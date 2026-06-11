על "דם אירי" ז'אנר: דרמת מתח

מספר עונות: 1

פרקים: 6

משך כל פרק: 60-40 דק'

במאית: מולי מקלין

שחקנים (על פי סדר הא'-ב'): ג'ייסון או'מארה, דרבלה מלוי, אלישיה סילברסטון, סימון קירבי, וונדי קרוסון

שפה: אנגלית

זמן עלייה: מאי 2026

"אתן רוצות לדעת איך הגעתי לכאן? האמת היא שאני מאשימה את אבא שלי". במילים האלה נפתחת הסדרה החדשה "דם אירי", והן חושפות את ההערצה של פיונה (אלישיה סילברסטון), עורכת דין מצליחה המתגוררת בלוס אנג'לס, להוריה בילדותה. ביום אחד המשפחה המושלמת שלה נהרסה כאשר (לכאורה) אביה הכה את אימה ונטש אותן. הבחירה המקצועית של פיונה, עורכת דין לענייני גירושין, מחדדת את ההשפעה של האירוע הזה, המפץ הגדול, על חייה.

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בהמשך מתברר שהזיכרון של פיונה לגבי אביה לא מדויק, ושהוא עוצב והושפע רבות מאימה, שבנתה לה מצג שווא כדי להגן עליה. פיונה בטוחה בגרסה שלה בתחילת הסדרה, וזו ניצבת אל מול מה שנגלה לה בהמשך.

במשך ששת פרקי הסדרה, המשודרת ביס ובסלקום טי.וי, אנו עדים למערכת היחסים הנבנית מחדש בין פיונה לאביה, דקלן (ג'ייסון או'מארה) שכבר בתחילת הסדרה מתגלה שהוא נפטר. כך הוא נעדר בילדותה, אבל נוכח הרבה יותר לאחר מותו, כשהוא מנהל את העלילה דרך רמזים ופלאשבקים ומסמן לה סיפור חלופי על פני זה שהציעה לה אמה.

הוא ממש לא נעצר בלהיות הדמות האדישה כלפיה, כפי שטוען הנרטיב שינקה בילדותה. במובן מסוים היא נותרה הילדה הקטנה, מושפעת להפליא מהחוויה הקשורה להוריה.

תקציר העלילה

אביה של פיונה נעלם מחייה בילדותה. יום אחד היא מקבלת ממנו חבילה מסתורית שמכילה מסמכים, תמונות ורמזים מוצפנים. היא טסה בעקבותיה לאירלנד, כדי להבין למה האב, דקלן, נטש אותה. מהר מאוד היא מגלה שהוא מת אבל הנסיעה לא מסתכמת בכך, אלא מתארכת וחושפת סודות משפחתיים, שקרים ובעיקר נרטיב חלופי לזה שהכירה. המזוודה הופכת לדרך היחידה לתקשר עמו ולהבין מי הוא היה באמת.

מהסדרה הצופים למדים שדקלן תכנן הכול מראש. בתחילה נראה שהרמזים שהותיר הם אקראיים וחסרי משמעות, אבל מתברר שהכול היה מדויק: הצעצוע הישן, התיק, הכונן והמסמכים- כל אלה הושארו כך שפיונה תהיה היחידה שתוכל להרכיב את הפאזל.

בלב העלילה

הסדרה מציגה שתי גישות שונות להתנהלות, ולהורות בעצם. מצד אחד האם מרי (ונדי קרוסון) מסתירה את האמת על אביה, שהסתבך עם אנשים מפוקפקים, כדי להגן עליה מפני סכנות. מצד שני האב דקלן משאיר רמזים לפיונה כדי שתוכל לגלות את האמת בעצמה.

מרי היא זו שעיצבה לפיונה את התמונה במשך עשרות שנים, ואנו עדים לפירוק שלה עם התקדמות העלילה. כבר בפרק הראשון מתברר לפיונה שאביה לא הכה את אימה, אלא אנשים שהוא הסתבך איתם ופרצו לביתם. כך בהדרגה, הזיכרון של פיונה מתפורר.

אף אחד מההורים לא חף מאחריות. דקלן אומנם הסתבך עם אנשים מפוקפקים, אבל גם מרי, שנראית תמימה, מתגלית כמורכבת וכמי שמסתירה מידע. כך, לא רק שהנרטיב של המשפחה המושלמת מתפרק, אלא גם הדיכוטומיה של טוב ורע, וראיית ההורה כגיבור, הנהוגה אצל ילדים, נמוגה לה.

שם הסדרה רומז שלא משנה כמה רחוק פיונה נמצאת, אירלנד והעבר המשפחתי של אביה זורמים לה בדם. מהבחינה הזו הסדרה נוגעת לזהות, לשייכות ולהיסטוריה, שכן לא רק גנים עוברים במשפחה, אלא גם זיכרונות וסודות. דם בסדרה הוא לא רק עניין ביולוגי אלא גם רגשי ומשפחתי (והשם גם מרמז לאלימות ולעבר הפלילי של דקלן).

