השינוי הצפוי במבנה השליטה בחברת הנדל"ן ג'י סיטי עלול להשליך על מינויה של המנכ"ל המיועדת של החברה, קרן כליפה. כזכור, באמצע חודש יוני דיווחה ג'י סיטי לבורסה שבעל השליטה, חיים כצמן, יפרוש מתפקיד מנכ"ל החברה בסוף ינואר הקרוב, וכליפה תמונה תחתיו.

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כליפה מונתה לתפקיד מנכ"לית חטיבת הנדל"ן בישראל של ג'י סיטי בשנת 2022, עם הצטרפותה לחברה. בהמשך מונתה גם לתפקיד סמנכ"לית תפעול של החברה ובשנת 2024 למשנה למנכ"ל. היא נחשבת לדמות בכירה בעולם הנדל"ן המניב בארץ. בעבר שימשה כסמנכ"לית מחלקת נכסי הנדל"ן של חברת הביטוח הראל, אז ניהלה נכסים בשווי של כ־15 מיליארד שקל.

בשבוע שעבר הצטרפה חברת הנדל"ן המניב ישפרו־תנופורט, שבבעלות כידן דהרי וירון אדיב, לחברת ארי נדל"ן של צחי אבו, בעסקה לרכישת השליטה בג'י סיטי. במסגרת העסקה, תרכוש שותפות שיקימו ארי נדל"ן וישפרו (בחלקים שווים) 26% ממניות ג'י סיטי מידי חברת נורסטאר של כצמן תמורת 661 מיליון שקל, עם אופציה להגדיל את חלקן בהמשך ל־33% (בעוד נורסטאר תדולל ל־21% לעומת כ־54% היום). לשותפות תהיה הזכות למנות רוב מקרב הדירקטורים הרגילים של ג'י סיטי, לרבות יו"ר הדירקטוריון.

"עם הידיים בנכסים"

במקרים רבים, שינוי שליטה בחברה ציבורית הוביל למינוי מנכ"ל מטעם הרוכשים, כשבמקרה של ג'י סיטי לאבו ודהרי תוכניות לנער את חברת הנדל"ן. בשבוע שעבר, הצהיר דהרי כי בכוונתו לתמוך בתוכנית למיקוד החברה בעסקיה בישראל והורדת המינוף הגבוה שלה.

לדבריו "הרבה שנים ג'י סיטי התרכזה במהלכים פיננסיים ומבנים ארגוניים, אנחנו רוצים להחזיר אותה להיות חברת נדל"ן מובילה, מה שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב, בלי יותר מדי התחכמויות. מהרגע שאנו נקבל את המושכות, נוריד בצורה דרמטית את ההוצאות ואת המינוף. אנחנו רוצים גם לייצב את החברה מבחינת הניהול, כשגם אני וגם צחי ננהל את החברה באופן שוטף, ונהיה 'עם הידיים' בנכסים. וכמובן, במקביל למכור נכסים בחו"ל".

ג'י סיטי העוסקת ברכישה, פיתוח וניהול של נדל"ן מניב, בדגש על מרכזי מסחר, מחזיקה ב־85 נכסים ברחבי העולם הפזורים בישראל, פולין, סקנדינביה, ארה"ב, קנדה וברזיל. החברה נסחרת בשווי של 2.3 מיליארד שקל לאחר זינוק של מעל 60% מתחילת השנה.

"אנחנו הולכים להפוך את ג'י סיטי לאימפריית נדל"ן ולהחזיר אותה למקומה הטבעי", הצהיר דהרי, בשיחה עם גלובס. "כבר הוכחתי שיש לי ניסיון בלטפל בחברות גדולות, להבריא אותן ולהביא אותן לקדמת הבמה. עכשיו זה הזמן להחזיר את ג'י סיטי לימיה הגדולים. יחד עם צחי חברי ושותפי, מהרגע שנקבל את המושכות נדהר קדימה".

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