעיקר את רף הציפיות ערב הדוחות ואת הרגישות שנוצרה לאחר העליות החדות, וכי חלק מהמשקיעים ניצלו את פרסום הדוחות למימוש רווחים - לאחר עלייה של כ־60% בשנה האחרונה ושל יותר מ־30% מתחילת השנה. לדבריו, "התגובה לדוחות עשויה להתברר כחריפה מדי".

דוד לוינסון, אנליסט מניות ביחידת המחקר של בנק הפועלים, הוסיף כי הפער בין התוצאות לציפיות שכבר גולמו במחיר הוא ההסבר המרכזי לירידה, וכי התרחבות שולי הרווח הגולמי והתפעולי מעידה על שיפור באיכות הפעילות ולא רק על גידול במכירות. עם זאת, המשקיעים עשויים להתמקד בנקודות מתונות יותר - עלייה בשיעור המס האפקטיבי, חולשה במגזר כלי הטיס והמשך השקעות כבדות בהרחבת כושר הייצור ובמו"פ. בהפועלים ממשיכים לסקר את אלביט ב"תשואת־שוק", בהנחה שמרבית מנועי הצמיחה כבר מגולמים בשווי.

ההסבר המרכזי, כאמור, הוא עניין התמחור. אלביט ונקסט ויז'ן הן לא רק החברות הביטחוניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר, הן גם נחשבות ליקרות ביותר. אלביט נסחרת במכפיל של 63 על רווחיה ב־12 החודשים האחרונים, ונקסט ויז'ן עם מכפיל של 55. מדובר בשיעור כפול מהמכפיל הממוצע במדד ת"א ביטחוניות שעומד על 33, וגם הוא נחשב יחסית גבוה בהשוואה לעולם. בחודשים האחרונים נראה שהסנטימנט הכללי לגבי המניות הביטחוניות השתנה והמשקיעים ספקנים הרבה יותר לגבי התמחור שלהן. כך, מאז השיא של מרץ, איבד המדד 36% משוויו.

יש גם נקודות חולשה

ובכל זאת, בשני המקרים ניתן למצוא גם כמה נקודות חולשה. באלביט, מציין רמי דרור כי "יש כמה נקודות שעשויות להסביר את המימוש: ירידה בפעילות מגזר התעופה, עלייה בשיעור המס והתייחסות לשיבושים תפעוליים. אלה אינם משנים בהכרח את הסיפור העסקי ארוך הטווח, אך בתמחור גבוה הם מספקים למשקיעים סיבה למימוש רווחים".

גם בנקסט ויז'ן הצביעו בשוק על נקודות ספציפיות בדוח: שחיקה בשיעור הרווח הגולמי לכ־65% לעומת כמעט 72% אשתקד, וירידה של יותר מ־20 מיליון דולר בצבר ההזמנות לעומת סוף הרבעון הראשון, ל־265.2 מיליון דולר. עם זאת, קובי שגב, שותף מנהל בבית ההשקעות אקורד, הסביר כי הצבר יורד ברבעון השני מדי שנה וכי שחיקת הרווחיות נובעת מהגדלה משמעותית של הכמויות הנמכרות. לדבריו, "קשה להסביר את גחמות השוק", והמחיר הנוכחי קרוב לשווי המשקל הכלכלי של החברה לנוכח הצמיחה הצפויה.