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שוק ההון והשקעות אחרי 35 שנה: חיים כצמן רוצה לוותר על השליטה בג'י סיטי
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ג'י סיטי

אחרי 35 שנה: חיים כצמן רוצה לוותר על השליטה בג'י סיטי

כצמן מעוניין לוותר על השליטה בחברת הנדל"ן המניב ומחפש רוכש • הוא רוצה להקטין לפחות בחצי את הנתח של חברת ההחזקות נורסטאר, בעלת השליטה בחברה

נתנאל אריאל 09:29
חיים כצמן, מייסד ומנכ''ל ג'י סיטי / צילום: אריק סולטן
חיים כצמן, מייסד ומנכ''ל ג'י סיטי / צילום: אריק סולטן

לאחר 35 שנה, איש העסקים חיים כצמן, בעל השליטה בחברת הנדל"ן המניב שפועלת בעיקר בחו"ל, ג'י סיטי (לשעבר גזית גלוב), מעוניין לוותר על השליטה בחברה ומחפש רוכש. כצמן רוצה להקטין לפחות בחצי את הנתח של חברת ההחזקות נורסטאר, בעלת השליטה בחברה (54.3%) דרכה הוא שולט בג'י סיטי ושכר לצורך כך את חברת החיתום דיסקונט קפיטל.

הרחבה מיד.