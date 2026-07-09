על אואזיס משודר: נטפליקס

ז'אנר: מותחן מסתורין

מספר עונות: 1

פרקים: 8

משך כל פרק: 50-40 דק'

במאים: דיוויד פינילוס, אנה דה אלווה, לינו אסקאלרה

שחקנים (על פי סדר הא'-ב'): טומי אגילרה, אנה גארסס, פאקו טוס, ורוניקה סאנצ'ס, ויקטוריה קנטש, ברטה קסטאניה

שפה: ספרדית

זמן עלייה: יוני 2026

קל לדמיין "אואזיס". רק המילה מעלה מחשבות על עצי קוקוס, חופים תכולים ושמש נעימה (אלא אם קופצת לראש דווקא להקת החוליגנים של האחים גלאגר). השם שניתן לסדרה שעלתה לאחרונה בנטפליקס נועד לייצר אירוניה: הלוקיישן חלומי, אך מתחת לפני השטח רווי שחיתות ופשע. בכך הוא הופך לסוג של כלא.

● "העד" חוזרת לרצח שזעזע את בריטניה בשנות התשעים, ונותנת מקום אמיתי לקורבנות

● הסדרה בכיכובה של אלישיה סילברסטון מעלה שאלות על מה שעובר בדם

לא רק המקום משנה את צורתו כהרף עין - תדירות הטוויסטים בסדרה גבוהה והיא מצליחה למתוח, וכמובן להטעות את הצופים ולגרום להם לחשוד בכל פעם בדמות אחרת. גם המקום עצמו הופך לדמות שאי אפשר לברוח ממנה.

תקציר העלילה

אתר הנופש היוקרתי אואזיס אינפיניטי בספרד. המקום שאליו מגיעים משפחות ובני נוער עשירים לחופשת קיץ מהחלומות. כמובן שהחלום הופך לסיוט כשצעירה בשם סליה (קנטש) נעלמת ללא עקבות, והמשטרה נאלצת לסגור את המקום ולאסור על כלל האורחים לעזוב, עד שהאמת תתגלה. החוקרים מגלים בדרכם בגידות, אינטרסים כלכליים, מאבקי כוח ושקרים.

בלב העלילה

העיסוק בשחיתות על המסך הקטן והגדול חוזר על עצמו שוב ושוב. סרטים כמו "מוות על הנילוס", "התפריט", וסדרות כמו "אליטה" ו"הלוטוס הלבן" שהפכה לתופעה של הז'אנר.

גם בגזרה המקומית שודרה לאחרונה סדרה במתכון המוכר, "רצח בים המלח", בכיכובה של ניב סולטן ("טהרן", "יש לה את זה") שמתרחשת בתקופת הקורונה. לתקופה זו, אגב, יש דמיון מה לחוויה בריזורט אואזיס - המקום הסגור שמייצר תחושה של כלא, מצב שיוצר לחץ דרמטי מתמשך. עוד מן המשותף: בשני המקרים עולה טענה של "מושך בחוטים", גורם שמפעיל הכול מלמעלה ומעורר ספקולציות לגבי כלל ההתרחשויות.

יוקר המחיה המאמיר, ולא רק בישראל, העמיק באופן טבעי את הפערים החברתיים וחיזק את העניין של הציבור בעיסוק בהם. כך שסדרות העוסקות בעשירים הן רק מתבקשות. על אחת כמה וכמה נוכח הצלחה של סדרות כמו "יורשים", ששם ניכר כיצד כסף וקשרים מאפשרים לחמוק מפני החוקים ומנציחים אי-שוויון. כך הן גם מדברות על שחיתות מוסדית, כשהמשטרה, ותאגידים מוצגים כגופים שליליים. ואגב ריזורטים יוקרתיים, בלב "היורשים" ניצבת שערורייה בניהול הקרוזים של החברה שבבעלות משפחת רוי.

ב"אואזיס" אין דמות אחת מרכזית, אלא אנסמבל שכולו רלוונטי לעלילה - בתור התחלה כי כולם חשודים, רק לא בעלי התפקידים החשובים.

