בתחילת שנות ה־2000 נקלעה יצרנית הטמפונים רוזתם של אודי פוזיס למשבר. הסכם מול הלקוח המרכזי של החברה בוטל, לאחר שרוזתם ניסתה למכור את עסקיה למתחרה של אותו הלקוח.

המשבר, כך פורסם, דרש הזרמה של עשרות מיליוני שקלים מצידו של פוזיס, שגם הוביל מהלך התייעלות דרמטי בחברה, שכלל החלפה של כל הדירקטוריון ופיטורי עובדים. זה הצליח לו ובסופו של דבר, מכר פוזיס את רוזתם בשנת 2010 לידי חברת עלבד תמורת 65 מיליון דולר וברווח גדול (ראו מסגרת).

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נראה כי במשפחת פוזיס מקווים שתרחיש דומה יקרה גם בחברת הפצת התרופות נובולוג הנמצאת בשליטתה. גם חברה זו נקלעה בשנים האחרונות למשבר וגם כאן הכניס פוזיס את היד עמוק לכיסו, בד בבד עם החלפת דירקטוריון החברה. בתווך, התרחש לאחרונה בנובולוג מאבק שליטה קצר, שהסתיים לאחר שבוע בדיווח לפיו תשקיע משפחת פוזיס 91 מיליון שקל כדי לבצר את שליטתה בחברה.

כעת, כשנובולוג מצוידת בדירקטורים חדשים, משוכנעים במשפחה השולטת (שאת מהלכיה מוביל כיום עודד, בנו של אודי) כי היא תעלה על דרך חדשה. זאת, לאחר שמניית נובולוג איבדה יותר ממחצית השווי שבו הונפקה ו־76% ממחירה בשיא (משקפת לחברה שווי של פחות מ־400 מיליון שקל).

הרכישות הפכו לעול

נובולוג, שהוקמה לפני 60 שנה ע"י אליעזר פוזיס (אביו של אודי), עוסקת במתן שירותי בריאות: לוגיסטיקה ושינוע של תרופות וניסויים קליניים, טיפול ביתי ובריאות דיגיטלית.

החברה, שהונפקה בת"א בשנת 2017 נוהלה בשנים הבאות ע"י עירן טאוס. הוא זיהה חולשה שדומה שכל הגורמים סביב החברה מסכימים עליה היום: מתח הרווחים הנמוך יחסית של עסקי הלוגיסטיקה. "חברות לוגיסטיקה נטו לא מתאימות לשוק ההון", אומר גורם ששימש בעבר בתפקיד בכיר בחברה.

לכן, פתח טאוס בבליץ רכישות של חברות מתחומים שונים בעולם הרפואה, כמו שירותי ניהול תורים של מרפאות או בריאות דיגיטלית. בנוסף, החל טאוס להרחיב את פעילות החברה לחו"ל, וגם לרכוש עסקים בתחום שירותי הבריאות כמו רשת מרפאות העיניים עין טל. "אודי פוזיס היה מעורב ברכישות שביצע טאוס ותמך בהן", אומרים גורמים שהיו מעורבים אז בחברה.

באותן שנים החלה להירקם עסקה שדווחה רק לאחרונה, לרכישה של הרצליה מדיקל סנטר על ידי קבוצת משקיעים בראשות יצחק תשובה. לגלובס נודע כי נובולוג אמורה הייתה להצטרף כמשקיעה לעסקה הזו. מהלך כזה יכול היה לשנות מהיסוד את הפעילות של הקבוצה ולבזר אותה משמעותית, לצד סינרגיה עם עסקיה הקיימים. המתח בין פוזיס וטאוס החל כנראה סביב העסקה הזו, "שהייתה גדולה מידי עבור פוזיס באותה התקופה", אומרים גורמים שהכירו את החברה באותו הזמן.

