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ביטול עסקאות, העדפת עסקאות

הרוכשים שמשלמים עשרות אלפי שקלים רק כדי להיפטר מהדירה שקנו על הנייר

מהנתונים שנחשפו עולה כי רבים מרוכשי הדירות שביטלו עסקאות נקלעו לקשיי מימון, ולעיתים לא שילמו דבר עד למועד הביטול • אף שחוזי המכר כוללים לרוב פיצוי של 10% ממחיר הדירה, במקרים רבים המוכרים ויתרו על הסכום המלא והסתפקו בפיצוי חלקי

מאיה לוין 06:33
רוכשי דירות / צילום: Shutterstock
רוכשי דירות / צילום: Shutterstock

נתוני ביטולי העסקאות שפורסמו בסקירת הנדל״ן של אגף הכלכלן הראשי באוצר בחודש יוני, קיבלו הערב (ש') התייחסות מעמיקה יותר מצד גלית בן נאים, סגנית הכלכלן הראשי. בן נאים התייחסה לנתונים בפוסט שפרסמה ברשתות החברתיות, והתמקדה בשני היבטים מרכזיים: הסיבות שבגללן רוכשים מבטלים עסקאות, והסכומים שהם נדרשים לשלם בעקבות הביטול, או במקרים רבים, הסכומים שמהם הם מצליחים להימנע.

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נזכיר כי מהסקירה עלה כי על פי המעקב שמנהל הכלכלן הראשי, בינואר השנה נקלטו 1,294 ביטולי עסקאות שבוצעו בין 2023 ל-2025, ואילו החודש (אוגוסט) מספר הביטולים זינק ב-41% והגיע ל-1,821, בעיקר בשל מבצעי המימון.

בן נאים התייחסה לכך כי מתוך ההסכמים שבוטלו שני משפטים שחזרו במסמכים תפסו את עיניה: ״מאחר והרוכש לא שילם מאום על הדירה״ ו״מאחר והרוכש הודיע למוכרת כי אין ביכולתו להשלים את הרכישה״.

דוגמה לכך עולה מנתוני אזור הדרום, שמוביל במספר ביטולי העסקאות שנחתמו בשנים 2023-2025, עם 475 ביטולים נכון לעכשיו. בן נאים מציינת כי בכשני שלישים מהמקרים הסיבה לביטול, כפי שדווחה לרשות המסים, הייתה קשיים כלכליים. הנימוקים השתנו ממקרה למקרה, החל מ״לא אושרה לרוכש משכנתא״ ועד ״הרוכש הגיע למסקנה כי אין באפשרותו לממן את הרכישה״. עוד ציינה כי בחלק מהמקרים הרוכשים אף קיבלו הלוואת קבלן, שבמסגרתה הקבלן נושא בריבית, אך גם פתרון המימון הזה לא הספיק כדי להשלים את העסקה.

נתון נוסף שמעלה בן נאים, נוגע לסכומים ששולמו בפועל עד למועד הביטול. כך עולה כי בשליש מהעסקאות שבוטלו בדרום הרוכשים לא שילמו דבר. עוד ציינה כי אם מצרפים לכך את העסקאות שבהן שולמו עשרות אלפי שקלים בלבד, מגיע השיעור למחצית מהביטולים.

בהמשך התייחסה לכך שהתופעה אינה מוגבלת לפריפריה. אחת הדוגמאות שמביאה בן נאים היא עסקת יוקרה בתל אביב שנחתמה בסוף 2024 ובוטלה לאחרונה. הסיבה לביטול הייתה ״קשיים כלכליים״. וגם במקרה הזה הרוכש לא שילם דבר עד למועד ביטול העסקה.

לבסוף התייחסה בן נאים גם למחיר שמשלמים הרוכשים על ביטול העסקה. על פי רוב, חוזי המכר כוללים פיצוי מוסכם של 10% ממחיר הדירה במקרה של ביטול, סכום שעשוי להגיע למאות אלפי שקלים. עם זאת, בלא מעט מהסכמי הביטול הופיע הניסוח ״לפנים משורת הדין״, כאשר המוכרים ויתרו על הפיצוי או הסתפקו בפיצוי חלקי.

כך, בדרום עמד הפיצוי הממוצע בעסקאות שבוטלו על כ-20 אלף שקל בלבד. אלא שבן נאים מדגישה כי מדובר בממוצע שמושפע ממקרים רבים שבהם ניתן פטור מלא מפיצוי, ולכן הוא אינו משקף בהכרח את העלות למי שמפר את העסקה. במקרים אחרים נדרשו הרוכשים לשלם 200 אלף שקל ויותר, ובתל אביב הגיע הפיצוי במקרה מסוים לכחצי מיליון שקל.