ספוילר

אחד מן הגילויים המרכזיים בעלילה הוא שסליה תכננה את ההיעלמות שלה, כשגילתה מידע פלילי על אנשים בעלי השפעה. היא הבינה שאם תפנה למשטרה, עשויים לטייח את הראיות בשל הקשרים הברורים בין הון וכוח. לפיכך החליטה ליצור אירוע שיביא לסגירת אתר הנופש כשהחשודים "כלואים" בתוכו - ובכך ייחשפו המעורבים.

עוד התגלה כי בעל אתר הנופש וגם החוקרת עצמה מעורבים בפרשה שנוגעת לרשת סחר בסמים ושחיתות. שוב, בעלי הכוח לא כל כך תמימים.

3 דברים שכדאי לדעת

● הצילומים התרחשו בעיקר בטנריף שבאיים הקנריים, והלוקיישנים של מלונות יוקרה, חופים ובתי נופש היו אמיתיים. זאת מתוך כוונה של ההפקה לתת תמונה משקפת של יוקרה אמיתית.

● אחד היוצרים הראשיים, רמון קמפוס, אמר שהסדרה מבקשת בין היתר להתמקד בחברות צעירה, בהחלטות מעצבות חיים וסודות בגיל ההתבגרות. האנרגיות של הצעירים בולטות מאוד על רקע אווירת החוף, שנעכרת עם היעלמותה של סליה.

● מלבד הצעירים העולים, מככבים בסדרה שחקנים ותיקים ומוכרים בספרד. אחד מהם הוא פאקו טוס, שמוכר לציבור בישראל מהלהיט שעלה בנטפליקס ב-2017, "בית הנייר", שם שיחק את "מוסקבה", ששדד יחד עם כנופיית עבריינים את המטבעה המלכותית בספרד.

עוד מהז'אנר

º מי הרג את שרה? (2021) - מותחן מקסיקני במסגרתו אלכס גוסמן (מנולו קרדונה) נשלח לכלא ל-18 שנה לאחר שהואשם ברצח אחותו, שרה (שימנה למדריד). אלכס מתעקש שלא ביצע את הפשע ולאחר השחרור שלו יוצא לנקות את שמו, וגם לגלות מי באמת רצח את אחותו.

º אחד מאיתנו משקר (2022) - דרמת מתח לנוער בת שתי עונות, מבוססת על ספרה של קארן מ .מקמנוס. חמישה תיכוניסטים נכנסים לריתוק, אבל רק ארבעה יוצאים ממנו בחיים - וכמובן הופכים לחשודים. כל אחד מהם מסתיר סוד ואוחז במניע אפשרי לרצח הנער שמת. גם כאן העלילה רוויה בתפניות, חשדות ושקרים, כנהוג בז'אנר.

סדרה לחכות לה

לנטרנים



תשודר: HBO Max

זמן עלייה: 16.8.2026

מספר עונות: 1

מספר פרקים: 8

סדרת גיבורי-על מבוססת על דמויות מבית DC. שניים מחברי הגרין לנטרן, האל ג'ורדן (קייל צ'נדלר) וג'ון סטיוארט (אהרון פייר), חוקרים רצח. עם התקדמות החקירה הם מגלים שהמקרה נוגע לעניין רחב הרבה יותר מכפי שסברו, כזה שיש בכוחו להשפיע על כלל היקום.

סדרה לחזור אליה

הזוג המושלם

משודר: נטפליקס

זמן עלייה: 2024

מספר עונות: 1

מספר פרקים: 6

מיני סדרה מבית נטפליקס המבוססת על ספרה של אלין הילברנד, ובה משפחה עשירה, חתונה, רצח ותעלומה המתרחשת באי היוקרתי ננטאקט, ארה"ב. יום לפני החתונה של הזוג המושלם, כך לפחות טוען שמה של הסדרה, מתגלה גופה על החוף. כל האורחים הופכים לחשודים. בכיכובה של ניקול קידמן ("מולן רוז'"/ "שקרים קטנים גדולים").