בינתיים, הקורונה הובילה לשגשוג בעסקי הליבה של נובולוג, המפעילה מרכז לוגיסטי במודיעין וצי של מאות כלי רכב, וכך גם תחומים אחרים כמו אשפוזי בית וניסויים קליניים. בשלב זה (שנת 2022) נסחרה החברה בשווי שיא של 1.8 מיליארד שקל.

"בעל השליטה 'התהפך'"

אבל כאשר הקורונה חלפה, התגלה כי לא כל הפעילויות החדשות שנרכשו מצליחות להגיע לרווחיות. "ובהדרגה, אודי פוזיס התהפך על טאוס", אומר גורם שהכיר את החברה מאז. טאוס עזב בשנת 2023, ובמקומו מונה למנכ"ל אביעד בוסי. "טאוס לא כל כך אהב את הלוגיסטיקה. היה לו חזון אחר לחברה, ואולי בגלל זה הוא גם לא השקיע מספיק בהתייעלות בחטיבת הלוגיסטיקה בתקופת כהונתו. אבל בוסי מאוד אהב את הלוגיסטיקה, וגם היה מנוסה בה", אומר גורם אחר שהיה בתפקיד בכיר בחברה באותו הזמן. "הוא הגיע אחרי שהרים את המרכז הלוגיסטי של טבע, סלא, המתחרה העיקרית של נובולוג".

בוסי, בתיאום עם אודי פוזיס שמונה ליו"ר, החל לבחון את הרכישות של טאוס. "חלקן נראו יציבות וחלקן לא, הן כנראה בוצעו במחירים גבוהים שאפיינו את שוק הביומד בתקופת הקורונה, ולהנהלה הנוכחית הן נראו לגמרי חסרות מיקוד", אומר הבכיר לשעבר. "בוסי יצא למהלך אסטרטגי כואב, אך חיוני לדעתו ולדעת פוזיס באותה התקופה, של מכירת חלק מן החברות הללו, מחיקות משמעותיות של ההשקעות שבוצעו באחרות (שהעבירו את נובולוג להפסד של 40 מיליון שקל ב-2023, ג"ו) וירידות במניה".

לאלה הצטרפה החלטת החברה בשנה לאחר מכן להחליף את מערכת ה־ERP (תוכנה לניהול משאבי ארגון). הבכיר לשעבר: "לא הייתה ברירה. המערכת הקיימת הייתה מוגבלת ועמדה על כרעי תרנגולת, נובולוג לא יכלה להתרחב. בלי החלפה של ה־ERP, לא הייתה היום נובולוג".

אך המהלך כשל מבחינה טכנית, ולקוחות החלו לעזוב את נובולוג, בהם לקוחות גדולים ומשמעותיים, למשל חברת התרופות פייזר. לקוחות אחרים החליטו שהסיכון בעבודה רק עם נובולוג הוא גדול מידי ופיצלו פעילות בינה לבין סלא. "זה היה משבר טכנולוגי, אבל גם משבר של ניהול קשרי לקוחות", אומר אותו גורם שהיה מעורב אז בחברה. "ובמקביל, הנהלת סלא של טבע התחזקה מאוד באותה התקופה". המניה קרסה בזמנו בעשרות אחוזים, למעשה, לא התאוששה מאז הנפילה ההיא.

גורמים המקורבים לנובולוג מספרים כי היה עוד גורם שהוביל לירידה במניה בשנים האחרונות. בתחילת 2026 התחיל אודי פוזיס (שהחזיק טרם הזרמת ההון הנוכחית ב־27% ממניות נובולוג), להביע עניין במכירת השליטה בחברה, ונפגש עם גורמים שונים. "זו הייתה הבעת אי אמון שפגעה במניה", אומר גורם שהיה מעורב בחברה באותה התקופה. כאשר המכירה לא צלחה, העביר את המושכות לבנו, עודד, שמונה לדירקטור במאי 2026.

