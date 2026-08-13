מה השתנה בה? אקמן חוזר להשקיע במניה שממנה ברח בהפסד ענק

ביל אקמן, מהמשקיעים הבולטים בוול סטריט, ביצע בשבועות האחרונים שורה של השקעות חדשות. אלה נחשפו במכתב לבעלי המניות שצורף לדוחות הרבעוניים של פרשינג סקוור הולדינגס, זרוע ההשקעות הציבורית המנוהלת על ידי חברת ההשקעות פרשינג סקוור.

היו אלה הדוחות הראשונים שפורסמו מאז שהחברה הונפקה לציבור באפריל.

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בין שש החברות החדשות שנוספו לתיק נמצאות ויזה , מאסטרקארד, S&P Global, אינטרקונטיננטל אקסצ'יינג' ואלקון , אך ההשקעה המסקרנת ביותר היא ללא ספק בנטפליקס .

הציץ ונפגע

אקמן רכש מניות נטפליקס לראשונה ב-2022 ומכר כעבור שלושה חודשים בלבד בהפסד משמעותי. "כאשר השקענו לראשונה בתחילת 2022", כתב אקמן, "המשקיעים חששו מהחרפה של מירוץ ההשקעות בתוכן בין שורה ארוכה של מתחרים חדשים בתחום הסטרימינג".

באפריל 2022 דיווחה נטפליקס על הירידה הראשונה במספר המנויים שלה מזה עשור, לאחר שאיבדה כ-200 אלף מנויים ברבעון הראשון. השעיית השירות ברוסיה עם פרוץ המלחמה באוקראינה פגעה בחברה משמעותית וגרעה ממנה כ-700 אלף מנויים נוספים.

המניה צנחה ב-35%, מה שהוביל את אקמן למכור את 3.1 מיליון המניות שהחזיקה בחברה, תוך ספיגת הפסד של יותר מ-400 מיליון דולר. אקמן הודה כי התוכניות של נטפליקס להשיק מסלול מנויים הנתמך בפרסום ולהילחם בתופעת שיתוף הסיסמאות היו הגיוניות מבחינה אסטרטגית, אך גם הפכו את פעילות החברה לפחות צפויה בטווח הקצר.

כעת הוא חוזר לענקית הסטרימינג, שזינקה מאז אפריל 2022 בכ-650%.

למה עכשיו?

עתה אומר אקמן: "נטפליקס ניצחה למעשה במלחמות הסטרימינג".

פרשינג סקוור ציינה כי נטפליקס היא כיום פלטפורמת הסטרימינג הדומיננטית בעולם, עם יותר מ-325 מיליון מנויים. כמעט כפול מסך המנויים המשותף של שתי המתחרות הקרובות ביותר שלה - Disney+ של וולט דיסני ו-HBO Max של וורנר ברוס דיסקברי.

עוד צוין כי ענקית הסטרימינג ממירה כיום כ-90% מהרווחים שלה לתזרים מזומנים חופשי, אשר מופנה בעיקר לרכישות עצמיות של מניות.

בפרשינג סקוור הדגישו כי פעילות הפרסום של נטפליקס צמחה במהירות לכיוון הכנסות של כ-3 מיליארד דולר, בעוד שמסלול המנויים המוזל הנתמך בפרסום מרחיב את קהל היעד הפוטנציאלי של החברה בקרב צרכנים רגישי מחיר, במיוחד בשווקים הבינלאומיים.

"ההזדמנות שלנו נוצרה לאחר שמניית נטפליקס ירדה בכ-50% משיאה ביוני 2025, מכפיל הרווח העתידי ירד מרמה של יותר מ-40 ל-21. הירידה החלה על רקע אי-ודאות ממושכת סביב ניסיונה של החברה לרכוש את וורנר ברוס דיסקברי, עסקה שבסופו של דבר לא יצאה לפועל בפברואר 2026, מה שאפשר לנטפליקס לקבל דמי ביטול בסך 2.8 מיליארד דולר.

"מאז, תשומת הלב של המשקיעים עברה לחששות מהתמתנות במגמות המעורבות של המשתמשים ולסיכון ארוך הטווח שטכנולוגיית וידאו מבוססת בינה מלאכותית עלולה להציב לתעשיית יצירת התוכן", נכתב.

במכתב הוסיף אקמן ש"בהסתכלות קדימה, אנו מצפים שנטפליקס תמשיך להגדיל את הכנסותיה בקצב דו-ספרתי, כאשר עלויות התוכן יצמחו בקצב איטי יותר מההכנסות, מה שימשיך לתמוך בהתרחבות שיעורי הרווחיות. בשילוב עם תוכנית רכישה עצמית משמעותית של מניות, אנו מעריכים כי הרווח למניה יוכל לצמוח בקצב הקרוב ל-20% בשנה".

"להערכתנו, מכפיל השווי הנוכחי של החברה משקף הנחה משמעותית ביחס לעסק בעל פרופיל צמיחה כה חזק ומעמד כה דומיננטי בשוק", הוסיפה החברה.

ביולי דיווחה נטפליקס על הכנסות של 12.56 מיליארד דולר ברבעון השני, מעט מתחת לציפיות האנליסטים, בעוד שהרווח למניה, שעמד על 0.80 דולר, עלה על תחזיות וול סטריט.

כל אזורי הפעילות רשמו צמיחה בהכנסות, כאשר אמריקה הלטינית הובילה עם צמיחה של 21%, ואזור אסיה-פסיפיק רשם צמיחה של 16%. נטפליקס ציינה גם כי תוכן חי צפוי להוות כ-5% מתקציב התוכן שלה, אך היה אחראי לשישה מתוך עשרת ימי הגיוס הגדולים ביותר של מנויים חדשים בחמש השנים האחרונות.

במקביל, לרבעון השלישי צופה החברה הכנסות של 12.86 מיליארד דולר ורווח למניה של 0.82 דולר - תחזית נמוכה מציפיות השוק. החברה גם צמצמה את טווח תחזית ההכנסות השנתית שלה ל-51-51.4 מיליארד דולר.

מניית נטפליקס ירדה ביותר מ-20% מתחילת השנה, בעוד שמניות דיסני ווורנר ברוס דיסקברי רשמו ירידות מתונות יותר.