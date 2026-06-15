איש העסקים חיים כצמן הודיע על כוונתו לפרוש מתפקיד מנכ"ל חברת הנדל"ן המניב ג'י סיטי , ימים ספורים לאחר שהודיע על מכירת השליטה בה. כצמן, המשמש כמנכ"ל החברה, צפוי לסיים את תפקידו בתחילת השנה הבאה ולהיכנס לתפקיד היו"ר. מי שתתפוס את מקומו היא קרן כליפה, המשמשת בתפקיד מנהלת התפעול הראשית ומנהלת חטיבת הנדל"ן בג'י סיטי.

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על פי הודעת החברה, כצמן הודיע לדירקטוריון כי אין בכוונתו לחדש את הסכם כהונתו כמנכ"ל, אשר צפוי להסתיים בסוף חודש ינואר 2027. בעבקבות הפרישה, צפוי כצמן, המכהן מאז שנת 2018 כמנכ"ל, לחזור לתפקיד היו"ר בו הוא כיהן למעלה משני עשורים. ברקע, לצד תפקיד המנכ"ל כיהן כצמן כסגן יו"ר הדירקטוריון, לצד תפקידין ניהוליים אחרים בקבוצה, בארץ ובחו"ל.

"לאחר כעשור בתפקיד מנכ"ל G City אני עושה את המעבר לתפקיד יו"ר הדירקטוריון בביטחון מלא בעתידה של החברה", מסר חיים כצמן. מינויה של קרן הוא מהלך טבעי ומתבקש עבור הקבוצה. בשלוש השנים האחרונות היא הייתה שותפה מלאה להובלת החברה והייתה מעורבת באופן ישיר בעיצוב ויישום האסטרטגיה שלנו. קרן הוכיחה פעם אחר פעם יכולות ניהול, הובלה וביצוע יוצאות דופן, והיא האדם הנכון להוביל את G City בשלב הבא של דרכה".

ההודעה של כצמן מגיעה לאחר שלקראת סוף השבוע שעבר הודיע איש העסקים הוותיק, על כוונתו לוותר על השליטה בג'י סיטי (לשעבר גזית גלוב). זאת באמצעות מכירת חצי ממניותיה של חברת ההחזקות נורסטאר, בעלת השליטה בחברה (54.3%) דרכה הוא שולט בג'י סיטי.

מהלך שנועד ע"פ החברה " לחזק את מבנה ההון", וגם להנפיק את החברות הבנות של ג'י סיטי, מבלי להיקלע ל"פירמידה" בת שלוש שכבות של חברות ציבוריות, האסורה על פי חוק הריכוזיות. בשוק העריכו שהכוונה היא להנפיק את פעילותן של ג'י סיטי ישראל, שמהווה כ-13% מפעילות הקבוצה, ואולי גם את ג'י סיטי אירופה (הפעילה בפולין) שמהווה נתח של כ-20% ממנה. לא ברור אם המניות יימכרו לגוף אחד, כך שהוא יהפוך לבעל השליטה החדש בג'י סיטי, או לכמה גורמים, כך שהיא תהפוך לחברה ללא גרעין שליטה .

אשת אמונו של כצמן

את מקומו של כצמן תתפוס כאמור קרן כליפה, שמונתה בשנת 2022 למנכ"לית ג'י סיטי ישראל. בשנת 2023 היא מונתה לסמנכ"לית תפעול, וכעבור שנה מונתה גם כמשנה למנכ"ל החברה. אל ג'י סיטי הגיעה כליפה אחרי שמונה שנים בחברת הביטוח הראל, כשבתפקידה האחרון היא כיהנה כסמנכ"לית נכסים.

קודם לכן כיהנה בשורה של תפקידי ניהול בכירים בתחום הנדל"ן המניב והייזום. היא בעלת תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים עם התמחות במימון מאוניברסיטת בן גוריון.

"אני נרגשת לקבל את האחריות להוביל את G City בשלב הבא של דרכה", מסרה קרן כליפה בעקבות המינוי. "בשנים האחרונות זכיתי לעבוד לצד חיים כצמן וצוות הנהלה מקצועי, מנוסה ומחויב, שהוביל יחד מהלכים משמעותיים לחיזוק הקבוצה ולמיקודה בנכסי הליבה ובשווקים שבהם יש לנו יתרון תחרותי ברור".

קרן כליפה, מנכ''לית חטיבת הנדל''ן בחברת ג'י סיטי / צילום: ויקטור לוי

את כצמן פגשה כליפה בעת שערך ביקור בישראל בשלהי תקופת הקורונה. כצמן מתגורר במיאמי וביקורו נערך קצת אחרי שהחברה נכנסה לסחרור. "הסבירו לי שהוא רוצה לעשות שינוי בחברה והלכתי לפגוש אותו. באתי בראש פתוח. אהבתי לעבוד בהראל. היה לי קשר טוב עם יאיר המבורגר הבעלים, שהוא אדם קסום. כמו נשים רבות, אני מתחברת בנפש למקומות והרגשתי שאם אלך למקום אחר זה כמו 'בגידה'. אבל אחרי שישבתי עם חיים היה לי ברור שאני צריכה לעשות את הצעד", סיפרה כליפה בראיון לגלובס לפני כשנתיים.

על היחסים עם כצמן סיפרה כליפה, כי "רמת האמון שלי בו גבוהה מאוד - אני מאוד מעריכה אותו. אומרים עליו שהוא כריש נדל"ן ויש הרבה כותרות כמו 'איזה שפן עכשיו חיים ישלוף' וזה ממש ככה, אני לומדת ממנו ומקווה שהוא לומד ממני".