נובולוג תחום עיסוק: לוגיסטיקה לתרופות, שירותי בריאות ובריאות דיגיטלית היסטוריה: נוסדה ב־1966 על ידי אליעזר פוזיס. נוהלה על ידי אודי פוזיס (בנו) שהכניס אליה את קרן פימי כמשקיעה ב־2013. החברה הונפקה ב־2017 ופימי יצאה ב־2019. נתונים: החברה נסחרת לפי שווי שוק של כ־390 מיליון שקל, נמוך בכחצי מבהנפקה. ההכנסות הסתכמו בשנה שעברה ב־1.8 מיליון שקל, והרווחים ב־4 מיליון שקל - ירידה של 90% לעומת 2024

מתיחות בצמרת

המתיחות בין דירקטוריון נובולוג, בראשות אריק שור, מנכ"ל תנובה לשעבר, לעודד פוזיס הייתה ברורה מהרגע הראשון. גורמים בדירקטוריון (שברובו מונה בברכתו של אודי פוזיס) סיפרו כי עודד התבטא בצורה אגרסיבית כלפיהם, ואילו פוזיס הבן טען כי הדירקטורים הסתירו ממנו מידע.

הדירקטורית ענת גבריאל, בין היתר סגנית נשיא ביוניליוור העולמית, פרשה רגע לפני התפוצצות מאבק השליטה, ככל הנראה על רקע המתח שנוצר בין הצדדים. עודד פוזיס מצידו האשים את הדירקטוריון במצב, וטען במכתב לחברה כי מסתמנת: "תמונה עגומה ומדאיגה של כישלון ניהולי חריף, עמוק ומתמשך, הגובל ברשלנות פושעת של ממש".

הדיעות חלוקות לגבי מה קרה אחר כך. עודד פוזיס טוען כי הדירקטוריון הרגיש את הקרקע רועדת תחת רגליו, וגייס הצעת השקעה מצד אלי דהן, בעלי קבוצת מובמנט, כדי לדלל את החזקותיה של משפחת פוזיס.

דהן מכיר את נובולוג כבר שנים רבות. ב־2019, בעיצומו של גל הרכישות, הוא מכר לה את החברות טרגט קר ואינפומד תמורת 82 מיליון שקל (עסקים שנותרו ברשותה גם היום ושבגינן לא בוצעו הפחתות שווי). בעקבות המכירה, שחלקה שולם במניות נובולוג, הפך דהן למשקיע בחברה ואף חתם עם אהוד פוזיס על הסכם שליטה, שנמשך עד תחילת 2023, אז בוטל ההסכם ודהן מכר את החזקותיו.

בסוף החודש שעבר הגיש דהן הצעת השקעה של 100 מיליון שקל בנובולוג החבוטה, כנגק הקצאה של כ־21% ממניותיה. השלמת המהלך הייתה הופכת אותו לבעל מניות שווה בכוחו לפוזיס, אך ככל הנראה לכזה שנהנה מתמיכת הדירקטוריון.

בשלב זה פעלה משפחת פוזיס בנחישות, רכשה מניות נובולוג מהפניקס וקבוצת ארקין ב-91 מיליון שקל, מחיר הגבוה ב־40% מהמחיר שבו נסחרו טרם הגשת הצעתו של דהן. הרכישה הגדילה את חלקה של המשפחה בנובולוג ל־44% והכריעה את המאבק. משזה קרה, כבר היה ברור שדירקטוריון החברה (למעט הדח"צים) הולך הביתה. חבריו לא חיכו לפיטוריהם והודיעו מיד על עזיבתם.

במקומם, מינה עודד פוזיס את עופר לינצ'בסקי המכהן כמנכ"ל קבוצת גדות; דורון סלע, מנכ"ל משווקת מוצרי אפל אייקון; ושגיא כדורי שכיהן כמנהל הכספים הגלובלי של שטראוס מים.

ועדיין, בסביבת הדירקטוריון המתפטר טוענים כי לא הם יזמו את ההצעה של דהן, וכי זו הגיעה כמה שבועות לפני שהמתיחות הגיעה לשיאה, וגם כי דהן הציע לפוזיס להיות שותף להשקעה, אך פוזיס לא היה מעוניין בכך.

