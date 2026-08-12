25.4 מיליארד שקל הופקדו עד סוף 2025 במסגרת תוכנית "חיסכון לכל ילד", והחסכונות הניבו עד כה 3.85 מיליארד שקל. כך עולה מדוח של המוסד לביטוח לאומי, המסכם כמעט עשור לפעילות התוכנית.

שנת 2025 התאפיינה בנהירה משמעותית של חוסכים מהבנקים לקופות הגמל, שהביאה לסגירה של כמעט 100 אלף חשבונות בבנקים. כמעט 95% מהחסכונות שנפתחו בשנת 2025 הופקדו בקופות גמל, לעומת 89% בשנת 2024 ו-87% בשנת 2023. בסך הכול, 84% מכלל החסכונות במסגרת התוכנית מנוהלים כיום בקופות גמל, והיתר בבנקים.

● הכסף עבר לאפיק אחר, החוסכים כלל לא שמעו על זה

● לאומי עם הרווח הרבעוני הגבוה אי-פעם לבנק בישראל - 2.83 מיליארד שקל

תוכנית "חיסכון לכל ילד" נהגתה כחלופה להעלאת קצבת הילדים עם ההצטרפות-מחדש של המפלגות החרדיות לממשלה ב-2015. במסגרת התוכנית מפקיד המוסד לביטוח לאומי 57 שקל מדי חודש לחשבון חיסכון על שם כל ילד, כאשר ההורים יכולים לבחור להפקיד 57 שקל נוספים מתוך קצבת הילדים שהם מקבלים, ובכך להכפיל את סכום ההפקדה החודשית.

הילדים רשאים למשוך את הכספים עם הגיעם לגיל 18, ומי שבוחר להמתין עד גיל 21 זכאי למענק נוסף של 586 שקל. בנוסף, לילדים שנולדו לפני שנת 2017, לפני תחילת התוכנית, ניתנו מענקים נוספים בגיל 3, בגיל המצווה ובגיל 18, כדי לפצות על השנים שבהן לא הופקד עבורם כסף לפני כן.

בשנה שעברה שיעור ההורים שבחרו להכפיל את ההפקדה על ידי קיזוז מקצבת הילדים הגיע לשיא של 63%, עלייה משמעותית ביחס ל-58% בשנה שקדמה לה. בנוסף, כ-60% מההורים בחרו אקטיבית את מסלול ההשקעה, והשאר נשארו עם מסלול ברירת המחדל שנבחר על ידי המדינה. בעקבות יוזמה של לובי 99 וח"כ ינון אזולאי (ש"ס), המדינה שינתה ב-2022 את ברירת המחדל: מסיכון מועט לסיכון מוגבר. גם עצם היכולת לצאת מהבנקים ולעבור לקופות הגמל קודמה על ידיהם באותה ההזדמנות. סך הפדיון מהתוכניות עם הגעת הילדים לבגרות עבר לראשונה את מיליארד השקלים.

מי איבד הכי הרבה לקוחות?

הנתונים מצביעים כאמור על העדפה חד משמעית של ההורים לקופות הגמל על פני הבנקים, שעד לא מזמן היציאה מהם הוגבלה בחוק. המעבר התאפשר בעקבות תיקון חקיקה שהסיר את המגבלה על ניוד החיסכון.

בית ההשקעות אינפינטי זכה להכי הרבה מצטרפים חדשים השנה, עם כמעט 63 אלף לקוחות חדשים. בכך עלה מספר החוסכים המנוהלים על ידו ל-239 אלף, והוא טיפס למקום החמישי. במקום השני והשלישי מבחינת תוספת החוסכים השנה נמצאים מיטב ואנליסט, עם כ-48 אלף לקוחות חדשים כל אחד.

לעומתם, אף אחד מהבנקים לא רשם גידול נטו במספר הלקוחות. הבנק היחיד ב-10 המקומות הראשונים, עם 236 אלף חסכונות לכל ילד בלבד, הוא בנק הפועלים, שאיבד בשנה שעברה לא פחות מ-53 אלף לקוחות. כ-40 אלף מהם עברו למתחרים, והיתר ככל הנראה הגיעו לגיל שבו ניתן למשוך את החיסכון.

אלטשולר שחם, שעדיין שולט בפסגה ללא עוררין עם 957 אלף לקוחות, צמצם גם הוא את מספר החשבונות שלו השנה בכ-9,000. במקום השני במספר החוסכים האבסולוטי נמצאת הראל, עם 587 אלף חוסכים, לאחר שאיבדה כ-40 אלף במהלך השנה. במקום השלישי נמצאת הפניקס, עם 317 אלף חוסכים, לאחר שהוסיפה כ-3,200 חשבונות.