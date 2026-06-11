אחרי 35 שנה: חיים כצמן רוצה לוותר על השליטה בג'י סיטי

לאחר 35 שנה, איש העסקים חיים כצמן, בעל השליטה בחברת הנדל"ן המניב שפועלת בעיקר בחו"ל, ג'י סיטי (לשעבר גזית גלוב), מעוניין לוותר על השליטה בחברה ומחפש רוכש. כצמן רוצה להקטין לפחות בחצי את הנתח של חברת ההחזקות נורסטאר, בעלת השליטה בחברה (54.3%) דרכה הוא שולט בג'י סיטי ושכר לצורך כך את חברת החיתום דיסקונט קפיטל.
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