מעסק משפחתי לסדרת אקזיטים של עשרות מיליונים: מסלול ההצלחה של אודי פוזיס בניגוד ליזמים שמתגלגלים בדרכים שונות אל תחום עיסוקם, במקרה של אהוד (אודי) פוזיס (בן 73) הדרך הייתה ברורה - הוא נולד לעסקי הפצת התרופות. אביו, אליעזר, הקים בשנות השישים חברה להפצת תרופות של חברת אביק, אז חברת הפארמה השנייה בגודלה בישראל. החברה, שנקראה פארם־אביק הפיצה את מוצרי אביק לבתי המרקחת, תחילה באזור ת"א ובהמשך ברחבי הארץ. לקראת סוף שנות ה־70, עם שחרורו מהצבא, נכנס פוזיס לעסק המשפחתי ומונה למנכ"ל פארם־אביק. תחת ניהולו, פעילות החברה התרחבה משמעותית, בין היתר הודות לקמפיינים פרסומיים שהעלתה לרדיו עבור תרופות ללא מרשם. כעבור עשור, בסוף שנות ה־80 נמכרה החברה לטבע תמורת 25 מיליון דולר, כשחלקו של פוזיס עמד על פי הדיווחים על 3 מיליון דולר. דרך עמוסה במשברים בתחילת שנות ה־80, במקביל לעבודתו בחברה המשפחתית, ביצע פוזיס את המהלך העסקי הראשון שלו מחוץ למשפחה, כשהקים יחד עם רמי קלוגר, חברו לספסל הלימודים במסלול העתודה האקדמאית בהנדסת מכונות באוניברסיטת בן גוריון, את יצרנית הטמפונים רוזתם. זו, ידעה עליות ומורדות לאורך שנות פעילותה, ואף נקלעה למשבר חריף בתחילת שנות ה־2000. לאחר תהליך הבראה משמעותי, נמכרה רוזתם (שהפכה לספקית הטמפונים של רשת וול מארט) לידי יצרנית המגבונים הלחים על-בד, של מושב משואות יצחק, תמורת 65 מיליון דולר. כחצי מהסכום, 33 מיליון דולר, זרם לבעלי המניות ובראשם פוזיס, כשהיתר שימש לכיסוי חובות שצברה רוזתם. אבל את הצפת הערך המשמעותית ביותר, חב פוזיס לעסקים שבהם צמח. בשנת 1993, כשהוא חמוש במזומנים ובניסיון שצבר, הצטרף פוזיס לעסק המשפחתי - פארם אפ, שתהפוך לימים לנובולוג. החברה התמקדה בהפצת תרופות מרשם של יצרניות תרופות מקומיות ובינלאומיות לבתי מרקחת, והפכה לשחקנית הגדולה בשוק. בתחילת העשור הקודם מכר פוזיס, יחד עם שותפו שאול קוברינסקי כמחצית ממניות החברה לקרן ההשקעות פימי של ישי דוידי תמורת 85 מיליון שקל. יחד עם פימי, הובילו פוזיס וקוברינסקי לפני כעשור הנפקה מוצלחת של החברה בבורסה בת"א לפי שווי של 550 מיליון שקל. במסגרת ההנפקה, מכר פוזיס מניות בתמורה ל־82 מיליון שקל, בעוד פימי מכרה נתח גדול יותר תמורת 192 מיליון שקל, תוך שהם רושמים הצפת ערך משמעותית. פרשת תיאום המחירים בתווך, ביצע פוזיס אקזיט נוסף בעסקיו, כשמכר בתחילת שנות האלפיים את חברת פארמה גרין, שהחזיקה בזיכיון להפצת חטיף האנרגיה "אנרג'י", לידי חברת עלית תמורת 6 מיליון דולר. למכירה נלווה טון צורם, לאחר שפוזיס יחד עם מנכ"ל החברה מוטי כהן, עמדו במרכזה של חקירה מצד רשות ההגבלים העסקיים, הנוגעת לתיאום מחירים שביצעו מול מפיצת מותג מתחרה ("קורני"). לבסוף, בית המשפט הרשיע את פוזיס, והוא נקנס ב־100 אלף שקל ונשלח לשלושה חודשי עבודות שירות. בעבר נטען בתקשורת הכלכלית, כי לצד עסקיו, פוזיס השקיע חלק משמעותי מהונו גם בתחום הנדל"ן ובשוק ההון, השקעות שהניבו לו על פי הנטען רווחים גבוהים אף מאלה שאותם צבר במיזמיו העסקיים השונים. קראו עוד