לצד זאת מתקיימת תנועה בין מה שעובר במשפחה לבין הבחירות שאנו עושים בעצמנו. פיונה רשאית במובן מסוים לבחור מה היא לוקחת איתה ואיך היא בוחרת לפעול. בתור מבוגרת, היא הופכת שוב לילדה הקטנה, משלימה את הפער ומעצבת את הזיכרון שלה מחדש, גם אם האב כבר מת ובכך שוב נעדר. פיונה סוגרת מעגל אבל סיום הסדרה נותר פתוח בחלקו, מה שמותיר צוהר לעונה שנייה. נראה ששווה לחכות לה, ולא רק בגלל המשחק המרשים של הקאסט.

ספוילר

הסדרה מלמדת בקצב שלה שדקלן תכנן הכול מראש. פיונה מצליחה להבין למי היה חלק במוות של אביה, אבל גם שהוא רק צלע אחת במערכת רחבה ומסועפת יותר שנוגעת לכספים, לשחיתויות ולאינטראקציות עם אנשים לא פשוטים, בלשון המעטה.

ביקורות מהעולם

הביקורת על הסדרה חיוביות ברובן. באתר Rotten Tomatoes היא זכתה לתשבוחות על האווירה, על המשחק של או'מארה (לגמרי בצדק) ועל נקודות המפנה. מנגד, כמה וכמה צופים מצאו שהקצב של הסדרה איטי למדי.

3 דברים שכדאי לדעת

● הסדרה, הפקה משותפת לאירלנד, קנדה וארה"ב, הייתה לאחת מהסדרות הנצפות ביותר בפלטפורמה שבה היא משודרת בחו"ל, וכבר נודע על חידושה לעונה שנייה. במהלך הצילומים נקראה זמנית Croked ("עקום"), ורק בהמשך קיבלה את שמה הסופי.

● סילברסטון (פיונה), שזכורה עוד מימיה ב"קלולס" בניינטיז, היא מפיקה בפועל של הסדרה, והצטרפה לפרויקט עוד כשהיה רעיון ראשוני ולא מפותח.

● או'מארה נולד בדבלין ולכן המבטא שלו מרגיש כה אותנטי. בין עבודותיו דיבב את באטמן בכמה מסרטי האנימציה של DC. בכך יש לו מן המשותף עם סילברסטון, ששיחקה ב"באטמן ורובין" (1997) את באטגירל.

עוד מהז'אנר

● ברודצ'רץ - דרמת פשע בריטית שמתרחשת בעיירת חוף קטנה באנגליה, ברודצ'רץ. בעונה הראשונה מציאת גופה של ילד בן 11 מטלטלת את תושבי העיירה וגורמת לבהלה, לחשדנות גוברת ולחשיפת סודות אפלים. אלק (דיוויד טננט) ואלי (אוליביה קולמן הנפלאה ומעוטרת האוסקרים) הם בלשים שמובילים את החקירה ומנסים לאתר את הרוצח בקהילה, כשלכל אחד מהתושבים יש מה להסתיר.

● הנפילה - עוד סדרה שמתרחשת באירלנד, הפעם בבלפסט. פול (ג'יימי דורנן, "50 גוונים של אפור"), איש משפחה נורמטיבי כלפי חוץ, מנהל חיים כפולים. מתחת לפני השטח הוא רוצח סדרתי שמטריד צעירות בעיר. הבלשית סטלה (ג'יליאן אנדרסון, "חינוך מיני") מנסה לאתר אותו, ותוך כדי מתמודדת עם לחץ ציבורי כבד. משודר: Yes

סדרה לחכות לה

Lucky



תשודר: אפל Tv

זמן עלייה: 15.7

מספר עונות: עונה 1

מיני סדרה המבוססת על רב המכר של מריסה סטפלי. לוקי (אניה טיילור-ג'וי מ"גמביט המלכה") גדלה בעולם של פשע אבל ניסתה להותיר את החיים האלה מאחוריה. כששוד גדול משתבש היא נאלצת לברוח מהמשטרה ומארגון פשע על בסיס הכישורים שרכשה בעולמות אפלים. במקביל היא מגלה שהאנשים שחשבה שקרובים אליה הסתירו ממנה סודות מסוכנים.

סדרה לחזור אליה

החוטאים



משודר: נטפליקס

זמן עלייה: 2017

מספר עונות: 4

מספר פרקים: 32

סדרת מתח. הארי אמברוז (ביל פולמן) הוא בלש שמנסה לפענח תעלומה מרכזית אחרת בכל עונה. בראשונה, אישה נורמטיבית למראה בשם קורה (ג'סיקה בייל) דוקרת למוות אדם שאינה מכירה לעיני עדים וללא מניע ברור. בחקירתו הארי חושף טראומות וסודות מהעבר, ומנסה להבין את הפסיכולוגיה מאחורי הפשע. ראוי לציון: הבחירה בשיר Huggin & Kissin שמטרגר את קורה ומקדם את העלילה היא לא פחות ממושלמת.