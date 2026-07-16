נטפליקס פספסה בשורת ההכנסות ומנמיכה תחזיות. המניה נופלת

ענקית הסטרימינג נטפליקס מפרסמת בשעה זו את התוצאות הפיננסיות שלה לרבעון השני של 2026. החברה דיווחה על הכנסות של 12.5 מיליארד דולר, ובכך פיספסה מעט את תחזיות האנליסטים שעמדו על 12.58 מיליארד דולר. בשורת הרווח למניה, החברה דיווחה על רווח של 0.8 דולר למניה, ועקפה במעט את תחזיות האנליסטים שעמדו על 0.79 דולר למניה.

מיד לאחר פרסום הדוחות, מניית החברה משילה כ-4% לאחר שירדה בכ-18% מתחילת השנה עד כה.

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נטפליקס צופה צמיחה של 12% בהכנסות ברבעון השלישי, והותירה את תחזית 2026 ללא שינוי מהותי. החברה צמצמה את טווח תחזית ההכנסות השנתית ל־ 51-51.4 מיליארד דולר , לעומת טווח קודם של 50.7-51.7 מיליארד דולר .

נטפליקס מסרה כי התחזית המעודכנת משקפת את ההערכות הקודמות שלה, אך צמצום הטווח מעיד על רמת ודאות גבוהה יותר לגבי ביצועי החברה בהמשך השנה.

לפי ענקית הסטרימינג רמת המעורבות של הצופים בתכנים נותרה גבוהה, וציינה כי אירועים חיים היו בין מוקדי המשיכה המרכזיים למנויים. לדברי החברה, המשתמשים צפו ביותר מ־ 97 מיליארד שעות תוכן במחצית הראשונה של השנה.

נתון המעורבות זוכה לתשומת לב מיוחדת לאחר דיווחים שלפיהם הצפייה בסדרות של נטפליקס נוטה לרדת לאחר העונה הראשונה, ולכן המשקיעים בוחנים האם החברה מצליחה לשמור על עניין מתמשך בתכניה.

תחום הפרסום ממשיך להיות מנוע צמיחה מרכזי עבור נטפליקס, במיוחד לאחר שהגידול במספר המנויים בשירותי הסטרימינג התמתן והחברות בענף מחפשות מקורות הכנסה חדשים.

החברה עדיין צופה להכפיל בקירוב את הכנסות הפרסום השנה לכ־3 מיליארד דולר. בנוסף, נטפליקס ציינה כי היא נמצאת ב"שלבים מתקדמים" של משא ומתן עם מפרסמים בארה"ב במסגרת עסקאות ה־Upfront, וצופה כי ההתחייבויות ייסגרו בשבועות הקרובים.

לדברי החברה, אירועי ספורט חיים ממשיכים למשוך ביקוש מצד מפרסמים, ובהם גביע העולם לנשים, משחקי NFL נוספים, אירועי MLB ו־WWE.

מרחיבה את גבולות הסטרימינג

בניסיון לשמור את הצופים אצלה ולמנוע מהם לזלוג לפלטפורמות מתחרות, נטפליקס מובילה מספר מהלכים שיכולים להוות אסטרטגיה שמרחיבה את גבולות הסטרימינג הקלאסי שלה.

ראשית, החברה בוחנת שינוי כיוון מסקרן עם שילובם של ערוצי שידור מסורתיים (ברודקאסט) בפלטפורמה. סנונית ראשונה לכך היא עסקה שנחשפה לאחרונה עם קבוצת התקשורת הצרפתית TF1, שתעניק למנויים בצרפת גישה לערוצי השידור החי ולתכני ה-VOD של הרשת.

במקביל, נטפליקס מנסה להיכנס לתחרות מול טיקטוק ויוטיוב ומשקיעה בהפקת תכני וידאו קצרים (3 עד 20 דקות) בנושאי לייף סטייל, בישול ואופנה, בשיתוף-פעולה עם מותגי על כמו "ווג" ו"קוסמופוליטן". המהלך נועד להבטיח שלצופים לא תהיה שום סיבה לצאת מהאפליקציה בדומה לשאר הרשתות.

ריד הייסטינגס, מייסד נטפליקס ומי שהיה יו"ר הדירקטוריון, עזב את הבורד בחודש שעבר עם סיום כהונתו. הייסטינגס פרש מתפקיד המנכ"ל בשנת 2023. גרג פיטרס, ששימש כסמנכ"ל התפעול, נכנס לתפקיד מנכ"ל משותף לצד טד סרנדוס.