קריסה של 90% ברווח

גם לאחר שמשפחת פוזיס צלחה את השבוע הסוער בו אוימה שליטתה, בעיות היסוד של החברה עדיין קיימות. חטיבת הלוגיסטיקה, שמהווה 86% מהכנסות החברה, רושמת שיעורי רווחיות נמוכים, והיא רשמה אשתקד ירידה של 14% בהכנסות לעומת 2024 (ל־1.6 מיליארד שקל).

החטיבות האחרות, שירותי הבריאות והבריאות הדיגיטלית, דווקא צמחו וחטיבת שירותי הבריאות עברה מהפסד לרווח, אבל חלקן הכולל בעוגה נמוך. הרווח הנקי של החברה עמד על כ-4 מיליון שקל בלבד - ירידה של 90% לעומת הרווח ב־2024.

גורמים המקורבים לחברה טוענים כי לקוחות שעזבו את החברה הם לקוחות שנתנו לה את תנאי התשלום הטובים ביותר. "לא כל הרבעונים הם חיוביים תזרימית. כדי להתקדם, החברה זקוקה להשקעה פנימה כמו זו שהציע דהן". מנגד, יש מי שסבור שאותם לקוחות שעזבו, דוגמת פייזר, לא יוכלו להיות זמן רב לקוחות של סלא, ששייכת לטבע, המתחרה הגנרית שלהם.

גורמים שהיו מקורבים לחברה בעבר מספרים כי המנכ"ל בוסי והדירקטוריון שעזב, עבדו על תוכנית אסטרטגית שכללה הקמת פעילויות חדשות בתחומים משיקים ללוגיסטיקה, חיזוק חטיבת הניסויים הקליניים ורשת מרפאות העיניים עין טל. לא ידוע עד כמה עודד פוזיס עומד מאחורי התוכנית הזו (שבינתיים לא החל יישומה). מעבר לכך, ברור לכל הנוגעים בדבר כי חטיבת הלוגיסטיקה צריכה לעבור התייעלות נוספת, ולהרוויח מחדש את אמון הלקוחות שעזבו.

משקיעים בנובולוג או כאלה הבוחנים השקעה בחברה כעת ציינו גם את מעמדו של עודד פוזיס בחברה. כדי לאפשר את השקעתם, הם ירצו לראות יחסים טובים בינו לבין ההנהלה וחברי הדירקטוריון החדשים, וחופש פעולה לגורמים המקצועיים.

ממשפחת פוזיס ונובולוג נמסר בתגובה: "נובולוג ממוקדת ביישום מהלכים לחיזוק ביצועיה העסקיים, הגדלת הרווחיות ומימוש פוטנציאל החברה. בתקופה הקרובה יושם דגש על חיזוק פעילויות הקבוצה לרבות בתחום הלוגיסטיקה, שיפור היעילות, המצוינות התפעולית והמשך פיתוח מנועי הצמיחה.

"נובולוג היא מהחברות המובילות בשוק הבריאות ומחזיקה בנכסים משמעותיים, אותם היא ממוקדת לתרגם לשיפור בביצועים, להרחבת הפעילות וליצירת ערך ארוך טווח לחברה ולכלל בעלי מניותיה״.

אריק שור העדיף לא להתראיין לכתבה.